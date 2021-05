Israelissa ja Palestiinassa on noin kuusisataa matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista. Suomen Tel Avivin -suurlähettilään mukaan suomalaiset ovat ottaneet tilanteen yleensä rauhallisesti.

Jerusalem

Kun ensimmäinen ilmahälytys tuli Israelin Tel Avivissa tiistaina kello 21, Suomen suurlähetystön henkilökunta hakeutui nopeasti turvahuoneisiin ja väestösuojiin.

Ulkoa kuului räjähdyksiä, jotka aiheutuivat Israelin ilmapuolustusjärjestelmän Iron Domen eli Rautakupolin toiminnasta.

Aamuyöllä kolmelta tuli uusi hälytys, ja lähetystön henkilökunta toimi jälleen turvaohjeiden mukaan.

”Vaikka väkivaltaisuudet ja levottomuudet olivat meneillään, tilanne eskaloitui yllättävän nopeasti”, sanoo Suomen Tel Avivin -suurlähettiläs Kirsikka Lehto-Asikainen.

Tilanne Lähi-idässä on kiristynyt viime päivinä, kun Israel ja palestiinalaiset ovat ottaneet yhteen väkivaltaisesti.

Gazasta on ammuttu maanantaista lähtien yli tuhat rakettia. Kuuden ihmisen on kerrottu kuolleen keskiviikkoalkuiltaan mennessä Israelissa. Yksi uhreista on sotilas, jonka ajoneuvoa ammuttiin panssarintorjuntaohjuksella.

Keskiviikkona Israelissa suljettiin kouluja, ja työpaikoilla oli rajoitetusti henkilökuntaa.

Jerusalemin joutuminen raketti-iskujen kohteeksi on harvinaista, mutta tiistaina sadan kilometrin päässä sijaitsevasta Gazasta ammuttiin raketteja sinne saakka. Räjähdyksistä yksi suuri myös kuului kaupungissa. Kaupunkiin oli suunnattu yhteensä kuusi rakettia, jotka eivät kuitenkaan aiheuttaneet suurempia vahinkoja.

Israel puolestaan on tehnyt vastaiskuja Gazaan. Niissä on kuollut keskiviikkoon mennessä ainakin 53 ihmistä, heidän joukossaan 14 lasta ja neljä islamistisen järjestön Hamasin johtajaa.

Väkivaltaisuudet Lähi-idässä ovat lisääntyneet viime päivien aikana. Mies tarkasteli tuhoutunutta rakennusta Gazassa keskiviikkona.­

Israel sanoo iskeneensä Hamasin tukikohtiin ja rakettien ampumispaikoille. Yhteenottoja on ollut useissa muissakin kaupungeissa, kuten Akkossa, Ramlassa ja Lodissa.

Lehto-Asikaisen mukaan on vielä vaikea arvioida, mihin suuntaan tilanne kääntyy. Jotkut uskovat tilanteen rauhoittuvan lähipäivinä. Tulitaukoa ovat yrittäneet välittää monet tahot, kuten YK ja Egypti.

Israelissa ja Palestiinassa on yhteensä noin kuusisataa matkustusilmoituksen tehnyttä suomalaista, lähinnä alueella vakituisesti asuvia.

Lehto-Asikaisen mukaan suomalaiset ovat ottaneet tilanteen yleensä rauhallisesti, sillä he ovat tietyllä tapaa tottuneet tällaisiin tilanteisiin.

Israelilaissotilaat ampuivat tiistaina kyynelkaasua palestiinalaisia mielenosoittajia vastaan Ramallahin ja Jerusalemin välissä sijaitsevalla tarkistuspisteellä Länsirannalla.­

Jerusalemilainen Hanna Hallak joutui perheineen lähtemään Länsi-Jerusalemista vuonna 1967. Hän rakensi uuden talon Jerusalemin itäpuolelle.

Hallak on nähnyt monet yhteenotot, eikä ole huolissaan Gazasta ammutuista raketeista.

”Taloni seinät ovat kiveä ja puoli metriä paksut. Eivät ne raketit näitä seiniä läpäise.”

Hanna Hallak esittelee talonsa seinien paksuutta. ”Eivät ne raketit näitä seiniä läpäise”, hän sanoo.­

Hallakin talossa on kellari, mutta sitä ei ole tarvinnut käyttää. Hallakin mukaan uudemmat talot eivät kuitenkaan ole yhtä hyvin tehtyjä.

”Uutisissa näkyi, kuinka helposti talot sortuivat helposti Gazassa. Siellä tiiliseinät ovat vain muutamia senttejä paksuja”, hän sanoo.

Hallakia ihmetyttää se, että monet ulkomaalaiset laskivat ikkunoidensa kaihtimet alas, kun hälytyssireenit soivat.

”Kaihtimet eivät estä raketteja.”

Jerusalemin Jaffa-kadun ravintolassa istuu syömässä Chaim Weissmann. Hän muutti Yhdysvalloista Israeliin kymmenen vuotta sitten ja sai Israelin kansalaisuuden.

”Kun sireenit soivat, talon väki kokoontui ala-aulaan. Meidän talossamme ei ole väestönsuojaa”, hän kertoo tiistai-illasta.

Weissmannin mukaan monet hänen tuttavansa Länsi-Jerusalemissa hakeutuivat väestönsuojiin. Jerusalemissa ei ole väestönsuojia kaikille asukkaille asti.

”Olemme kyllä huolestuneita tilanteesta, mutta emme ole tyhmiä. On selvää, että iskuista seuraa koston kierre”, sanoo Chaim Weissmann.­

Baarimikko puuttuu keskusteluun.

”Minä en muuttanut aikatauluani yhtään rakettien takia”, hän sanoo.

”Sinä oletkin oikeistolaisempi kuin minä”, Weissmann vastaa hymyillen.

Weissmannia huolettaa Gazasta ammutuissa raketeissa lähinnä se, että niitä ei pysty ohjaamaan.

”Nehän voivat osua minne tahansa. Monet ovat räjähtäneet jo Gazassa”, hän sanoo.

”Olemme kyllä huolestuneita tilanteesta, mutta emme ole tyhmiä. On selvää, että iskuista seuraa koston kierre.”