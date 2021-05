Syynä ovat Britannian EU-eron jälkeen voimaan astuneet, epäselvät maahantulosäännöt.

Useita EU-maiden kansalaisia on otettu kiinni ja käännytetty pois Britanniasta sen jälkeen kun Britannian ero Euroopan unionista astui voimaan tammikuussa. Syynä ovat Britannian sisäministeriön ristiriitaiset maahantulosäännöt, kertoo brittilehti The Guardian.

Britannian sisäministeriön sääntöjen mukaan maahan saapuminen työhaastattelua, sopimuksen tekemistä tai seminaariin osallistumista varten ei edellytä voimassa olevaa viisumia. Toisaalta sisäministeriön ohjeissa sanotaan myös, että Britanniaan saapuvan ihmisen täytyy pystyä todistamaan oikeutensa oleskella Britanniassa.

Kaksi kiinniotettua ja käännytettyä espanjalaista naista kertoi The Guardianille kohdanneensa ainakin tusinan verran muita EU-kansalaisia vastaavassa tilanteessa, kun heidät otettiin kiinni ja käännytettiin heidän saavuttuaan Gatwickin lentokentälle aiemmin toukokuussa.

Joukossa oli naisten mukaan ainakin Ranskan, Italian, Tšekin ja Bulgarian kansalaisia. Bulgarian suurlähetystö Britanniassa vahvisti The Guardianille, että maan kansalaisia on ollut kiinni otettuna Britannian käännytyskeskuksissa.

Toinen The Guardianin haastattelemista käännytetyistä espanjalaisnaisista kertoi, että on työskennellyt Britanniassa jo aiemmin. Hänen oli tarkoitus saapua etsimään töitä, oleskella Britanniassa työskentelevän poikaystävänsä kanssa ja palata työn saatuaan Espanjaan järjestämään itselleen työviisumi. Asia oli selitetty hänen täyttämässään maahantulokaavakkeessa ja hänellä oli paluulippu.

Gatwickin kentälle saavuttuaan 24-vuotiaalta naiselta otettiin puhelin pois ja hänet lukittiin vuorokaudeksi käännytettäville varattuun tilaan. Toinen espanjalaisnainen oli lähetetty kahdeksi vuorokaudeksi käännytyskeskukseen.

Kummallekaan naiselle ei ollut kerrottu heidän oikeuksistaan saada tilanteessa lakiapua.

24-vuotiaan espanjalaisnaisen tapauksessa Britannian viranomaiset olivat naisen mukaan syyttäneet tapahtuneesta lentoyhtiötä ja väittäneet, ettei naista olisi pitänyt päästää lennolle niillä tiedoilla, joita hän oli maahan­tulo­kaavakkeessa antanut. Lentoyhtiö Vueling vastasi, ettei se voi olla vastuussa kohdemaan viisumisäännöistä.

The Guardianin mukaan ainakin kahdeksan europarlamentaarikkoa on kirjelmöinyt EU-kansalaisten kohtelusta ja Britannian sisäministeriön säännöistä Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenille. Perusteluna on, että EU-kansalaisten käännyttäminen on Britannian ja EU:n brexit-sopimuksen hengen vastaista.

Britannian pääministerin kansliasta vastattiin The Guardianille, että Britannia tietenkin noudattaa brexit-sopimusta ja toimii sen hengessä.