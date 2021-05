Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Koronavirus

Nepalin koronatilanne pahenee: Kiipeily­järjestö pyytää palauttamaan vuorille viedyt happi­pullot, Kiina haluaa Mount Everestin huipulle aidan

Kiina on estänyt ulkomaisten vuorikiipeilijöiden pääsyn Mount Everestin huipulle viime vuodesta alkaen koronaviruspandemian takia. Nepal on myöntänyt kuluvana vuonna yli 700 kiipeilylupaa, joista yli puolet on Mount Everestin huipulle

Ayub Rai täytti happipullon tehtaalla Nepalin pääkaupungissa Katmandussa ja lähti viemään sitä takaisin potilaille sunnuntaina.­