Kiinalaisia on nyt yli 1 410 000 000 – Väestön ikääntyminen tuo kuitenkin mittavia haasteita

Samalla kiinalaiset jatkavat muuttoliikettä kaupunkeihin: urbaaneilla alueilla asuu jo 63 prosenttia kansalaisista.

Kiinan tilastokeskuksen mukaan maailman runsasväkisimmässä maassa oli vuonna 2020 yli 1,41 miljardia kansalaista, kertoivat uutistoimistot. Määrä on 5,4 prosenttia enemmän kuin edellisen väestölaskennan jälkeen vuonna 2010. Maailman toiseksi väkirikkain maa on Intia ja kolmanneksi Yhdysvallat.

Väestönlaskennan tuloksista kertonut tilastokeskus ei kuitenkaan arvioinut, milloin Kiinan väkiluku yltää huippuunsa ja alkaa laskea. Kiinan väestönlaskenta on suurien lukujen aihe jo itsessään, sillä väkilukua oli tarkastamassa seitsemän miljoonaa kiinalaista, jotka kiersivät kiinalaiskoteja ovelta ovelle.

Kiinalaisväestön ikääntyminen ja väestön väheneminen on kuitenkin edessä. Rakennemuutoksen hidastamiseksi Kiina on muun muassa luopunut niin sanotusta yhden lapsen politiikastaan vuonna 2016. Nyt väestönkasvu on Kiinassa hitainta vuosikymmeniin, kertoi tilastokeskus.

Vaikka yhden lapsen politiikasta on luovuttu, eivät nuoret ole innostuneet hankkimaan enempää lapsia. Syitä tähän on muun muassa vähäisempi avioliittojen määrä, lasten kasvattamisen kalleus suurissa kaupungeissa sekä lastenhankkimisen siirtäminen myöhemmälle iälle esimerkiksi uran rakentamisen vuoksi. Naisten hedelmällisyysluku on Kiinassa nyt 1,3.

Tilastokeskus ei huippuvuotta arvioinut, mutta Kiinan väestön on ennustettu kasvavan huippuunsa vuonna 2029. Silloin väkiluku olisi 1,442 miljardia, arvioi Kiinan hallituksen raportti vuodelta 2019. Vuodesta 2030 alkaen Kiinan väkiluku aloittaa ”pysäyttämättömän” pienenemisen, raportissa todetaan.

Väestön ikääntyminen tuo haasteita muun muassa taloudelle, kun työikäisiä on vähemmän ja huollettavia eläkeläisiä enemmän. Tilastokeskuksen mukaan 15–59-vuotiaiden määrä väheni vuosikymmenessä lähes seitsemän prosenttia kun taas yli 60-vuotiaiden määrä kasvoi yli viidellä prosentilla.

Talouskasvun tyssääminen puolestaan voisi tuoda mukanaan yhteiskunnallista levottomuutta ja tyytymättömyyttä, mitä maata itsevaltaisesti johtava kommunistinen puolue pelkää yli kaiken. Tähän asti kiinalaiset ovat tottuneet odottamaan paljon tulevaisuudelta, kun talous on kasvanut vuosikymmeniä noin kymmenen prosentin vuosivauhtia.

Tilastokeskus kertoi myös Kiinan kaupungistumisen nopeasta kasvusta.

Kaupunkilaisten määrä kasvoi edellisestä väestönlaskennasta 15 prosentilla ja nyt urbaanin väestön osuus kiinalaisista on 63 prosenttia. Kiinan kaupungistumisen odotetaan kasvavan myös tulevaisuudessa, kertoi tilastokeskus.