Osa Hamasin laukaisemista raketeista onnistui tällä viikolla pääsemään Israelin torjuntaohjusten ohi.

Kymmenet raketit ovat tällä viikolla räiskyneet Israelin taivaalla, kun Gazan aluetta hallitsevan islamistisen järjestön Hamasin raketit ovat törmänneet Israelin ohjustorjuntajärjestelmään ”Rautakupoliin”.

Torjuntaohjuspatteristo on suunniteltu yhdessä Yhdysvaltojen kanssa havaitsemaan ja pysäyttämään kaikki Israelin asutuskeskuksia tai strategisia kohteita lähestyvät ammukset. Israelilla on käytössä kymmenen ohjuspatteria, joista jokainen on maksanut 50 miljoonaa dollaria.

Järjestelmä tunnistaa Israelia kohti ammutun raketin, laskee sen lentoradan ja tarvittaessa laukaisee sitä vastaan torjuntaohjuksen. Ohjus hakeutuu kohti rakettia ja yrittää tuhota sen räjähtämällä sen lähellä.

Vuosikymmenen käytössä ollut Rautakupoli on erittäin tehokas. Vuosien aikana se on onnistunut pysäyttämään jopa 80–90 prosenttia Israelin asutuille alueille ammutuista raketeista, kertoo israelilaislehti The Jerusalem Post. Kymmenessä vuodessa se on pysäyttänyt yli 2 400 rakettia. On pitkälti sen ansiota, että Israel välttyy konflikteissa kerta toisensa jälkeen siviiliuhreilta samalla, kun palestiinalaisia kuolee Israelin iskuissa kymmeniä.

Tällä viikolla aiempaa suurempi osa Hamasin ampumista raketeista kuitenkin läpäisi Rautakupolin. The Jerusalem Post kirjoittaa, että järjestelmässä on selvä heikkous: raketit pääsevät helpommin murtautumaan sen läpi, jos niitä ammutaan paljon kerralla.

Tiistai- ja keskiviikkoaamuna Hamas ampui yli sata rakettia vain muutaman minuutin aikana, monet niistä kohti Tel Avivin kaupunkia. Aiemmissa hyökkäyksissä Hamas ei ole pystynyt tällaiseen tahtiin ja kantavuuteen, The Jerusalem Post kirjoittaa.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Timo Stewart arvelee, että Hamas tuntee Israelin puolustuksen heikkoudet ja pyrkii käyttämään niitä tietoisesti hyväksi iskujensa suunnittelussa.

”Käsitykseni on se, että Hamas yrittää laukaista kerralla mahdollisimman suuren määrän raketteja, mikä tekee ne Rautakupolille vaikeiksi torjua. Sieltä joukosta aina joku onnistuu pääsemään läpi”, Stewart sanoo HS:lle.

Hamasilla uskotaan myös olevan aiempaa suuremmat varastot ohjuksia, jolloin hyökkäyksiä voi jatkaa pidempään.

Rautakupoli on Israelin viranomaisten mukaan pelastanut olemassaolonsa aikana kymmeniä ihmishenkiä, mutta maksanut samalla maltaita. Yhden, usein nyrkkipajassa halvoista materiaaleista kasatun raketin tuhoaminen torjuntaohjuksilla maksaa The Jerusalem Postin mukaan noin 80 000 dollaria.

Toisaalta Israelin ei tarvitse vaivautua torjumaan suurinta osaa Hamasin raketeista. Vain harva niistä onnistuu lentämään kohti asutusta tai muita tärkeitä kohteita, Stewart huomauttaa. Loppujen Israel voi antaa iskeytyä joutomaalle.

”Järjestelmä ei ammu alas jokaista rakettia. Se laskee lentoradan ja torjuu ainoastaan, jos ohjus on menossa asutuskeskuksiin.”

Ohjustorjuntajärjestelmä aktivoitui Israelin eteläosassa sijaitsevassa Ashdodin kaupungissa keskiviikkona.­

Israelin ja Palestiinan aseellisten ryhmien välinen pitkään jatkunut konflikti kärjistyi alkuviikosta.

Kipinän raketti-iskuille antoi oikeuden päätös, joka uhkasi häätää Jerusalemin Sheikh Jarrahin kaupnginosassa asuvat palestiinalaisperheet kodeistaan. Päätös johti mielenosoituksiin ja väkivaltaisiin yhteydenottoihin Israelin turvallisuusjoukkojen kanssa.

Maanantaina Gazan aseelliset ryhmät aloittivat tiheät raketti-iskut Israeliin. Israel on vastannut ilmaiskuilla, joissa on kuollut Gazan terveysministeriön mukaan torstaihin mennessä ainakin 83 palestiinalaista. Israelissa on kuollut ainakin seitsemän ihmistä.

Konfliktille on leimallista, että osapuolet ovat hyvin epäsuhtaiset. Vastakkain ovat käsin kyhätyt ammukset ja huippumoderni ohjusteknologia, menestyvä Israel ja köyhä, saarrettu Gaza.

Toisaalta epäsuhta pätee myös siihen, mitä kukin osapuoli laskee voitoksi, Stewart sanoo. Hamas voi juhlia pienestäkin, kun taas Israelin on vaikea kääntää tilannetta voitokseen.

”Hamasille sekin on voitto, että se pysyy hengissä ja jaloillaan. Israel voi osoittaa voittaneensa esimerkiksi iskemällä niin, että Hamas ei enää vastaa uusilla raketeilla”, Stewart sanoo.

Israelin on puhuttu suunnittelevan maahyökkäystä raketti-iskujen lopettamiseksi, mutta siihen Stewart ei vielä usko.

"Pitäisin epätodennäköisenä, että he käynnistäisivät sitä.”