Etelä-Carolinasta on tulossa neljäs osavaltio, jossa kuolemaantuomittuja voi teloittaa ampumalla.

Etelä-Carolinan osavaltio on hyväksymässä lain, jonka myötä kuolemaantuomittuja voisi alkaa teloittaa ampumalla. Etelä-Carolinasta tulee näin neljäs osavaltio, jossa teloituskomppaniat sallitaan, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo.

Lakia on perusteltu sillä, että yleisimmän teloitusmuodon eli myrkkyruiskeen myrkkyjä on vaikeasti saatavilla, mikä johtuu myrkkyjä valmistavien yritysten haluttomuudesta osallistua kuolemantuomioiden täytäntöönpanoon.

Etelä-Carolinassa on yhteensä 37 teloitusta odottavaa vankia. Ketään ei ole teloitettu osavaltiossa sitten vuoden 2011.

Tilannetta selittää uutistoimisto AP:n mukaan se, että kuolemaantuomitut ovat saaneet valita kahden teloitusmuodon – myrkkyruiskeen ja sähkötuolin – väliltä. Koska vangit ovat valinneet myrkkyruiskun, teloituksia ei ole tehty.

Teloituskomppanioita ehdotti Etelä-Carolinan kongressin demokraattijäsen Richard A. Harpootlian, jonka mielestä osavaltioon pitäisi saada kivuttomampi tapa teloittaa vangit. Sähkötuoli on Harpootlianin mielestä epäinhimillinen menetelmä.

”Se on äärimmäisen karmea, hirvittävä prosessi, jossa [tuomitut] käytännöllisesti katsoen syttyvät tuleen kuolematta välittömästi”, Harpootlian sanoi The New York Times -lehden mukaan.

Lakia vastustavan demokraattiedustajan Justin Bambergin mielestä teloituskomppaniat ovat puolestaan julma tapa toteuttaa kuolemantuomio. ”Miksi Etelä-Carolina liikkuu kohti teloituskomppanioita, joita käytetään Pohjois-Koreassa?”

Laki hyväksyttiin republikaanien enemmistöllä keskiviikkona ja republikaanikuvernööri Henry McMasterin odotetaan allekirjoittavan lain mahdollisesti ensi viikolla. Hänen mukaansa laki tarjoaa hyvityksen tuomittujen uhrien omaisille.

Yhdysvaltain osavaltioista 27:ssä kuolemantuomio on voimassa. Myös liittovaltio voi teloittaa ihmisiä.

Viime vuonna Yhdysvalloissa teloitettiin yhteensä seitsemäntoista ihmistä. Teloituksia tehtiin viidessä osavaltiossa, kertoo Death Penalty Information Center -järjestö.

Liittovaltion toimesta teloitettiin viime vuonna kymmenen ihmistä presidentti Donald Trumpin kauden loppuaikoina. Luku oli suurin yli sataan vuoteen. Aiemmin liittovaltio ei ollut teloittanut yhtään kuolemaantuomittua vuoden 2003 jälkeen, CNN-kanava kertoi viime joulukuussa.

Yhdysvaltain vankiloissa on noin 2 500 kuolemantuomion saanutta ihmistä.