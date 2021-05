Välimeren kirjeenvaihtajan asemapaikka voisi olla missä tahansa Etelä-Euroopan maassa. Asemapaikka valikoituisi hakijan ideoiden mukaan. Välimeren alue on ajankohtainen muun muassa siksi, että monet Euroopan polttavimmat kysymykset, kuten maahanmuutto ja EU:n elpymispaketti, jakavat Eurooppaa pohjoiseen ja etelään. Siksi Etelä-Euroopan kehityksen seuraaminen on entistä tärkeämpää. Espanja ja Italia ovat myös koronaviruspandemiasta pahimmin kärsineitä maita, minkä vuoksi niiden toipumisen seuraaminen on erityisen kiinnostavaa.