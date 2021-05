New Yorkiin on rakenteilla uusi turistirysä: lasinen hissi kulkee pilvenpiirtäjän ulkoseinämää noin 370 metrin korkeuteen

Koronapandemian viemiä turisteja yritetään houkutella takaisin lisäämällä markkinointia.

New Yorkin neljänneksi korkeimpaan pilvenpiirtäjään rakennetaan talon ulkoseinää pitkin kulkeva lasinen hissi, kertoo uutistoimisto Reuters.

Turisteja houkutellaan paikalle myös pilvenpiirtäjän seinästä ulos työntyvillä lasikopeilla, joista voi noin 324 metrin korkeudelta katsella esteettä alas Madison Avenuelle.

One Vanderbilt -niminen pilvenpiirtäjä on New Yorkin neljänneksi korkein, sillä se yltää noin 427 metriin. Lasisten hissien on määrä nousta noin 369 metrin korkeuteen. Avajaisia on tarkoitus viettää vuoden 2021 lokakuussa.

Turisteja vieraili New Yorkissa vuonna 2019 noin 66,6 miljoonaa. Vuonna 2020 turistimäärä putosi koronapandemian vuoksi noin 22,3 miljoonaan uutiskanava CNN:n mukaan. Kaupungin pormestari Bill de Blasio on vastikään julkistanut noin 24,7 miljoonan euron arvoisen kampanjan turistien houkuttelemiseksi takaisin kaupunkiin.

Pilvenpiirtäjät Rockefeller Center, Empire State Building ja One World Trade Center tarjoavat myös turisteille mahdollisuuden nähdä New Yorkia yläilmoista.

Edellä mainituista viimeisin, vuonna 2014 avattu One World Trade Center (ent. Freedom Tower), on Pohjois-Amerikan korkein rakennus ja osa uutta World Trade Center -kokonaisuutta. Alkuperäiset kaksi World Trade Center -pilvenpiirtäjää tuhoutuivat terrori-iskuissa 11. syyskuuta 2001.