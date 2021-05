Cheneyn kohtaloksi koitui Donald Trumpin äänekäs arvostelu.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen republikaanit erottivat keskiviikkona Liz Cheneyn ryhmänsä johdosta, kertovat uutistoimistot. Erottaminen oli rangaistus siitä, että Cheney on arvostellut edellistä presidenttiä Donald Trumpia vaalipetokseen liittyvien valheiden levittämisestä viime vuoden vaaleissa.

Vaalit hävinnyt Trump on väittänyt, että vaalit olivat vilpilliset, mutta tästä ei ole näyttöä.

Liz Cheney on entisen varapresidentti Dick Cheneyn tytär. Tammikuussa hän äänesti sen puolesta, että Trump saisi virkarikossyytteen kongressitalon valtauksen lietsomisesta.

Vielä aivan äskettäin Cheney on sanonut, että Trumpin väitteet varastetuista vaaleista ”myrkyttävät demokraattisen järjestelmän”. Hän on myös sanonut, että Trumpin väitteiden jakaminen on valheiden levittämistä.

Tiistaina Cheney puolusti puheessaan sitä, että on arvostellut Trumpia äänekkäästi.

”Vaikeneminen ja valheiden sivuuttaminen vain rohkaisee valehtelijaa”, Cheney sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Keskiviikkona iltapäivällä Suomen aikaa ei ollut vielä selvyyttä siitä, kuka nousee Cheneyn tilalle kongressin edustajainhuoneen republikaaniryhmän johtoon.