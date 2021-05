EU on solminut sopimuksen 1,8 miljardista korona­rokotteesta tuleviksi vuosiksi – Lääkeyhtiön mukaan kaksi rokotusta ei riitä

Sopimuksessa varaudutaan viruksen muuttumiseen ja lasten rokottamiseen. Rokotteet tulevat vuosina 2022 ja 2023.

Bryssel

Euroopan komissio on solminut rokotussopimuksen tulevista koronarokotuksista. Sopimus Pfizerin ja Biontechin kanssa pitää sisällään ostolupauksen 900 miljoonasta koronarokotteesta ja 900 miljoonan rokotteen osto-optiosta vuosille 2021–2023.

Asiasta kertoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Twitterissä.

Euroopan unioni varautuu siihen, että ihmisiä joudutaan rokottamaan useita kertoja koronavirusta vastaan. Myös lasten ja nuorten rokottamiseen valmistaudutaan heti kun ikärajan lasku on saanut Euroopan lääkeviraston hyväksynnän.

Esimerkiksi Saksa on jo ilmoittanut aloittavansa 12–15-vuotiaiden rokotukset kesäloman aikana, mikäli Euroopan lääkevirasto antaa rokotteelle käyttöluvan.

Biontech ja Pfizer on saanut 12–15-vuotiaiden rokotetestit päätökseen. Nuorempien lasten rokotetestit on aloitettu.

Biontech ja Pfizerin mukaan on todennäköistä, että rokotetut tarvitsevat kolmannen tai vielä useamman tehosterokotteen. Saksalaisen Biontech-yhtiön toinen perustaja Ugur Sahin kuvasi HS:n haastattelussa, että kolmas rokote tarvittaisiin noin yhdeksän kuukautta toisen rokotteen jälkeen. Neljäs tehoste olisi vuoden tai puolentoista päästä.

Komission asiaa tuntevien virkamieslähteiden mukaan Euroopan unioni on suuntaamassa pois adenovirusrokotteista, kuten Astra Zenecan ja Johnson&Johnsonin rokotteista. Komissio ei ole neuvottelemassa näistä jatkosopimuksia.

Euroopan lääkevirastossa on meneillään tutkimuksia ”ristiinrokottamisesta”. Virasto tutkii, voiko rokotusohjelmaa jatkaa erityyppisellä rokotteella.

Komissiolähteiden mukaan rokotesopimuksia on kehitetty edellisiltä neuvottelukierroksilta. Sopimukset pitävät nyt sisällään esimerkiksi mahdolliset tulevat virusmuunnokset sekä rokotteiden ainesosamuutokset.

Lisäksi toimitusaikataulua on täsmennetty. Kun aiemmin rokotteista sovittiin vuosineljännestasolla, uudet sopimukset on tehty kuukausittaisesta toimitusmäärästä.

Sopimuksessa painotetaan EU:n ensisijaisuutta rokotetoimituksissa. Myös rokotteiden ainesosissa painotetaan eurooppalaista alkuperää.

Komissio neuvottelee parhaillaan rokotussopimuksesta amerikkalaisen Novavaxin kanssa. Neuvottelut ovat viivästyneet, sillä yhtiöllä on ollut tuotantovaikeuksia. Uutistoimisto Reutersin mukaan yhtiö on luvannut toimittaa rokotteita EU:hun loppuvuodesta. Neuvotteluissa on 200 miljoonan rokotteen annos.

Novavaxin rokote on proteiinirokote, joka eroaa tekniikaltaan adenovirusrokotteista ja rna-rokotteista. Biontech–Pfizer ja Moderna ovat rna-rokotteita.