Selvitys: Maapallolle on kasvanut lähes kaksi kertaa Suomen kokoinen alue metsää vuoden 2000 jälkeen

Ympäristöjärjestöjen mukaan metsien elvytys on onnistunut erityisesti Brasiliassa Atlantin rannikolla.

Maapallolle on kasvanut lähes kaksi kertaa Suomen kokoinen alue metsää 2000-luvun alun jälkeen, kertoo tuore selvitys.

Ympäristöjärjestö WWF:n, Wildlife Conservation Societyn ja Birdlife Internationalin selvityksen mukaan metsiä on elvytetty ja kasvatettu uudelleen pinta-alaltaan lähes 590 000 neliökilometrin verran. Suomen pinta-ala on noin 338 000 neliökilometriä.

Tuon laajuinen metsä kykenee sitomaan noin 5,9 gigatonnia hiilidioksidia, mikä on enemmän kuin Yhdysvaltain vuosittaiset päästöt, WWF kertoo tiedotteessa.

Yksi uudelleenkasvatettujen metsien menestystarinoista on Brasilian rannikkosademetsän Atlantin rannikolla. Muun muassa metsän­kasvatus­suunnitelmien ja teollisuuden vastuullisemman toiminnan ansiosta alueelle on vuoden 2000 jälkeen kasvanut metsää arviolta 4,2 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa noin Hollannin pinta-alaa. Yhtenä taustatekijänä on myös muuttovirta maaseudulta kaupunkeihin.

Mongoliassa puolestaan on saatu kasvamaan 1,2 miljoonan hehtaarin pinta-ala uutta metsää muun muassa suojeluhankkeiden avulla. Myönteisiä tuloksia metsien elvyttämisestä on saatu myös Afrikan keskiosissa sekä Kanadassa, ympäristöjärjestöt kertovat.

Selvitys perustuu satelliittikuvien tutkimuksiin yli kolmenkymmenen vuoden ajalta ja kenttätutkimuksiin yli sadassa kohteessa 29 eri maassa.

Järjestöjen mukaan metsien suojelussa ja metsittämisessä on silti vielä paljon tekemistä.

”Metsien häviäminen on ilmastokriisin keskiössä, ja meidän pitää tehdä kaikkemme sen pysäyttämiseksi”, WWF:n metsäosaston varajohtaja ja varapääjohtaja Josefina Braña Varela sanoi tiedotteessa.

”Lisäksi luontaisten metsien entistäminen on tärkeässä roolissa, jotta nämä uhanalaiset ekosysteemit säilyvät.”

Britannian WWF:n johtava metsäasiantuntija William Baldwin-Cantello sanoi Britannian yleisradiolle BBC:lle, että luonnontilaisten metsien elvyttäminen on käy halvemmaksi ja sitoo hiiltä paremmin ja on parempi monimuotoisuuden kannalta kuin istutetut metsät. Hän muistutti myös, että maailmanlaajuisesti metsäkato jatkuu.

”Metsiä häviää yhä miljoonia hehtaareja vuodessa, paljon enemmän kuin syntyy uutta”, Baldwin-Cantello sanoi.