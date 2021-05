Yhtiö joutui ransomwarella eli kiristyshaittaohjelmilla tehdyn hyökkäyksen kohteeksi.

Yhdysvaltain itärannikolla on suljettu valtava polttoaineen siirtoon tarkoitettu putkilinjasto kyberhyökkäyksen vuoksi. Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan linjastolla on mittaa 5 500 mailia eli vajaat 8 900 kilometriä.

Linjastoa hallinnoiva Colonial Pipeline kertoi tiedotteessa joutuneensa perjantaina kyberhyökkäyksen kohteeksi. Yhtiön mukaan sen linjasto on maan suurin jalostetun polttoaineen linjasto. Linjaston läpi kulkee päivittäin 100 miljoonaa gallonaa eli vajaat 380 miljoonaa litraa polttoainetta.

Washington Postin viranomaislähteiden mukaan yhtiö joutui ransomwarella eli kiristyshaittaohjelmilla tehdyn hyökkäyksen kohteeksi.