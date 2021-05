Israel aikoo häätää palestiinalaisperheitä, jotka asutettiin Itä-Jerusalemiin jo noin 70 vuotta sitten.

Jerusalem

Juutalaismies saapuu solvaamaan palestiinalaisia.

”Terroristit!” hän huutaa. Poliisi käy viemässä hänet sivummalle.

Kadun kummassakin päässä on poliisivartio, ja muutama aseistettu sotilas kuljeskeleekadulla. Keskellä katua on käynnissä pieni mielenosoitus.

Mielenosoituksia on on ollut jo monta viikkoa tällä samalla muutaman korttelin pätkällä Othman Ben Afan -katua, joka sijaitsee Sheikh Jarrah’n kaupunginosassa Itä-Jerusalemissa.

Kyse on siitä, että Israel aikoo häätää palestiinalaisperheet, jotka asutettiin tänne jo noin 70 vuotta sitten.

”Vasta yksi talon kaduista on israelilaisten hallussa. Nyt kaikki palestiinalaiset aiotaan häätää tältä kadulta ja antaa koko katu israelilaisille, kansanedustaja Ofer Cassif selostaa.

Cassif on erikoinen parlamentaarikko, sillä hän on ainoa juutalainen edustaja arabipuolueiden yhteislistalla Israelin parlamentissa eli knessetissä.

Israelin parlamentin jäsen Ofer Cassif vastustaa valtion häätöpolitiikkaa Itä-Jerusalemissa.­

”Israelilaiset aikovat asuttaa tänne ulkomailta muuttavia juutalaisia”, Cassif sanoo. Hän on osoittanut mieltä samalla paikalla useasti.

”Viikko sitten poliisi hakkasi minua.”

Cassif jatkaa vahvasti poliittisella puheella, jossa vilisee termi ”etninen puhdistus”.

Sheikh Jarrah’n kaupunginosassa on kaikkiaan 28 taloa ja 500 asukasta häätömääräyksen alla.

He ovat niitä pakolaisia ja niiden pakolaisten jälkeläisiä, jotka palestiinalaispakolaisista huolehtiva YK-järjestö UNRWA sekä Itä-Jerusalemia aikoinaan hallinnut Jordania asuttivat alueelle vuonna 1948 Israelin valtion perustamisen yhteydessä.

Heillä ei ole omistusoikeutta osoittavia papereita, eikä taloille aikanaan anottu minkään valtakunnan rakennuslupia. Häädön perusteena on Israelin laki, jonka mukaan ennen vuotta 1948 maata omistaneet juutalaiset voivat vaatia tonttejaan takaisin. Ne on annettava ilmaiseksi aiemmille omistajille tai juutalaisille siirtokuntajärjestöille.

Juutalaiset tanssivat sunnuntaina Sheikh Jarrah’n kaupunginosassa miehitetyllä Itä-Jerusalemin palestiinalaisalueella, jonka Israel on liittänyt yksipuolisella päätöksellä valtioonsa.­

Häätöuhan alla olevat asukkaat ovat käyneet pitkää oikeustaistelua. Lopullinen käsittely piti olla viime sunnuntaina, mutta tapauksen saaman huomion vuoksi tuomari lykkäsi päätöstä 30 päivällä.

YK, EU sekä monet valtiot, myös Suomi, ovat tuominneet palestiinalaisten häädöt, talojen takavarikoinnin ja siirtokuntarakentamisen kansainvälisen oikeuden vastaisena.

Illalla poliisit ovat sulkeneet kadun, ja sinne pääsevät enää asukkaat ja poliisit.

Aitojen ulkopuolella on paljon katselijoita. Kahdella naisella on keltainen liivi, jossa lukee monella kielellä ”äiti”. He kuuluvat israelilaiseen Mothers Against Police Violence -vapaaehtoisjärjestöön.

Jude Liemburg ja Arza Kuttner seuraavat Israelin poliisin toimintaa mielenosoituksissa.­

”Suojelemme mielenosoittajia poliisin väkivallalta”, Jude Liemburg sanoo.

Järjestö esimerkiksi kuvaa tapahtumia paikan päällä. Sheikh Jarrah’ssa ovat riehuneet myös muista maista muuttaneet niin sanotut juutalaissiirtokuntalaiset.

”Pari viikkoa sitten siirtokuntalaiset hyökkäsivät kesken paikallisten asukkaiden iltajuhlaa”, Liemburg sanoo.

Jerusalemin vanhassakaupungissa, runsaan kilometrin päässä Sheikh Jarrah’sta, on ollut levottomuuksia jo parin viikon ajan. Vanhakaupunki kuuluu Itä-Jerusalemiin, jota Israel hallinnoi kiinteänä osana valtiotaan, vaikka kansainvälisen oikeuden näkökulmasta se on Israelin miehittämä palestiinalaisalue.

Lue myös: HS vieraili Jerusalemin lähiöksi paisuneessa pakolaisleirissä, jonka asukkaat säilyttävät yhä avaimia 73 vuotta sitten tuhottuihin suvun kotitaloihin

Tilanne kärjistyi viime perjantaina, kun Israelin poliisi ratsasi al-Aqsan moskeijan, muslimien kolmanneksi pyhimmän paikan. Silloin 205 palestiinalaista ja 17 israelilaispoliisia loukkaantui yön aikana.

Palestiinalaiset raivostuivat ratsiasta, ja Länsirantaa hallitseva Fatah-puolue kannusti muslimeja mielenosoituksiin ympäri maailmaa. Palestiinalaiset vastasivat lauantaina lähtemällä eri puolilta Israelia rukoilemaan al-Aqsaan. Rukoilijoita oli arviolta yli 90 000.

Maanantaille osattiin odottaa tavallista suurempia yhteenottoja, sillä se oli Jerusalemin päivä, jolloin juutalaiset juhlivat vanhankaupungin valtausta kuuden päivän sodassa vuonna 1967 ja sen myötä Jerusalemin jälleenyhdistämistä.

Jerusalemin päivän suuren marssin oli määrä kulkea vanhaankaupunkiin Damaskoksen portista.

Marssijat heiluttivat Israelin lippuja Jerusalemin päivänä maanantaina.­

Iltapäivällä neljän aikaan paikalla oli paljon poliiseja, mediaa ja katselijoita. Tunnelma oli jännittynyt, ja ihmiset seurasivat portin läheisyyden tapahtumia kuin teatteriesitystä.

Monikymmenpäinen arabinuorten joukko huusi iskulauseita, rukoili ja alkoi taas huutaa iskulauseita.

Palestiinalaiset osoittivat mieltään Damaskoksen portilla Jerusalemin vanhankaupungin kupeessa maanantaina.­

Vähän ajan päästä poliisi hajotti joukon, ja nuoret juoksivat portaita ylös ja pakoon.

Marssi ei saapunutkaan Damaskoksen portille, sillä poliisi ohjasi sen vanhaankaupunkiin viime hetkellä toisesta paikasta, Jaffan portista. Sieltä marssi jatkui Itkumuurille.

Varotoimia oli muitakin. Vain yli 40-vuotiaat muslimit päästettiin rukoilemaan al-Aqsan moskeijaan.

Silti myöhemmin illalla yli 300 ihmistä loukkaantui palestiinalaisten ja Israelin turvallisuusjoukkojen yhteenotoissa al-Aqsan moskeijan lähistöllä.

Lue lisää: Väkivalta leimahti jälleen Jerusalemissa – Gazasta ammuttiin 150 rakettia, Israel kosti ilmaiskuilla

Palestiinalainen piteli islamistijärjestö Hamasin lippua al-Aqsan moskeijalla Jerusalemin vanhassakaupungissa maanantaina.­

Kaikkia kiristynyt ilmapiiri ei liikuttanut. Damaskoksen portin läheisyydessä taloustavarakauppaa pitävä mies ei jaksanut kiinnostua Jerusalemin päivän marssista.

”Samanlaisia ne ovat joka vuosi, ei siinä mitään eroa ole. Olen pitänyt tässä kauppaa kohta 70 vuotta”, hän sanoo. Mies ei halua nimeään lehteen.

Monet paikalliset uskovat, että väkivaltaisuudet laantuvat muutaman päivän päästä, kun muslimien paastokuukausi ramadan on päättynyt.

Tämänvuotiset tapahtumat ovat kuitenkin olleet kiivaimpia moneen vuoteen.

”Palestiinalaiset ovat kyllästyneet jatkuvaan miehitykseen ja syrjintään. Sheikh Jarrah’n tapahtumat ja väkivaltaisuudet vanhassakaupungissa johtuvat molemmat tästä”, sanoo Mahmud Muna, joka pitää kirjakauppaa vanhan kaupungin ulkopuolella.

Munan mukaan kyse ei ole yksitätisistä mellakoista vaan pitkän tyytymättömyyden seurauksista.

Mahmud Muna uskoo väkivaltaisuuksien johtuvan siitä, että palestiinalaiset ovat saaneet tarpeekseen jatkuvasta rähinöinnistä.­

Palestiinalaisten islamistisen Hamas-järjestön militanttisiipi uhkasi jo etukäteen tukea Jerusalemin muslimeja Gazasta käsin. Uhkaus toteutui hieman kuuden jälkeen illalla, kun hälytyssireenit soivat Jerusalemissa ja ihmisiä Länsi-Israelissa kehotettiin siirtymään pommisuojiin.

Hamas ja Palestiinan islamilainen jihad - järjestö (PIJ) ampuivat kymmeniä raketteja, joista ainakin seitsemän ylsi Jerusalemiin. Israelilaisten lähteiden mukaan kuusi niistä putosi asumattomille alueille ja yksi torjuttiin.

Israelin ilmavoimat suorittivat heti kostoiskun Gazaan, jossa palestiinalaistietojen mukaan kuoli 20 ihmistä. Iltakahdeksaan Gazasta oli Israeliin ammuttu yli 60 rakettia. Yhdysvallat ja EU pitävät sekä Hamasia että PIJ:tä terroristijärjestöinä.