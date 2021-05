Mukormykoosi eli ”musta sieni” leviää ilman välityksellä mutta ei tartu ihmisestä toiseen.

Mumbai

Juristi ja ympäristöaktivisti Afroz Shah on viettänyt 12 päivää äitinsä tukena sairaalahuoneessa Mumbaissa. Viime syksynä äiti joutui tehohoitoon koronaviruksen vuoksi, nyt hänet yritetään pelastaa aivoja uhkaavalta mukormykoosilta.

Shahin äidin jälkeen samaan sairaalaan on tullut viisi uutta mukormykoosipotilasta. Vastaavaa kehitystä on ollut monissa Intian kaupungeissa ja osavaltioissa. Gujaratin osavaltiossa tapauksia on yli 300.

Potilaat ovat selvinneet koronaviruksesta, mutta saaneet ”jälkitautina” sienitulehduksen. Räjähdysmäisesti lisääntyneet mukormykoositapaukset ovat mysteeri lääkäreille, ja samalla pelottava uusi käänne koronapandemiassa. Intian viranomaisten mukaan ei kuitenkaan ole syytä paniikkiin.

Myös ”mustana sienenä” tunnettu mukormykoosi on erittäin nopeasti etenevä ja tappava sienitulehdus. Aiheuttajana on altistuminen mucorales-lahkon sienille, joita esiintyy maaperässä, kasveissa, lannassa ja lahoavissa hedelmissä ja vihanneksissa.

Tulehdus alkaa usein nenästä, leviää silmien ja leuan kautta aivoihin. Oireita ovat muun muassa tukkoinen nenä, pääkipu ja hammassärky.

”Musta sieni” leviää ilman välityksellä, se ei tartu ihmisestä ihmiseen. Tautiin sairastuneiden immuunipuolustus on heikentynyt, kuten diabetes- ja syöpäpotilailla.

Intialaisten mukormykoosipotilaiden yhteinen tekijä on ollut sairastettu covid-19-tauti, diabetes tai molemmat, kuten Shahin äidillä.

”Äitini nenä oli tukkoinen huhtikuun kolmantena päivänä, jolloin lääkäri määräsi flunssalääkkeitä”, Shah kertoo puhelimessa.

Sitkeä ”flunssa” piti pintansa ja paheni, kunnes huhtikuun lopulla äidin silmiä särki niin, että hän huusi kivusta. Sairaalassa lääkärit kertoivat huonot uutiset: äidillä oli sienitulehdus, joka oli jo osittain leviämässä aivoihin.

”Vasemman silmän poistaminen oli ainoa keino pelastaa hänen henkensä”, Shah sanoo. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin kuullut mukormykoosista.

Leikkauksen jälkeen tulehdusta taltutetaan lääkityksellä, joka on intialaisille kallista, sillä yhden annoksen hinta on jopa 6 000 rupiaa, noin 67 euroa. Tulehduslääkettä annetaan kaksi kertaa päivässä useiden viikkojen ajan. Tautitapausten määrän yllättävä kasvu on johtanut lääkepulaan Intiassa.

Shahin äidin leikkaus kesti neljä ja puoli tuntia, minkä jälkeen hän oli kolme päivää teho-osastolla. Tulehdus on nyt antamassa periksi, ja äiti on olosuhteisiin nähden hyväkuntoinen.

Shah on kuitenkin yhä epätoivoinen, sillä pahin on edessä.

”En ole pystynyt vielä kertomaan äidille, että hänellä on vain yksi silmä. Hän luulee, että hänelle tehtiin silmäleikkaus. Hän ei tiedä, että koko hänen vasen silmänsä poistettiin.”