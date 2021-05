Kaupungissa oli määrä järjestää vielä maanantaina Jerusalemin valtauksen muistomarssi.

Israelissa palestiinalaiset ja Israelin turvallisuusjoukot ottivat jälleen maanantaina yhteen Jerusalemissa lähellä al-Aqsan moskeijaa. Palestiinalaisten Punaisen puolikuun mukaan yli 300 ihmistä loukkaantui. Loukkaantuneista parillasadalla oli sairaalahoitoa vaativia vammoja ja viiden tila oli kriittinen.

Sairaalalähteiden mukaan ainakin kolme ihmistä sai pahoja silmävammoja.

Turvallisuusjoukot käyttivät väkijoukkoa vastaan kumiluoteja, tainnutuskranaatteja ja kyynelkaasua. Väkijoukko heitteli kiviä ja pulloja.

Jerusalemissa on viime päivinä ollut jatkuvia väkivaltaisuuksia. Kaupungissa on osoitettu mieltä Israeliin liitetyn Itä-Jerusalemin alueella sijaitsevan Sheikh Jarrahin palestiinalaisperheiden häätöä vastaan.

Sheikh Jarrahin kaupunginosassa on vajaat kolmekymmentä palestiinalaistaloa, joiden asukkaat uhataan häätää. Israelin oikeuslaitos on määrännyt palestiinalaiset muuttamaan pois sillä perusteella, että ennen vuoden 1948 sotaa alue on kuulunut juutalaisille.

Sheikh Jarrahissa asuvat palestiinalaisperheet on asutettu kaupunginosaan vuonna 1956 YK:n alaisen palestiinalaispakolaisista vastaavan UNRWA-järjestön ja Jordanian päätöksellä. Jordania hallinnoi tuolloin Itä-Jerusalemia.

Ihmiset, joita häätöuhka koskee, ovat tähän saakka onnistuneet viivyttämään häätöjä valituksilla eri oikeusasteisiin, mutta nyt valitusmahdollisuudet on lähes täysin käytetty.

Palestiinalaisia ja israelilaispoliiseja vastakkain Jerusalemissa maanantaina.­

Oikeudessa oli määrä maanantaina järjestää asiaan liittyvä kuuleminen, mutta sitä siirrettiin 30 päivällä.

Uusien yhteenottojen pelko oli ilmassa, sillä Israelissa vietetään maanantaina Jerusalemin päivää, jolloin juutalaisvaltio muistaa Jerusalemin valtausta vuoden 1967 kuuden päivän sodassa.

Jerusalemissa oli määrä järjestää päivään liittyvä muistomarssi, johon viranomaiset olivat antaneet luvan sunnuntaina. Marssin oli määrä alkaa kello 17.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan kehotti Israelia toimimaan niin, että rauha säilyy marssin aikana.

YK:n turvallisuusneuvoston oli puolestaan määrä kokoontua vielä maanantaina käsittelemään Jerusalemin tilannetta.

Israelin kovaotteiset toimet mielenilmausten tukahduttamisessa on tuomittu laajalti niin arabimaissa kuin länsimaissakin.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi kuitenkin pitävänsä toimia oikeutettuina.

”Pidämme yllä kaikkien uskontokuntien oikeutta harjoittaa uskontoaan. Aika ajoin se vaatii sellaista vakaata päättäväisyyttä, jota Israelin poliisi ja turvallisuusjoukot parhaillaan osoittavat.”