Maanpuolustus­korkea­koulun dosentti Antti Paronen arvioi, että lähin vertailukohta Israelin mahdollisesta tulevasta hyökkäyksestä Gazaan on parin viikon maahyökkäys vuonna 2014.

Israel on jatkanut perjantaina tykistötulta ja ilmahyökkäyksiä saartamalleen Gazan palestiinalaisalueelle.

Myöhään torstaina Israelin puolustusvoimat kertoi jo aloittaneensa maahyökkäyksen Gazaan, mutta perui pian puheensa ja selitti lausuntoa ongelmilla sisäisessä viestinnässään.

”Mahdollista, jopa todennäköistä”, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun operaatiotaidon ja taktiikan dosentti Antti Paronen Israelin maahyökkäyksestä.

”Viimeisimmän tiedon mukaan Israel on kutsunut jopa 9 000 reserviläistä palvelukseen.”

Majuri Paronen on perehtynyt erityisesti terrorismiin osana epäsymmetristä sodankäyntiä.

Israelin kohteena on islamistijärjestö Hamas, joka hallitsee Gazan kaistaletta. EU ja Yhdysvallat pitävät Hamasia terroristijärjestönä.

Gazassa asuu noin kaksi miljoonaa ihmistä. Israelin väkiluku on noin yhdeksän miljoonaa.

Osapuolten voimasuhteet ovat todella epäsuhtaiset. Israelin puolustusvoimilla on aktiivipalveluksessa noin 170 000 sotilasta, reservissä noin 465 000. Hamasin aseellisen siiven vahvuus on arviolta 15 000–20 000 ihmistä.

Luvut perustuvat International Institute for Strategic Studies -tutkimuslaitoksen (IISS) viimevuotiseen The Military Balance -katsaukseen.

Sotakaluston epäsuhdasta käy esimerkkinä, että Israelilla on käyttövalmiudessa tiettävästi lähes 500 panssarivaunua ja yli 300 hävittäjälentokonetta, Hamasilla ei kumpiakaan yhtä ainutta.

Israelin asevoimien erikoisjoukkojen operaatio on ollut Parosen mukaan käynnissä Gazassa jo pitkään, mutta nyt sitä on selvästi kiihdytetty.

”Omien asiamiesten verkosto Gazassa on aktivoitu etsimään ja osoittamaan maaleja.”

Maahyökkäyksen kannalta parin miljoonan asukkaan Gaza on hankala paikka. Se on tiiviisti rakennettu, maapinta-alaltaan Espoota vastaava alue.

Sellaisissa paikoissa maahyökkäyksen voima häviää äkkiä. Maahyökkäys voi kuitenkin kannattaa, jos hyökkäyksellä on selkeä ja rajattu tavoite ja sitä tukevat ilmasta käsin tehdyt hyökkäykset.

”Israel voi tuhota Hamasin rakettitehtaita tai tunneliverkostoja”, Paronen viittaa Israelin puolustusvoimien ilmoitukseen siitä, että kohteena olisivat tunneliverkostot.

Israel teki Gazaan maahyökkäyksen vuonna 2014 ja täytti Hamasin tunneleita sementillä. ”Operaatio suojaava reuna” kesti runsaat kaksi viikkoa.

Mikäli Israel aloittaa maahyökkäyksen Gazaan, sen kesto olisi Parosen arvion mukaan päiviä tai viikkoja.

Pidempään hyökkäykseen tarvittaisiin enemmän ja erilaisia tukitoimia. Esimerkiksi miehistölle täytyisi valmistella rotaatio, eli sotilaiden vaihtaminen.

Nyt Israelin reservistä kutsumat 9 000 sotilasta voisivat olla pidemmän hyökkäyksen etujoukko, mutta Paronen ei pidä pitkää hyökkäystä tai Gazan miehitystä todennäköisenä.

Israel veti sotilaansa ja siirtokuntalaisensa Gazasta vuonna 2005. Suurempaa palestiinalaisaluetta Länsirantaa Israel miehittää ja asuttaa yhä.

PerjantaI-ILTAAN mennessä Israelin ja Hamasin ilmasodan uhrien määrä oli noussut noin 120 palestiinalaiseen ja lähes kymmeneen israelilaiseen, ja Israel jatkoi ilmapommitusta.

Mutta miksi Israel ilmoitti torstaina maahyökkäyksestä ja perui puheensa? Oliko tarkoitus pelotella?

”Ainakin Israel on nyt kertonut selkeästä valmiudesta maahyökkäykseen. Pienimuotoisella lipsautuksella, muka vahingolla, voisi ajatella olevan pelotevaikutus.”

Paronen pitää kuitenkin todennäköisempänä, että kyseessä on ollut inhimillinen vahinko. Tilanne on asevoimille stressaava, ja joku jossain esikunnassa on tullut tehneeksi liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Beit Lahian kaupungista Gazasta ammuttiin raketteja kohti Israelia varhain perjantaina.­

Jos pelotevaikutuksella saisi Hamasin lopettamaan, voisi ajatella, että viestinnällinen vahinkokin olisi koitunut hyödyksi.

Mutta Hamas ei lopeta, arvioi Paronen.

”Hamasilla on intressi jatkaa. Tappioistakin tehdään omille poliittisia voittoja.”

Paronen painottaa, että Hamas on resilientti eli toipumiskykyinen. Vaikka sen rakettitehtaita tai tunneliverkostoja tuhottaisiin, se pystyy rakentamaan ne melko nopeasti uudelleen.

Lisäksi Hamas melko varmasti tietää, ettei Israelin maahyökkäys voisi kestää kovin kauan. Hamasilla on Israelin arkkivihollisen Iranin tuki, ja Paronen arvioi, että sen minkä Iran tietää Israelista, tietää Hamaskin.

”Pitkä maahyökkäys vaatisi liikaa joukkoja, ja myös Syyrian tilanne heijastuu Israeliin pohjoisessa. Kahden rintaman sota olisi Israelille liian raskasta, ja Iran tietää tämän.”

