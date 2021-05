Saksan ilmastonsuojelulain kiristys pakottaa energiantuotannon, liikenteen ja rakentamisen pikaiseen muutokseen.

Berliini

Saksan hallitus päätti keskiviikkona uudesta aikataulusta, jossa hiilineutraalius pitäisi maassa saavuttaa.

Uuden lain mukaan Saksan pitäisi olla ilmastoneutraali vuonna 2045 eikä vasta vuonna 2050. Vuonna 2030 tavoitteesta pitäisi olla saavutettuna 65 prosenttia eikä vasta 55 prosenttia, kuten edellinen, vain puolitoista vuotta sitten hyväksytty laki edellytti.

Päästövähennysten toteutumista seuraa jatkossa asiantuntijaneuvosto, ja vähennyksiin tähtääviä toimia lisätään tarvittaessa.

Taustalla tavoitteiden koventamisessa on Saksan perustuslakituomioistuimen päätös, jonka mukaan Saksan ilmastolaki on ristiriidassa perustuslain kanssa, koska iso osa toimista on lykätty 2030-luvulle.

Lykkäyksen takia kansalaisiin kohdistuisi ensi vuosikymmenellä kohtuuttomia vapauden rajoituksia, Saksan perustuslakituomioistuin ilmoitti huhtikuussa antamassaan päätöksessä.

Saksan energiatuotanto nojaa edelleen suurelta osin hiilivoimaan. Hiilivoimasta Saksa on ollut tätä ennen luopumassa vuonna 2038 ja ydinvoimasta ensi vuonna. Päätös ydinvoiman alasajosta tekee Saksan energiantuotannon uudistamisesta erityisen haastavan.

Talouslehti Handelsblatt uutisoi keskiviikkona Boston Consulting Groupin laskelmista, joissa uuden lain tuomia investointitarpeita on arvioitu.

BCG:n mukaan hiilivoiman alasajoa pitää käytännössä aikaistaa uuden lain vaatimusten mukaan vuoteen 2030. Samalla tuuli- ja aurinkoenergiainvestoinnit pitäisi kaksinkertaistaa.

Tuulivoiman lisärakentaminen on monin paikoin Saksaa ollut vaikeuksissa luonnonsuojelun ja etäisyysvaatimusten takia.

Uusi laki kiristää vaatimuksia esimerkiksi rakentamisessa niin, että öljy- tai kaasulämmitystä ei saisi asentaa enää vuonna 2023. Myös vanhojen asuntojen energiaremonttitarve on massiivinen.

Polttomoottoriajoneuvojen rekisteröinnin pitäisi käytännössä loppua vuoteen 2030 mennessä.

