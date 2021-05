Suomalaiset ovat olleet EU-kansalaisista tyytyväisimpien joukoissa siihen, miten oma hallitus on hoitanut koronakriisiä

Suomalaisista vain neljä prosenttia kertoi olleensa hyvin tyytyväisiä EU-instituutioiden työhön pandemian aikana. Hallitukseensa tyytyväisiä on tyytymättömiä enemmän vain yhdessätoista maassa.

Suomalaiset ovat olleet EU-maiden kansalaisista tyytyväisimpien joukossa siihen, miten oman maan hallitus on hoitanut koronakriisiä, ilmenee kahdesta eurobarometrista. Kyselyt on toteutettu viime loka-marraskuussa ja tämän vuoden helmi-maaliskuussa, mutta tulokset on julkaistu vasta äskettäin.

Viime vuoden lopulla suomalaisista 81 prosenttia oli tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä Sanna Marinin (sd) hallituksen toimiin. Tyytyväisten osuus putosi kuitenkin 69 prosenttiin helmi-maaliskuussa tehdyssä kyselyssä.

Viime vuoden lopulla Tanskassa ja Luxemburgissa oltiin vielä Suomeakin tyytyväisempiä hallituksen toimiin, kun molemmissa maissa kansalaisista 85 prosenttia ilmoitti tuolloin olevansa tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä oman maansa hallituksen toimiin.

Tämän vuoden alkupuolen kyselyssä suomalaisten edellä tyytyväisyydessä olivat tanskalaisten ja luxemburgilaisten lisäksi hollantilaiset. Omaa koronalinjaansa vetäneessä Ruotsissa tyytyväisiä oli 60 prosenttia ja tyytymättömiä 40 prosenttia helmi-maaliskuun kyselyssä.

Tilanne kansan tuntemusten ja koronan suhteen on luonnollisestikin elänyt kaikissa jäsenmaissa. Maaliskuussa julkaistussa HS-gallupissa suomalaisista 63 prosenttia oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä Marinin hallituksen koronatoimiin. Tyytymättömien osuus oli 33 prosenttia.

Huhtikuun puolivälissä julkaistussa HS-gallupissa pääministeripuolue sdp:n kannatus putosi ensi kerran alle 20 prosentin sitten viime vuoden maaliskuun, jolloin koronaepidemia alkoi koetella Suomea. Perussuomalaisten kannatus oli 21,6 prosenttia verrattuna sdp:n 19,7 prosenttiin.

Latvian pääministeri Krišjānis Kariņš saapui EU:n epäviralliseen huippukokoukseen Portugalin Portoon perjantaina.­

EU-tasolla tyytyväisyystuntemukset näyttävät jakaneen unionin keskeltä kahtia. Viime vuoden lopulla neljässätoista jäsenmaassa enemmistö kansasta oli tyytymättömiä oman hallituksensa toimiin, kun kolmessatoista maassa tyytyväiset muodostivat suomalaisten tavoin enemmistön.

Helmi-maaliskuun kyselyssä tyytyväisiä oli enemmän kuin tyytymättömiä vain yhdessätoista jäsenmaassa, kun viime kesänä yhteensä 24 maassa tyytyväiset olivat enemmistössä. Latviassa tyytymättömien osuus oli suurin, 79 prosenttia. Latviassa koronakuolemia on väkilukuun suhteutettuna ollut noin seitsenkertaisesti Suomeen verrattuna.

Tuoreemmassa kyselyssä 49 prosenttia EU-kansalaisista sanoi olevansa pettyneitä siihen, miten eri EU-instituutiot ovat hoitaneet koronakriisiä. 43 prosenttia vastaajista taas kertoi olevansa tyytyväisiä unionin toimiin.

Suomessa EU-instituutioihin oltiin hieman tyytymättömämpiä kuin EU:ssa keskimäärin. Vastaajista täysin tyytymättömiä unioniin oli 13 prosenttia ja jossain määrin tyytymättömiä 41 prosenttia. Suomalaisista vain neljä prosenttia kertoi olleensa hyvin tyytyväisiä EU-instituutioiden työhön pandemian aikana.

Aiempi eurobarometri toteutettiin kaikissa 27 EU-maassa loka-marraskuussa 2020 ja siihen haastateltiin 27 034 ihmistä. Tuoreempaan helmi-maaliskuun eurobarometriin haastateltiin 38 743 EU-kansalaista.