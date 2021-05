Miljoonat hindut kokoontuivat Haridwarin kaupunkiin Himalajalle juhlistamaan Kumbh Mela -festivaalia. Intiassa taistellaan koronakriisiä vastaan.

Pelot Intiassa ovat käymässä toteen, kun usealla Gangesjoelta palanneella pyhiinvaeltajalla on todettu koronavirustartunta. Vain viime viikon aikana ainakin 9,1 miljoonaa uskovaista hindua on käynyt Himalajalla Haridwarin kaupungissa pyhiinvaelluksella. Asiasta kertoo Britannian yleisradio BBC.

Eri puolille Intiaa palanneita pyhiinvaeltajia on testattu koronaviruksen varalta. Virus on levinnyt erityisesti syrjäseuduille, mistä viranomaiset syyttävät pyhiinvaeltajia. Hindustan Timesin mukaan Vidishan seudulla testattiin 61 festivaaleilta palannutta, joista 60 oli saanut koronavirustartunnan.

Pyhiinvaeltajat kokoontuivat massoittain hindujen Kumbh mela -juhlan aikaan Gangesjoelle Haridwarissa.­

Hindujen Kumbh Mela -pyhiinvaellusjuhlan vietto alkoi tammikuussa ensimmäisillä uinneilla Gangesissa. Juhlan ensimmäinen iso päivä oli 12. huhtikuuta, kun kolme miljoonaa ihmistä kastautui jokeen. BBC:n mukaan samana päivänä Intia ohitti Brasilian tartuntaluvuissa, ja maa nousi toiselle sijalle uusien tartuntojen tilastoissa heti Yhdysvaltojen taakse.

Viimeisen vuorokauden aikana Intiassa on todettu 366 161 uutta tartuntaa ja 3 754 kuolemaa, mikä on Intian terveysministerin mukaan parannusta pahimmista lukemista, kertoo uutistoimisto Reuters. Intiassa on määrällisesti eniten tartuntoja maailmassa, ja joka toinen maailman tartunnoista todetaan Intiassa.

Naga sadhut eli pyhät miehet kastautuivat Gangesjokeen huhtikuussa.­

Kun pyhiinvaeltajat alkoivat saapua Haridwariin maaliskuun puolivälissä, Uttarakhandin osavaltiossa kirjattiin viikon aikana 557 koronatartuntaa. Huhtikuun viimeisellä viikolla, joka oli myös festivaalien viimeinen viikko, tapauksia todettiin 38 581.

”Olisi väärin sanoa, että kaikki tapaukset johtuvat festivaaleista, mutta äkillinen kasvu tapahtui samanaikaisesti festivaalien kanssa”, sanoi terveysministeriön asiantuntija Anoop Nautiyal BBC:lle.

Uttarakhandin entinen pääministeri Trivendra Singh Rawat kertoi BBC:lle, että Kumbh Mela -juhlasta oli suunniteltu tänä vuonna ”rajoitettua, symbolista tapahtumaa”, koska pandemia ei olisi loppumassa lähiaikoina.

Vain muutamia päiviä ennen festivaalia pääministerin virkaan astui Tirath Singh Rawat, jonka mukaan ”Ma Gangan [joen jumalattaren] virtauksen siunauksien myötä koronavirusta ei olisi”.

Tammi–helmikuussa Intian päivittäisten tartuntatapausten määrä väheni 20 000:een syyskuun huipun 90 000:sta. Intian pääministeri Narendra Modi julisti koronaviruksen voitetuksi, ja kaikki julkiset paikat avattiin. Ihmiset eivät kuitenkaan seuranneet koronaohjeita, koska maan johdon viestintää pidettiin epäselvänä.

Ihmisiä käsidesipisteellä Gangesjoen törmällä Intian Haridwarissa huhtikuussa.­

Uttarakhandin uusi pääministeri sanoi virkaan astuttuaan, ettei ”ketään estetä” menemästä Gangesjoelle, negatiivista koronatestiä ei tarvita osallistumiseen ja vain turvallisuusrajoitusten noudattaminen riittää.

Miljoonien pyhiinvaeltajien saapuessa kaupunkiin viranomaisten oli mahdotonta pitää huolta turvallisuussääntöjen noudattamisesta.

Festivaalia pienennettiin huhtikuun loppupuolella, kun johtavassa asemassa ollut munkki kuoli koronavirukseen.

Ihmisiä kylpemässä hindujen pyhässä Gangesjoessa Haridwarissa Intiassa huhtikuussa.­

Intiassa on alle kymmenen lääkäriä 10 000 ihmistä kohden, ja joissakin osavaltioissa lääkäreitä on jopa vähemmän kuin viisi. Lääkäriliiton mukaan vuonna 2019 Suomessa oli 38 lääkäriä jokaista 10­000 asukasta kohden.

Normaalisti Intiassa seitsemäsosa hapesta menee terveydenhuollon käyttöön, mutta nyt maa on lopettanut hapen käytön teollisuudessa, jotta se riittäisi potilaiden hoitoon. Hallituksen mukaan happea on riittävästi, mutta sen kuljetuksessa on ollut ongelmia, kertoo BBC.

Intiassa on puutetta myös lääkkeistä ja sairaalatiloista. Muun muassa urheiluhalleja, stadioneja ja junia on muutettu sairaalatiloiksi, kun julkisten tilojen sulun takia niitä ei ole käytetty tavallisiin tarkoituksiinsa. Ihmisiä on kuollut sairaaloiden ulkopuolelle, kun heille ei ole riittänyt hoitopaikkoja sairaaloissa.

Intia tuottaa eniten rokotteita maailmassa, mutta BBC:n mukaan viime sunnuntaihin mennessä maan väestöstä vain 11,5 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotteen.