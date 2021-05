Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Koronavirus

Nauru rokotti koko aikuis­väestönsä kuukaudessa – saari­valtiossa ei ole vieläkään vahvistettu tartuntoja, mutta tilanteen pelätään muuttuvan nopeasti

Naurun koko aikuisväestö on saanut ensimmäisen osan koronarokotteesta. Koska saarivaltion väestö on suhteellisen nuorta, aikuisten rokotusten jälkeenkin vasta 63 prosenttia koko väestöstä on rokotettu.

Nauru on yksi maailman pienimmistä valtioista sekä väkilukunsa että pinta-alansa mukaan.­

Tyynenmeren saarivaltio Nauru on kertonut, että koko sen aikuisväestö on saanut ensimmäisen annoksensa koronarokotetta. Naurulla on maan hallituksen mukaan rokotettu 7 392 yli 18-vuotiasta, mikä on noin 600 ihmistä enemmän kuin maan aikuisväestö. Tämä johtuu siitä, että myös Naurulla olevia ulkomaalaisia on rokotettu, kertoo uutistoimisto AFP. Naurun väestö on suhteellisen nuorta, minkä takia aikuisväestön rokottamisen jälkeenkin vasta 63 prosenttia koko väestöstä on rokotettu. Maan ensimmäinen koronarokote pistettiin vain neljä viikkoa sitten ja viimeinen 7. toukokuuta. Maan hallitus onnitteli itseään ”maailman­ennätysajassa” rokottamisesta. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan Nauru on yksi harvoista paikoista maailmassa, joihin koronavirus ei ole vielä levinnyt. Maassa ei ole tilastoitu yhtäkään varmistettua koronavirustartuntaa tai virukseen liittyvää kuolemaa. Vaikka koronavirus ei ole toistaiseksi levinnyt maahan, koronatestejä on tehty Naurulla jatkuvasti. ”On riskinä, että virus tulisi maahan kenen tahansa matkustajan mukana, ja viimeaikaiset tapahtumat Intiassa, Papua-Uusi-Guineassa ja Fijillä ovat osoittaneet, kuinka nopeasti tilanne voi muuttua”, sanoo koronavirus­työryhmän puheenjohtaja Kieren Keke. WHO:n mukaan Fijillä on ollut vain yksittäisiä koronavirus­tartuntoja koko pandemian aikana, mutta viimeisen kolmen viikon aikana tapaukset ovat lisääntyneet. Papua-Uusi-Guineassa tartuntoja oli vähäisesti maaliskuun alkuun asti, jolloin tapausten määrä räjähti lyhyessä ajassa. Nauru on saanut lääkeyhtiö Astra Zenecan rokotteita osana maailmanlaajuista WHO:n Covax-rokoteyhteistyötä, jolla pyritään parantamaan köyhempien maiden rokotussuojaa. Ohjelman kautta on lähetetty 38 miljoonaa koronarokotetta yli sataan maahan. Saarivaltion hallituksen mukaan asukkaat saavat toisen rokoteannoksen heinäkuun puolivälissä. Lähelle koko aikuisväestön rokottamista on päästy myös toisessa Tyynenmeren syrjäisessä saarivaltiossa, Palaussa. Maa ilmoittaa antaneensa ensimmäisen rokoteannoksen jo 97 prosentille aikuisista. Palaun viranomaiset toivovat, että maan 18­000 asukkaasta 80 prosenttia on rokotettu kuun loppuun mennessä. Palau avasi hiljattain matkustuskuplan Taiwanin kanssa, minkä toivotaan helpottavan maan pahasti kärsinyttä turismia.