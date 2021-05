Venäjän-järjestö irtisanoutuu kieli- ja kulttuuriperheen yhteisestä maailmankongressista.

Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen kattojärjestö (Afun) on ilmoittanut, että se ei aio osallistua Tartossa kesällä järjestettävään suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressiin.

Järjestön mukaan suomalais-ugrilaisten maailmankongressit toimivat yhä enenevissä määrin eurooppalaisten yrityksinä vaikuttaa Venäjän sisäpolitiikkaan ja sen kansoihin.

Järjestö myös syyttää Suomea ja Viroa ylemmyydentuntoisesta suhtautumisesta Venäjän suomalais-ugrilaisiin ja kyseenalaistaa kongressien tarpeellisuuden jatkossa.

”Lähes jokaisessa Viron ja Suomen delegaattien puheessa kritisoidaan maatamme ja Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen elämiä”, lausumassa sanotaan.

”Kongresseissa on ollut tapana keskittyä Venäjän suomalais-ugrilaisten elämän negatiivisiin puoliin. Tätä ei voi mielestämme hyväksyä.”

Suomalais-ugrilaisten maailmankongresseja on järjestetty neljän vuoden välein vuodesta 1992 alkaen. Isäntämaina toimivat Suomi, Viro, Venäjä ja Unkari. Tänä kesänä maailmankongressi on määrä järjestää Tartossa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö (kesk.), Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves (keskellä vasemmalla) ja Unkarin presidentti János Áder (keskellä oikealla) osallistuvat vuonna 2016 Lahdessa järjestettyyn suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressiin.­

Suomalais-ugrilaisen liikkeen edustajat ovat olleet julkilausumasta järkyttyneitä ja ihmeissään, kertoo Suomi–Venäjä-seuran pääsihteeri ja yksi Tarton kongressin järjestäjistä Niina Sinkko.

Sekä julkilausuman sisältö että ajankohta kummeksuttavat. Julkilausuma julkaistiin Afunin kotisivuilla 23. huhtikuuta, kun maailmankongressiin oli vain pari kuukautta aikaa.

Syitä julkilausumalle voidaan vain arvailla, Sinkko sanoo. Afun ei ole tarkentanut lausumansa tarkoitusperiä.

”Haluaisin käydä Afunin kanssa dialogia asiasta, mutta emme ole saaneet heihin yhteyttä lausuman julkaisun jälkeen”, Sinkko kertoo.

Erikseen Sinkko haluaisi kysyä Afunin näkemyksestä Suomen ja Viron ”kaikkitietävän sisaruksen” asenteesta. Sinkko painottaa, että kaikki suomalais-ugrilaiset kansat ovat tasavertaisia. Toiminnassa on kyse yhteisen kulttuuriperinnön vaalimisesta.

”Meillä on ollut pandemian aikana todella hedelmällistä yhteistyötä. Olemme järjestäneet verkossa konsertteja ja kielikursseja, jotka ovat olleet huippusuosittuja.”

Afunin kannanotto ei edusta Venäjällä asuvien suomalais-ugrilaisten todellista mielipidettä, kertoo Tõnu Seilenthal, joka on virolaisten edustaja kansainvälisessä suomalais-ugrilaisten kansojen konsultaatiokomiteassa sekä yksi Tarton kongressin järjestäjistä.

”Minulla on tieto, että osa Venäjän kansojen edustajista ei ole tyytyväisiä julkilausumaan. Voidaan olettaa, että lausuma on Afunin johtokunnan kanta”, Seilenthal sanoo.

Alun perin Afun perustettiin vuonna 1991. Se oli kansojen itsensä perustama liike, joka oli mukana panemassa maailmankongressia alulle. Myöhemmin järjestö lakkasi toimimasta. Vuonna 2005 Venäjän viranomaiset elvyttivät järjestön, Seilenthal kertoo.

Osallistujia vuoden 2016 suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressissa Lahdessa.­

”Nykyään Afun on valtion perustama elin, joka edustaa Venäjän tasavaltoja, oblasteja ja autonomisia kansallispiirejä, joissa asuu suomalais-ugrilaisia. Se ei varsinaisesti edusta kansoja vaan viranomaisia”, Seilenthal sanoo.

Julkilausumaa on ehditty jo spekuloida Kremlin määräämäksi kannanotoksi, mutta Seilenthal ei menisi niin pitkälle. Pikemminkin hän arvioi, että jotkut alemmat virkamiehet ovat nuuhkineet yleistä ilmapiiriä ja todenneet, että tällainen julkilausuma voisi olla nyt paikallaan.

Venäjän ja Baltian maiden välit ovat viime aikoina kiristyneet. Venäjä lisäsi vastikään Viron, Latvian ja Liettuan ”epäystävällisten” maiden listalle, ja maat ovat karkottaneet diplomaatteja puolin ja toisin.

Myös Sinkko myöntää, että viimeaikaisten tapahtumien valossa olisi helppo tulkita, että kyse on poliittisista jännitteistä. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa, ennen kuin asiasta on keskusteltu Venäjän tahojen kanssa.

Lausuman mukaan suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongresseissa on ”viime aikoina esiintynyt tuhoisia ja selvästi poliittisia pyrkimyksiä”, joissa ”suomalais-ugrilaista korttia” on käytetty ”painostuksen keinona yhtä tai toista maata kohtaan”, ja että etnisyyttä on käytetty tarkoituksellisesti ”etnis-poliittiseen spekulaatioon”.

Esimerkkeinä tekstissä esitetään kaksi tapausta, joista on yli kymmenen vuotta aikaa.

Vuonna 2006 Viron parlamentin jäsen Katrin Saks laati Euroopan neuvoston parlamentaariselle edustajakokoukselle (PACE) raportin, jossa hän esitti, että suomalais-ugrilaisten kansojen asemassa ja oikeuksissa Venäjällä olisi parantamisen varaa. Raporttia kritisoitiin Venäjällä ankarasti.

Toinen kohua aiheuttanut tapaus kävi vuonna 2008 Venäjän Hanty-Mansijskissa järjestetyssä maailmankongressissa. Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves piti siellä puheen, joka tulkittiin Venäjällä yritykseksi lietsoa kansoja itsenäistymään Venäjästä.

Ilveksen jälkeen puheenvuoron sai Venäjän ulkoasiain johtaja. Puheen aikana Ilveksen delegaatio poistui paikalta. Venäjällä tämä tulkittiin mielenilmaukseksi.

Julkilausuma hyökkää nimenomaan maailmankongressia vastaan. Kansainvälisen yhteistyön sen sijaan vakuutellaan jatkuvan.

Tämä on Sinkon mielestä erikoista, sillä maailmankongressissa nimenomaan laaditaan suunnitelma seuraavan neljän vuoden yhteistyölle.

”Maailmankongressi on se alusta, missä kaikki pääsevät yhdessä koolle. Kaikki kansat ovat siellä tasa-arvoisia ja huolia saa tuoda esiin”, Sinkko sanoo.

Maailmankongressissa jokaisella kansalla on yksi ääni, ja kaikki päätökset pohjautuvat konsensukseen, Seilenthal sanoo.

”Joskus päätöksiä kritisoidaan hampaattomiksi, mutta se johtuu siitä, että jokainen sananvalinta on tarkkaan harkittu. Mitään radikaaleja päätöksiä kongresseissa ei siis tehdä.”

Vielä ei ole selvää, mikä julkilausuman painoarvo on, eli voiko se estää Venäjän suomalais-ugrilaisia osallistumasta Tarton maailmankongressiin. Seilenthalin mukaan etenkin työikäisten venäläisten suomalais-ugrilaisten joukossa voidaan pelätä, että kongressiin osallistumisesta voisi koitua joitakin seurauksia.

Kongressi järjestetään tänä vuonna enimmäkseen virtuaalisena, eli osallistuminen on mahdollista etänäkin. Perinteisesti kongressiin osallistuu yhteensä 215 delegaattia eri kansoista. Lisäksi kongressiin voi osallistua tarkkailijana.

Järjestäjät toivovat, että myös Venäjän suomalais-ugrilaiset pääsisivät osallistumaan kongressiin. Muuten kongressin koko idea vesittyy. Sinkko painottaa, että kongressi tuskin olisi toimivaltainen ilman Venäjän kansoja.

”Kyllä tämä suoraan sanoen harmittaa, kun pandemian aikana kulttuuritoimijat ovat muutenkin kärsineet kriisistä valtavasti. Olisi tärkeää päästä kongressiin tekemään yhdessä suunnitelmia tulevaisuuden varalle.”