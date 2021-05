Yhdysvaltain tiedustelulla on ollut tietoa radio- tai mikroaalloilla tehtävästä häirinnästä jo vuonna 2012.

Oudoista oireista ja pahimmillaan aivovaurioista kärsiviä Yhdysvaltain virkamiehiä on jopa kaksinkertainen määrä aiemmin kerrottuun verrattuna, kertoo The New York Times. Oireita aiheuttaa mahdollisesti jonkinlainen ase tai häirintälaite.

Aiemmin on kerrottu, että oireista on kärsinyt noin 60 Yhdysvaltain hallinnon työntekijää. Määrä on The New York Timesin tietojen mukaan todellisuudessa noin 130.

Kuluneen puolen vuoden aikana tapauksia on raportoitu ainakin kolme lisää. Ne on todettu keskustiedustelupalvelu CIA:n työntekijöillä. Oireyhtymää kutsutaan ”Havannan syndroomaksi”.

Nimi tulee siitä, että loppuvuodesta 2016 Yhdysvaltain Havannan-lähetystön työntekijät raportoivat epätavallisista oireista ensimmäisenä. Alkuvuodesta 2017 vastaavia oireita alkoi ilmetä Yhdysvaltain konsulaatissa Kiinan Guangzhoussa olleilla hallinnon työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään.

Uhrit kärsivät muun muassa korvakivuista, voimakkaasta päähän kohdistuvasta paineen tai tärinän tunteesta, huimauksesta, näköhäiriöistä, kovaäänisistä kuulohavainnoista sekä kognitiivisista ongelmista. Osalla uhreista on havaittu pysyviä aivovaurioita.

Suurin osa tapauksista on ilmennyt ulkomailla, kun hallinnon virkamiehet ovat olleet erilaisilla komennuksilla. The New York Timesin mukaan uudessa sairastuneiden kokonaisluvussa on mukana tapauksia, jotka ovat sattuneet Euroopassa ja Aasiassa.

Yhdysvaltain kansallinen tieteen, tekniikan ja lääketieteen alojen yhteenliittymä NASEM (National Academies of Sciences, Engineering and Medicine) julkaisi joulukuussa raportin, jossa se piti Havannan syndrooman todennäköisimpänä aiheuttajana mahdollista ”ohjattua ja pulssitettua RF-säteilyä”, suomeksi radioaaltoja tai mikroaaltoja.

Julkisesti yksityiskohtaisia todisteita tällaisen ”radioaalto­häirintä­laitteen” olemassaolosta ei ole esitetty, mutta varhaisin luotettava arvio on peräisin vuodelta 2012.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden virasto NSA kertoi tiedustelutiedoistaan entisen työntekijänsä asianajajalle vuonna 2014, kun NSA:n työntekijä oli joutunut eläkkeelle sairastuttuaan yllättäen 45-vuotiaana Parkinsonin taudin harvinaiseen muotoon.

Tuolloin ryhdyttiin selvittämään, miten näin on tapahtunut. NSA:n virkailija kertoi The Guardian -lehdelle aiemmin toukokuussa ulkomaan­komennuksesta 1990-luvulla, jolloin hän ja hänen työparinsa kärsivät aivan samanlaisista oireista kuin Havannan-lähetystön väki myöhemmin. Myös työpari sairastui Parkinsonin tautiin ja kuoli.

Yhdysvalloissa ollaan vakuuttuneita, että tapausten takana on Venäjä ja Venäjän sotilastiedustelu GRU, vaikka presidentinhallinto ei ole asiaa vahvistanut. The New York Times viittaa arvion perustuvan Yhdysvaltain puolustusministeriön tietoihin. Venäjä on kiistänyt asian.

The New York Timesin mukaan yhdysvaltalaiset senaattorit ovat ärtyneenä vaatineet, että hallinto selvittäisi asiaa tehokkaammin ja takaisi uhreille heidän tarvitsemaansa apua. Tammikuussa virassaan aloittaneen presidentti Joe Bidenin hallinto onkin terästäytynyt asiassa.

The Washington Post kertoi perjantaina, että tutkintayksiköitä on perustettu nyt sekä puolustusministeriöön että keskus­tiedustelupalvelu CIA:hin. Lehden pääkirjoituksen mukaan ongelmaksi herkässä asiassa voi muodostua viranomaisten keskinäinen tiedonjako.