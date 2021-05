”Jos he tulevat korjaamaan tien, sata prosenttia maalauksistani poistetaan”, penisgraffitien maalaaja kertoo.

Aucklandin kaupungin alueella asuva uusiseelantilainen Geoff Upson on maalannut omien sanojensa mukaan noin sata graffitia, joilla hän yrittää saada paikalliset viranomaiset korjauttamaan maanteiden montut. Upson on julkaissut netissä videon, jossa näkyy tievaurioita markkeeraavia peniksen muotoisia graffiteja, joista yksi on noin 48 metriä pitkä.

New Zealand Herald -lehden mukaan paikallinen tielaitos on ryhtymässä oikeustoimiin miestä vastaan. Tielaitoksen mielestä graffitit aiheuttavat vaaratilanteita sekä niiden maalaajalle että graffitit näkeville autoilijoille.

Geoff Upson maalaa maantiemonttujen päälle peniksen muotoisia graffiteja.­

Upson selittää videollaan nähneensä kansainvälisiä uutisia, joissa vastaavat penisgraffitit olivat johtaneet teiden korjaamiseen. ”Montut korjattiin, koska ihmiset alkoivat tehdä valituksia peniksistä.”

Upsonin mielestä viranomaisilla on helppo tapa päästä eroon hänen graffiteistaan.

”Jos he tulevat korjaamaan tien, sata prosenttia maalauksistani poistetaan.”

Geoff Upson haluaa, että maantiet laitetaan kuntoon.­

Upsonin mukaan hänen tielaitokselle esittämät valituksensa on jätetty toistuvasti vaille huomiota. Hän kertoo maalanneensa ensimmäisen graffitinsa vaurioituneeseen tiehen vuonna 2018.

Tielaitoksen tiedottajan Natalie Polleyn mukaan viranomaisten aikeissa on korjata teitä, mutta samalla pidetään kirjaa teiden vandalisoimisesta. Polley arvioi, että graffitien poistaminen maksaa noin 1 500 euroa kappaleelta, ja suurin kulu aiheutuu liikenteenvalvonnasta.

”Meillä on prosessi periä kulut. Emme voi odottaa, että veronmaksaja maksaisi vandalismista”, Polley sanoi New Zealand Heraldille.

Upson on saanut puhelun poliisiasemalta, jonne joku oli valittanut hänen maalauksistaan.

Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi pari vuotta sitten, että Middlesbroughissa kaupunginvaltuusto korjautti tien muutamassa päivässä sen jälkeen, kun montut oli merkitty penisgraffiteilla.

BBC:n tuolloin haastatteleman asukkaan mukaan montut olivat saaneet pilata tietä yli vuoden ajan ennen kuin ne korjattiin. ”Pippelin voimaa”, asukas totesi kanavalle.