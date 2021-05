EU-johtajat vaativat rokotevientirajoitusten purkua erityisesti Yhdysvalloista ja Britannialta.

Bryssel

Euroopan unionin johtajat vaativat lauantaina rokotevientirajoitusten purkamista, jotta koronarokotteita saataisiin helpommin koko maailmaan. EU-johtajat ovat kokoontuneet Portugalin Portoon kaksipäiväiseen kokoukseen.

Viesti oli suunnattu erityisesti Yhdysvalloille ja Britannialle.

”Olemme tuottaneet EU:ssa 400 miljoonaa rokotetta, joista 200 miljoona on viety ulos 90 maahan. Kehotamme muita tekemään samoin, sillä se lähitulevaisuuden paras keino lievittää rokotepulaa”, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi tiedotustilaisuudessa kokouksen jälkeen.

Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel vetosi ”Euroopan kumppaneihin”, jotta rokotevienti helpottuisi.

Yhdysvallat ja Britannia ovat käyttäneet tuottamansa rokotteet kotimarkkinoilla. EU:lla on oma vientirajoitusmekanismi, jossa jokaiseen rokotevientierään tarvitaan lupa.

Yhdysvallat yllätti EU:n aiemmin tällä viikolla vaatimalla rokotteiden patentteja vapaaksi. Perjantain illalliskeskustelun jälkeen EU-johtajat kannattivat keskustelun avaamista, mutta painottivat tuotannon lisäämisen ensisijaisuutta.

Kokoukseen osallistuneen Suomen pääministerin Sanna Marinin (sd) mukaan keskustelu patenteista jatkuu.

”Korostin sen merkitystä, miten tärkeää on saada koko maailman väestö kattavasti rokotettua. Meidän pitää suhtautua avoimesti keskusteluun patenttien avoimuudesta ja meidän pitää yhdessä pystyä osoittamaan myös maailmanlaajuista solidaarisuutta”, Marin sanoi kokouksen jälkeen.

”Lyhyellä aikavälillä patenttien avaaminen ei ole kaiken autuaaksi tekevä ratkaisu. Olemme valmiita keskustelemaan, kun pöydällä on konkreettinen ehdotus”, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Michel sanoi.

EU-johtajien kokousta seurasi lauantaina Euroopan unionin ja Intian huippukokous, johon Intian pääministeri Narendra Modi osallistui videoyhteydellä.

Erittäin huonosta koronatilanteesta kärsivä Intia on ollut yksi patenttien vapauttamisen näkyvimmistä puolestapuhujista.

Koronarokotteiden maailmanlaajuisen saatavuuden tilanne on heikko, ja varsinkin kehittyvissä maissa rokottamista ei ole juuri saatu käyntiin.

Rokotteiden tasa-arvoisen jakamisen yhteistyöhanke Covax on ollut vaikeuksissa. Kansainvälisten rokotejärjestöjen, Maailman terveysjärjestö WHO:n ja YK:n lastenjärjestön Unicefin pyörittämän Covax-hankkeen tavoitteena on ollut rokottaa 20 prosenttia maailman väestöstä.

Covaxin tavoite oli jakaa kaksi miljardia rokoteannosta vuoden loppuun mennessä, mutta tähän mennessä rokotteita on jaettu on 121 miljoonaa 54 maahan.

Covax on nojannut merkittävästi esimerkiksi Intian rokotetuotantoon. Intia on kuitenkin rajoittanut rokotevientiä oman tautitilanteen pahentuessa.

Unicefin apulaispääsihteeri Charlotte Petri Gornitzka arvosteli HS:n haastattelussa rikkaita maita ”rokotenationalismista”.

”Jotkut maat ovat hankkineet enemmän rokoteannoksia kuin mitä tarvitsevat koko väestönsä rokottamiseen. Näiden maiden pitäisi lainata tai lahjoittaa ylimääräiset rokotteensa Covaxille, joka kohdentaa ne tasa-arvoisemmin kaikkialle”, Gornitzka sanoi.

Euroopan unioni on lahjoittanut rokotteita Covaxin kautta. Unioni yrittää rakentaa myös omaa mekanismia rokotteiden lahjoittamiselle ja jälleenmyynnille. Yksi vaikeuksista on ollut mahdollisten haittavaikutusten vastuiden selventäminen. Covaxiin on rakennettu mahdollisten haittakorvausten varalta oma rahasto.

Von der Leyen kertoi perjantaina, että EU on lähettämässä 600 000 rokoteannosta Länsi-Balkanille ja on suunnittelemassa samansuuruista rokotevienti itäisen kumppanuuden maihin. Näihin maihin kuuluu esimerkiksi Ukraina.

Yksittäiset EU-maat ovat kertoneet lahjoittavansa rokotteita. Esimerkiksi Ruotsi on kertonut suunnittelevansa miljoonaa Astra Zenecan rokotteen lahjoittamista Covaxin kautta Intiaan.

Rokotelahjoituksista ovat kertoneet Romania, Ranska ja Itävalta. Ruotsin lisäksi Portugali, Espanja ja Puola suunnittelevat lahjoituksia.

Pääministeri Marin ei kommentoinut sitä, aikooko Suomi lahjoittaa koronarokotteita. Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrottiin aiemmin HS:lle, että Suomi ei ole päättänyt, mitä mahdollisesti ylijääville Astra Zenecan rokotteille tehdään.