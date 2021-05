Taiwan otti ensimmäistä kertaa käyttöön kolmostilan koronatoimissa, kun päivässä löytyi 180 uutta kotimaassa tarttunutta tapausta.

Taipei, Taiwan

Pandemian torjunnan mallimaana profiloituneessa Taiwanissa on paljastunut vuorokauden sisään 180 uutta, kotimaassaan koronavirustartunnan saanutta ihmistä. Aiempi ennätys oli edelliseltä päivältä. Silloin maassa raportoitiin 29:stä vastaavasta tartunnasta. Päivässä tapahtunut tartuntojen määrän nousu johtunee pitkälti jäljityksen onnistumisesta.

Näyttäisi siltä, että iso osa tapauksista on yhteyksissä Taipein Wanhuan kaupunginosan teehuoneisiin, joissa voi jutella naisten kanssa ja joskus myös ostaa seksiä. Wanhuan alue on tunnettu siitä, että siellä on myynnissä erilaista aikuisviihdettä ja seksiä.

Taipein kaupunki ympäristöineen julistettiin niin kutsuttuun kolmostilaan lauantaina. Kolmostilaa ei ole aiemmin tämän pandemian aikana Taiwanissa käytetty. Asteikon kovimpiin toimiin velvoittava tila on neljä.

Jalankulkijat ylittivät suojatietä maskit kasvoillaan Taipein metropolialueella 15. toukokuuta.­

Nyt Tapeissa suljetaan baarit ja klubit. Isot tapahtumat peruutetaan. Sisätiloissa tapahtuviin vapaa-ajan kokoontumissa saa olla enintään viisi ihmistä, ulkona kymmenen. Ulkotiloissakin on tästä lähtien pakko pitää jatkuvasti maskia. Koulut ja työpaikat saavat ainakin lauantaiaamun tietojen valossa olla yhä auki, samoin ruokaravintolat. Viranomaiset kuitenkin suosittelevat noutoruokaa.

Taiwan on ollut pandemian torjunnassa parhaiden pärjänneiden maiden joukossa. Tapauksia oli löytynyt yhteensä koko pandemian aikana ennen tuoreinta ryvästä vain noin 1200, joista suuri osa oli karanteenissa olleilta maahantulijoilta.

Maailmalla onkin katsottu kadehtien, kuinka Taiwanissa on eletty pandemian aikana entiseen malliin: käyty töissä ja koulussa normaalisti, harrastettu liikuntaa, järjestetty isoja festivaaleja ja juhlittu baareissa.

Samalla kansalaiset ovat laiskistuneet koronavarotoimissaan, eikä maskien käyttöä sisätiloissa ole enää aina otettu vakavasti, turvavälien pitämisestä puhumattakaan.

Lue lisää: Kaikkialla kiva ei ole kielletty

Iso syy Taiwanin onnistumiseen oli se, että se aloitti rajojensa kontrolloinnin heti, kun tiedot Kiinassa ilmenneistä oudoista oireista alkoivat levitä. Taiwan oli vuosia valmistautunut ja harjoitellut toimia pandemian varalta, sillä sillä oli karvaita kokemuksia Kiinasta Taiwaniin levinneestä Sarsista vuonna 2003. Kuolleita on vain tusina.

Aiemmat tämän pandemian aikaiset hyvin pienet tautiryppäät ovat liittyneet Taiwanissa muun muassa lentoyhtiöiden työntekijöihin.

Osa viikonloppuna ilmoitetuista rajoituksista on voimassa kaksi viikkoa, osan kestoa ei ole kerrottu.