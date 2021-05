1990-luvulla syntyi hetkeksi haavekuva siitä, kuinka Yhdysvallat hurmaisi vetovoimallaan koko maailman itsensä kaltaiseksi. Tänään on monta syytä vaipua synkkyyteen yksistään eurooppalaisesta näkökulmasta, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Maailman iäti muuttuvaa tilaa tarkasteleva Foreign Affairs -lehti julkaisi maaliskuussa artikkelin, jossa kerrottiin, että Kiinan panostukset koronapandemian aikakauden ”rokotediplomatiaan” ovat kantamassa hedelmää ja idän suurvalta on saamassa etumatkan kilpailussa ”pehmeästä vallasta”.

Samoihin aikoihin Yleisradio kertoi verkkosivullaan, että Kiina on perustamassa Suomeen kulttuurikeskuksen, joka saattaa aloittaa toimintansa jo loppuvuodesta.

Jakamalla rokotteita köyhiin maihin ja tuomalla kansantanssia Suomeen Kiina pyrkii valloittamaan maailman kansojen mielet ja sydämet. Kovakin voi olla pehmeä.

Eikä Kiina ole ainoa, joka tätä yrittää. Myös esimerkiksi Afrikkaan rokotteita vievän Arabiemiraattien ylle on soviteltu pehmeän vaikuttajan viittaa.

Koronapandemia on ajanut maailman hetkeksi samaan veneeseen ja palauttanut puheisiin pehmeän vallan käsitteen.

Nyt kun tarvittaisiin hyvää sydäntä ja solidaarisuutta, on päästy katsomaan, missä ovat ne todelliset välittämisen suurvallat.

Pehmeä valta pohjautuu englanninkieliseen sanapariin soft power. Käsitteen teki tunnetuksi amerikkalainen tutkija ja entinen politiikantekijä Joseph Nye vuoden 1990 kirjassaan Bound to Lead: The Changing Nature of American Power.

Nyen ajatus oli, että valtioilla on kolme tapaa, joilla ne voivat pyrkiä muuttamaan maailmaa mieleisekseen: uhkaukset tai raa’an sotilaallisen voiman käyttö, rahallinen vaikuttaminen ja viehätysvoima (pehmeä valta).

Jos muu maailma on viehättynyt vaikkapa Yhdysvalloista, se saattaa alkaa toivoa samoja asioita kuin amerikkalaiset. Arvot, kuten demokratia ja avoimuus, ja niihin yhdistyvä menestys synnyttäisivät globaalin win–win-elämänkatsomuksen.

Nyen näkemys sopi 1990-luvun tulevaisuudenuskoiseen henkeen. Silloin ajateltiin, että Yhdysvaltain liberaali demokratia oli mallina päihittänyt Neuvostoliiton diktatuurin ja antanut ihmisille paremman elämän. Oli vain ajan kysymys, että kaikki maailman maat tulisivat Amerikan kaltaisiksi.

Pehmeää valtaa voi kasvattaa esimerkiksi diplomaattisilla ponnistuksilla, avustustyöllä, kulttuuristen tuotteiden levittämisellä ja esimerkin näyttämisellä.

Kreikan pääministeri Kostas Simitis onnitteli joulukuussa 1999 Turkin pääministeriä Bülent Ecevitiä, jota myös Suomen pääministeri Paavo Lipponen kuvassa tavoittelee. Turkki otettiin Helsingin huippukokouksen yhteydessä EU:n viralliseksi jäsenehdokkaaksi.

Amerikkalaiset eivät olleet yksin haavekuviensa kanssa. Toiveikkaan vuosikymmenen loppuhetkillä, joulukuussa 1999, Helsingissä pidettiin pääministeri Paavo Lipposen (sd) isännöimä EU-huippukokous, jonka yhteydessä Turkki otettiin Euroopan unionin viralliseksi jäsenehdokkaaksi.

Huippukokouksen päätelmiin kirjattiin, että Turkki aikoo jatkaa niin sanottujen Kööpenhaminan kriteerien täyttämiseen tähtääviä uudistuksiaan. Kriteerejä ovat esimerkiksi demokratia, laki, ihmisoikeudet ja vähemmistöjen suojaaminen.

Parikymmentä vuotta myöhemmin on monia syitä vaipua synkkyyteen pelkästään eurooppalaisesta perspektiivistä. Turkki on matkalla yhä syvemmälle autoritaarisuuden syövereihin, Venäjän demokratiakokeilu on kohta sukupolven takainen muisto, ja unionissa on jäsenmaita, jotka murskaavat EU:n omaa arvopohjaa.

Euroopan unioni on yhteenlaskettuna maailman suurimpia talouksia ja demokratian syntymaita, mutta unionin pehmeä valta ei aina pysty vakuuttamaan edes omia jäseniä. Mitenhän tämä pehmeä valta valjastetaan käyttöön kilpailussa globaalista johtajuudesta?

”EU:n mainehan on periaatteessa aika hyvä. Sitä pidetään edistyksellisenä, mukavana ja kivana paikkana. Sen arvoja kunnioitetaan ja pidetään ihan hyvinä”, sanoo Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala.

Mutta hän jatkaa ajatuksensa loppuun näin: ”EU:n ongelma on se, että vaikka periaatteessa softi on hyvin softia ja positiivista, sitä ei pidetä kauhean relevanttina. Se softi ei niin sanotusti muutu poweriksi kuitenkaan.”

Haukkalan mielestä koko pehmeän vallan käsite on suorastaan hyödytön, koska se on liian epämääräinen mitattavaksi. Haukkala suhtautuu epäilevästi yrityksiin kartoittaa eri maiden pehmeää vaikutusvaltaa vaikkapa ”räknäämällä” ulkomaille leviäviä elokuvia tai vaihto-opiskelijoiden määriä.

Kiinan Fidžin-suurlähettiläs Qian Bo (toinen vas.), Kiinan kulttuurikeskuksen johtaja Sun Jie (vas.) ja Fidžin opetusministeri Rosy Akbar (oik.) vierailivat tammikuussa kulttuurikeskuksen valokuvanäyttelyssä. Tilaisuudessa juhlittiin kulttuurikeskuksen viisivuotispäivää Fidžin pääkaupungissa Suvassa.

Kovan vallan mittaamiseen sen sijaan on selkeämpiä työkaluja. On esimerkiksi melko tarkasti tiedossa, millä mailla on ydinaseita ja kenellä on mitenkin monta hävittäjää tai sukellusvenettä. Niiden määrä taas heijastaa tavalla tai toisella kyseisten maiden kansantalouksien kokoa ja menestystä – tai ainakin prioriteetteja.

Mutta myös kovan vallan mittaaminen on elävässä elämässä vaikeaa. Haukkalan mukaan tästä oiva esimerkki on syksyn 1939 tilanne Suomen ja Neuvostoliiton välillä.

”Jos katsoi voimasuhteita, tarinan juonihan oli ihan selvä, miten tässä käy. Mutta eipä se sitten muuttunutkaan ihan semmoiseksi tarinaksi kuin Stalin varmaan ajatteli.”

Yhdysvallat on saanut kokea jo kolmessa maassa – Vietnamissa, Irakissa ja Afganistanissa – että ylivoimaisilta vaikuttavat kovan ja pehmeän vallan resurssit eivät tarkoita sen enempää taisteluiden kuin sydänten ja mieltenkään voittamista.

Yhdysvallat ei kerännyt pehmeän vallankäytön pisteitä Vietnamin sodassa. Sodan jälkeen vuonna 1979 julkaistu hippimusikaali Hairin elokuvaversio vei amerikkalaista maailmankatsomusta omalta osaltaan ulkomaailman tietoisuuteen.

Nykyhetkessä tuntuu oleelliselta kysyä, missä määrin Unkaria, Puolaa tai Turkkia kiehtoivat EU:n arvot, kun maat päättivät hakea unionin jäsenyyttä. Vai oliko sittenkin tärkeämpi motivaattori raha, kyky vaurastua EU:n tukiaisilla ja pääsy unionin sisämarkkinoille?

Hyvä vastaus on varmaan se, että eri maissa kansalaisia ja päättäjiä motivoivat useat tekijät. Suomessa moni saattoi ajatella EU-jäsenyyden olevan vastaus turvallisuus­poliittisiin huoliin, mutta samaan aikaan moni äänesti ”kyllä” jäsenyydelle päästäkseen osaksi abstraktimmin hahmottuvaa eurooppalaisuutta.

Useassa autoritaarisessa maassa asuu ihmisiä, jotka periaatteessa pitävät demokratiaa arvossa. Samalla moni on alkanut viehättyä ajatuksesta, että myös autoritaarisesti johdettu maa voi menestyä taloudellisesti.

Kiinan edesmennyt johtaja Deng Xiaoping totesi aikoinaan talousjärjestelmien eroista, että sama se, minkä värinen kissa on, jos se pyydystää hiiriä. Tämä ajatus hyväksytään yhä yleisemmin myös vallankäyttöä koskevaksi. Niinpä demokratia on ottanut globaalissa katsannossa takapakkia vuosi toisensa jälkeen 2000-luvun puolivälistä alkaen.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola huomauttaa, että myös Joseph Nye itse on jalostanut pehmeän vallan käsitettään vuosien mittaan. On puhuttu esimerkiksi viisaasta vallasta (smart power) ja terävästä vallasta (sharp power).

Näillä jalostetuilla termeillä yritetään Aaltolan mukaan ottaa huomioon se, että mikään maa ei pääse tavoitteisiinsa yksin kovalla tai pehmeällä vallalla. Kovalla vallalla ei esimerkiksi pidetä maailmaa poissa ydinsodasta, taltuteta ilmastonmuutosta tai hallita teknologiamurroksen tuomia haasteita.

”Yhdysvallat tarvitsee monikerroksisia kumppanuuksia muiden kanssa. Ulkomaiset kumppanit auttavat silloin kun ne haluavat, eikä niiden haluun vaikuta yksistään Yhdysvaltain kova sotilaallinen tai taloudellinen valta vaan myös pehmeän vallan viehätys”, Nye kirjoitti Project Syndicate -sivuston kolumnissaan viikko sen jälkeen kun Donald Trump oli hävinnyt presidentinvaalit viime marraskuussa.

Trumpin vuodet olivat Yhdysvaltain arvovallalle ja jopa maan omalle demokratialle yhtä vuoristorataa. Monesta ikimuistoisesta Trump-hetkestä voi poimia vaikka sellaisen episodin, kun YK:n yleiskokoussali räjähti nauramaan syyskuussa 2018.

Naurun syynä olivat Trumpin vuolaat kehut hallintonsa suurille saavutuksille. ”Alle kahdessa vuodessa minun hallintoni on saanut aikaan enemmän kuin melkein mikään muu hallinto maamme historiassa.”

Trumpin kauden lopussa nähtiin vielä kongressitalon väkivaltainen valtaaminen, joka säikäytti monet ajattelemaan, että vakiintunutkin demokratia on haavoittuva rakennelma.

Presidentti Donald Trumpin kannattajat valtasivat loppiaisena Yhdysvaltain liittovaltion kongressitalon. Trump väitti, että Joe Biden kannattajineen ryöväsi häneltä voiton marraskuun presidentinvaaleissa.

Mitä mahtavat miettiä pehmeän vallan räknääjät äskettäin julkaistusta Democracy Perception Index -kyselystä, johon vastasi yli 53 000 ihmistä 53 maassa? Vastaajista 44 prosenttia ajatteli, että Yhdysvallat on uhka heidän maansa demokratialle. Kiinan vaikutusvaltaa piti uhkana 38 prosenttia vastaajista, kun Venäjästä näin ajatteli 28 prosenttia.

Vaikka pehmeää valtaa on vaikea mitata, se ei tarkoita, etteikö sitä olisi olemassa. Suomi on hyvä esimerkki maasta, jolla on melko pehmeä olemus ja johdonmukaisen toimijan maine maailmalla. Siksi se kelpaa toisinaan vaikkapa suurvaltojen johtajien tapaamispaikaksi.

”Pienenkin toimijuudella on väliä. Ja mitä ahtaampi rako, tietysti sillä on sitä enemmän väliä ja merkitystä ja sitä hanakammin siihen pitää tarrautua. Niin Suomi on historian aikana tosi pahoissa paikoissa tehnytkin”, Hiski Haukkala sanoo.

Mika Aaltola muistuttaa, että valtioilla voi olla toiminnoissaan monia motiiveja, vaikka ne olisivatkin pehmeässä paketissa. Hänen mukaansa Kiinan rokotediplomatia on esimerkki pehmeästä vallankäytöstä, joka liittyy kovaan strategiseen suunnitteluun.

Kiina on pyrkinyt ensiksi auttamaan sellaisia maita, joiden kanssa se tekee jo yhteistyötä niin sanotun BRI-talousyhteistyön kautta. On rakennettu ”terveyden silkkitietä”.

Koronavirustautiin kuolleen ruumista vietiin haudattavaksi maaliskuussa 2020 Italian Bergamossa.

Aaltolan mukaan koronapandemia ravisteli käsitystä maailman valtasuhteista, kun virus koetteli alkuvaiheessa ”ensimmäistä maailmaa” eli Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Silloin esiin puski rokotenationalismi ja tarvikkeiden rohmuaminen.

”Sekasorto oli aika kovaa, nollasummapeli valtasi alaa, eikä mistään solidaarisuudesta ollut tietoakaan”, Aaltola luonnehtii.

Siinä ei pehmeän vallan pisteitä kartutettu, kun Saksa ja Ranska estivät keväällä 2020 kasvomaskien viennin koronakriisinsä kanssa taistelleeseen Italiaan. Vuotta myöhemmin EU hankaloitti rokotteiden viemistä unionin ulkopuolelle.

Aaltolan mukaan pandemia iski Kiinan jälkeen pahimmin niihin maihin, jotka olivat kylmän sodan loputtua yrittäneet vakuuttaa koko maailmaa keskinäis­riippuvuuden suloista.

”Ja sitten tämä tauti iski sen keskinäis­riippuvuuden päävaltimoiden kautta ja aiheutti eristäytymistä, etäisyyden hakemista ja yhteyksien katkaisemista”, Aaltola sanoo.

Samalla kun kansat eristäytyivät toisistaan, autoritaariset maat saivat itselleen uusia työkaluja kansalaistensa kahlitsemiseen. Yhden koronavilkku on toisen kyttäyskoje.

Hiski Haukkalan mukaan teknologian murros ja kaiken digitalisoituminen vahvistaa autoritaarisia järjestelmiä ja pahimmillaan tuo epävakautta demokratioihin. ”Riskit ovat todellisia, ja uhat ovat vakavia.”

Yhdysvaltain uudella presidentillä Joe Bidenilla on nyt Haukkalan mielestä edessään historiallinen tilaisuus ja myös valtava urakka sen suhteen, miten Yhdysvalloille ja sen edustamalle maailmankuvalle käy.

”Sillä voi olla merkitystä koko tämän käynnissä olevan suuren pelin kannalta ja laajemminkin demokratian elinmahdollisuuksille. Jos Biden onnistuu, se varmasti myös innostaa ja valtauttaa muita toimijoita ympäri maailmaa. Mutta kyllä me elämme huikean jännää aikaa, ja olisi aikamoista hybristä sanoa, että tietää, miten tässä käy.”