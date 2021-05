Koska kyseessä ei ole lääke, suihkeen sai tuoda markkinoille ilman kliinisiä tutkimuksia. Suihkeen tehoa ei ole testattu ihmisillä.

Viron apteekkien tämän hetken hittituote ei suinkaan ole lääke, mutta se menee silti kuin kuumille kiville. Koronaviruksen torjumiseksi Virossa kehitettyä nenäsumutetta on nimittäin myyty viikossa jo 100 000 pakkausta.

Vauhdilla kehitetty nenäsuihke tuli apteekkeihin viime viikon maanantaina. Ensimmäisenä asiasta kertoi Suomessa Iltalehti.

Markkinointilauseet kertovat, että 25 euron hintainen Bioblock-suihke on yksi lisäkeino koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi, tartuntatiheyden pienentämiseksi ja laajojen rajoitusten välttämiseksi.

Bioblockin verkkosivuilla huomautetaan, että suihkeen ohella tulisi käyttää muita suojatoimia, kuten maskeja, käsihygieniaa, turvavälejä ja rokotuksia.

”Tuote on ollut hyvin suosittu, emmekä toistaiseksi ole saaneet yhtään valitusta negatiivisista vaikutuksista”, sanoo tuotteen kehittäjä, Tarton yliopiston professori ja Icosagen-yrityksen toimitusjohtaja Mart Ustav.

”Olemme täysin varmoja, että tämä on turvallinen tuote. Ainoastaan maitoallergikoille emme suosittele sitä.”

Bioblockin valmistamisesta vastaa Icosagen-yritys.­

Suihke perustuu ternimaitoon, jota lehmä tuottaa heti poikimisen jälkeen. Ternimaito sisältää runsaasti vitamiineja ja vasta-aineita, jotka suojelevat vastasyntynyttä vasikkaa.

Bioblockia varten lehmiin on ruiskutettu koronaviruksen proteiinia, jotta lehmän keho alkaa tuottaa vasta-aineita virusta vastaan. Näitä vasta-aineita on siten myös ternimaidossa.

Suihketta varten hyperimmunisoidun lehmän maidosta poistetaan kaseiini, laktoosi ja rasva. Jäljelle jää vasta-aineita, joiden tehtävänä on neutraloida koronavirus.

Vasta-ainetta suihkutetaan ihmisen nenän limakalvoille. Tuotteen kehittäjien mukaan vasta-aineet säilyvät limakalvoilla ainakin neljän tunnin ajan.

Viron lääkevirasto ei halua kommentoida nenäsuihketta HS:lle, koska Bioblock ei ole lääke.

Aiemmin lääkeviraston lääkeneuvonantaja Alar Irs on kuitenkin kommentoinut Vikerraadiossa, että kyseessä on ”sympaattinen hanke” mutta olisi tärkeää tiedostaa, mitä suihke on ja mitä se ei ole.

Nenäsuihke ei siis ole lääke eikä rokote.

Irsin mukaan vasta-ainesuihke on näyttänyt torjuvan koronavirusta laboratorion testiputkiloissa mutta suihketta ei ole vielä testattu tarpeeksi ihmisillä, jotta sen mahdollista tehoa tai haittavaikutuksia voisi arvioida.

”Ei ole osoitettu, että tämä tuote toimisi ihmisillä. Se on yksi lisäkeino, jota ihmiset voivat päättää käyttää.”

Irs on täysin oikeassa, tuotteen kehittäjä Ustav sanoo. Kliinisiä tutkimuksia suihkeen tehosta ei ole vielä valmiina. Viron eri viranomaiset antoivat silti luvan suihkeen myymiseen.

”Koska kyse ei ole lääkkeestä, meidän ei tarvitse noudattaa lääkkeille tarkoitettuja säädöksiä, joita vaaditaan myyntiluvan saamiseksi”, Ustav sanoo. Hän kuitenkin luottaa tuotteeseen.

Ustavin mukaan kehittäjillä on dataa siitä, että hyperimmunisoidun ternimaidon vasta-aineet sammuttavat viruksen. Tuotetta on testattu myös hamstereilla. Kuudentoista ihmisen avulla on määritetty, kuinka kauan vasta-aineet säilyvät nenän limakalvoilla.

Ustav perustelee tuotteen tuomista markkinoille sillä, että rajoitusten purkautuessa ihmiset alkavat kuitenkin jälleen liikkua ja tavata toisiaan. Rokotuksetkaan eivät välttämättä suojaa ihmisiä uusilta tartunnoilta.

”Olisi epäreilua kieltää nenäsuihkeen käyttö sellaisilta ihmisiltä, jotka haluavat suojata itseään. Nenäsuihke on lisäkeino käsien pesemisen, maskien ja rokotteen rinnalle.”

Tällä hetkellä Tallinnassa on käynnissä 300 ihmisen kliininen tutkimus. Perhelääkärit antavat koronavirukseen sairastuneiden ihmisten perheenjäsenille nenäsumutetta. Osa saa oikeaa vasta-ainesumutetta, osa plaseboa.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, estääkö sumute viruksen tarttumista perheenjäsenestä toiseen. Lisäksi sen avulla testataan, vähentääkö nenäsumute koronavirukseen sairastuneiden ihmisten kuolleisuutta.

Testin tulokset valmistunevat kesäkuun loppuun mennessä, Ustav sanoo. Jos tulokset osoittavat sumutteen toimivan, hän toivoo, että sitä saisi myyntiin myös Suomen markkinoille.

Vielä ei ole kuitenkaan selvillä, mille Suomen viranomaiselle nenäsuihkeen luvittaminen voisi kuulua.

Tuotteen valmistamisesta vastaa Ustavin yritys Icosagen. Pullottamisen ja levittämisen hoitaa virolainen kemikaali- ja kosmetiikkayhtiö Chemi-Pharm.

Raaka-ainetta on tarpeeksi miljoonan sumutepullon tuottamiseksi. Lisää ternimaitoa saadaan, kun seuraavat immunisoidut lehmät tiinehtyvät ja synnyttävät.

Mitä lehmille tapahtuu ternimaidon keräämisen jälkeen?

”Ne jatkavat elämäänsä. Tutkimme, voisiko myös ternimaitovaiheen jälkeistä maitoa käyttää hyväksi vasta-aineiden keräämiseksi. Lehmävasikatkin säästetään. Valitettavasti karjatalous on sellaista, että sonnivasikat lähetetään paremmille laidunmaille”, Ustav sanoo.