Itsenäisyyttä ajava Skotlannin kansallispuolue ja vihreät ovat saamassa yhdessä selvän enemmistön skottiparlamenttiin.

Lontoo

Lauantai-iltana Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon sai esiintyä voittoisana: hänen johtamansa Skotlannin kansallispuolue SNP oli matkalla skottiparlamentin ylivoimaisesti suurimmaksi puolueeksi.

”Vaalitulos on kaikilla mittareilla historiallinen saavutus”, Sturgeon sanoi voitonpuheessaan.

Skotlannin itsenäisyyttä ajava SNP on pysynyt hallitusvastuussa jo vuodesta 2007 lähtien. Sturgeon itse on Skotlannissa hyvin suosittu poliitikko, ja nyt hän jatkaa pääministerinä.

Euroopassa Sturgeon tunnetaan parhaiten Skotlannin itsenäistymisen puolestapuhujana ja brexitin vastustajana. Skotlannissa kehutaan myös hänen toimintaansa pandemiassa.

Voittoon saattoi sekoittui kuitenkin ripaus pettymystä.

BBC:n vaaliasiantuntijan professori John Curticen lauantai-iltaisen ennusteen mukaan SNP ei voittaisi parlamenttiin enemmistöä. Arvio tuli, kun skottikonservatiivit onnistuivat säilyttämään SNP:n kärkkymän avainpaikan.

Näin SNP:ltä saattaisi jäädä puuttumaan parisen paikkaa enemmistöstä eli 65 parlamenttipaikasta.

Yhdessä Skotlannin vihreiden kanssa SNP on kuitenkin saamassa skottiparlamenttiin selvän enemmistön. Kumpikin puolue kannattaa Skotlannin itsenäistymistä.

”SNP ja Skotlannin vihreät ovat sitoutuneet siihen, että kansanäänestys itsenäisyydestä pidetään seuraavalla parlamenttikaudella”, Sturgeon sanoi lauantai-iltana ääntenlaskun jatkuessa.

Itsenäisyysmielisten enemmistö tarkoittaa käytännössä sitä, että Skotlannin mahdollinen eroaminen Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee säilymään brittipolitiikan kestopuheenaiheena – ja piikkinä konservatiivipääministeri Boris Johnsonin lihassa.

Johnson on ollut haluton antamaan Skotlannin asukkaille uutta kansanäänestystä itsenäistymisestä. Perusteluna on se, että Skotlanti äänesti asiasta jo seitsemisen vuotta sitten.

Skottiäänestäjät torjuivat itsenäistymisen syyskuun 2014 kansanäänestyksessä prosentein 55–45.

SNP:n ”oma” enemmistö skottiparlamentissa antaisi Sturgeonille entistä painavammat perusteet vaatia uutta itsenäisyysäänestystä. Itsenäisyyshankkeen esillä pitämiseen riittää kuitenkin skottivihreidenkin tuki.

Itsenäistymisen kannattajat perustelevat uutta kansanäänestystä sillä, että brexit vei Skotlannin ulos EU:sta vastoin skottiäänestäjien tahtoa. Skotlanti äänesti kesäkuussa 2016 brexitiä vastaan prosentein 62–38.

Edessä voi olla oikeusjuttu siitä, saako Skotlanti järjestää uuden äänestyksen vastoin brittihallituksen tahtoa.

Sturgeonin SNP:lle on kuitenkin tärkeää, että Skotlannin itsenäistyminen etenee kaikkien lakien ja pykälien mukaisesti. Vain näin voidaan varmistaa Skotlannin esteetön pääsy takaisin EU:hun.

Kiista Skotlannin tulevaisuudesta ei ole kuitenkaan vain Sturgeonin SNP:n ja Britannian konservatiivihallituksen välinen.

Ajatus itsenäistymisestä jakaa selvästi Skotlannin asukkaita. Mielipidemittausten mukaan kannattajia ja vastustajia on karkeasti laskien yhtä paljon. Parlamenttivaalien alla itsenäistymistä vastustavien osuus näytti jopa hieman nousevan.

You Gov -yhtiön The Times -lehdelle tekemän mielipidemittauksen mukaan itsenäistymiskysymys on vasta viidentenä listalla, jolla äänestäjät saivat nimetä kiireellisimpiä tehtäviä uudelle hallitukselle. Edelle menivät terveydenhuolto, talous, koulutus ja ilmastonmuutoksen torjuminen.

Tulipalokiirettä uudelle kansanäänestykselle ei siis ole. Sturgeon on itsekin sanonut, että pandemian takia uusi kansanäänestys olisi parasta pitää vasta joskus vuonna 2023.

Mutta jos uuteen kansanäänestykseen ryhdytään, on ajoitus tärkeää.

SNP:llä ei ole varaa hävitä itsenäisyysäänestystä toista kertaa. Siksi sen pitää olla lähes varma voitostaan. Sturgeon vaatiikin, että ajoituksesta päättää Skotlannin oma parlamentti.

Ja siksi Sturgeonin ei kannata kiirehtiä uutta kansanäänestystä juuri nyt: mielipidemittausten mukaan riski hävitä on liian iso.