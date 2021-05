Berliini

Satunnaiset paukkupommit rytmittävät kiihkeää huutoa Berliinin Neuköllnissä lauantai-iltapäivänä: ”Palestiina vapaaksi!”

Osa mielenosoittajista vaatii Palestiinan vapauttamista ”joelta merelle”, mikä on tulkittavissa vaatimukseksi pyyhkiä Israel pois tieltä.

”Olen juutalainen mutta vastustan Israelin valtion toimintaa”, lukee yhdessä kyltissä.

Sionisteja syytetään fasisteiksi ja juutalaisia syytetään samasta, mitä Hitler teki. Israel murhaa lapsia, kylteissä lukee.

Yli kolmen ja puolen tuhannen mielenosoittajan joukko kantaa paitsi Palestiinan myös Syyrian, Libanonin ja huomattavan paljon Turkin lippuja. Aurinko paistaa, mutta ihmiset eivät hymyile.

”Ole hiljaa, kun lapset nukkuvat, mutta älä silloin, kun he kuolevat.” Kylteissä syytetään maailmaa ja Saksan liittokansleria Angela Merkeliä vaikenemisesta.

Väkijoukosta on vaikea löytää ketään, joka haluaisi puhua medialle.

”Sitä on vähän vaikea selittää. Kysy joltain muulta”, sanoo teini-ikäinen poika, kun kysyn, miksi hän on nyt täällä.

Tuhansia eri-ikäisiä palestiinalaisten puolustajia vaati vapautta Palestiinalle Berliinissä lauantaina.­

Mielenosoituksen järjestäjänä on Samidoun-niminen palestiinalaisten solidaarisuusliike, jonka Israel on tänä vuonna luokitellut terroristijärjestöksi. Myös Hamasin tunnuksia on viime päivinä nähty Berliinin kaduilla.

Mielenosoittajien tunne on aitoa ja vahvaa. Arabiankieliset iskulauseet ovat kiihkeitä: ”On vain yksi Jumala” ja ”Jumala on suurin”. Mediaraporttien mukaan joukossa vaaditaan myös Tel Avivin pommittamista ja Jerusalemiin marssimista.

Osalla on käynnissä eräänlainen kaupunkifestivaali, johon on tultu lasten kanssa. Neuköllnin Sonnenalleen varrella olevien talojen ikkunoista vilkutetaan. Osa lapsista heiluttaa itse piirrettyjä Palestiinan lippuja.

Kadulla pienet pojat pannaan poseeraamaan painavien lippujen kanssa ja heistä otetaan kuvia.

Myöhemmin poliisi hajottaa mielenosoituksen koronasääntöjen rikkomisen takia, minkä jälkeen kivet ja pullot lentävät kohti poliiseja. Poliisi ottaa kiinni useita mielenosoittajia.

Berliinin Palestiina-mielenosoitus oli protesti viikon tapahtumille ja samalla 73 vuotta jatkuneelle miehitykselle.­

Berliini on lauantaina vain yksi monista palestiinalaisten tukimielenosoitusten näyttämöistä.

Marsseja on järjestetty Kööpenhaminasta Sydneyyn, sillä toukokuun 15. päivä on palestiinalaisille ”katastrofin päivä”. Nyt on tasan 73 vuotta siitä, kun Israelin miehitys alkoi ja palestiinalaisia häädettiin kodeistaan. Tällä kertaa vuosipäivän mielenosoituksia kiihdyttää kuumentunut tilanne Lähi-idässä.

Aiemmin iltapäivällä Neuköllnin raatihuoneen portailla pienet pojat poseerasivat suurten avainten kanssa, joissa luki ”right to return” eli oikeus paluuseen.

Poikien asennosta tulivat hakematta mieleen islamistien propagandakuvat. ”Ette koskaan saa tapettua meistä kaikkia”, luki poikien välissä seisovan miehen kyltissä.

Ahmad Saleh on väkijoukossa harvoja, jotka ovat halukkaita puhumaan toimittajalle. Hän on muuttanut Syyriasta Berliiniin kahdeksan vuotta sitten.

”Olen palestiinalainen mutta en voi edes vierailla siellä.”

Ahmad Saleh toimii hammaslääkärinä Berliinissä ja haluaisi vierailla Palestiinassa.­

Salehin mukaan iso ongelma on saksalainen media, joka välittää hänen mukaansa vain sionismia. Media ei puhu siitä, miten konflikti on alkanut, eikä kuolleista palestiinalaisista, Saleh sanoo.

”Paska media”, neuköllniläinen hammaslääkäri tiivistää.

On totta, että hyökkäykset juutalaisia vastaan saavat nyt Saksan mediassa paljon huomiota – sillä niitä on nähty kuluneella viikolla myös Saksassa.

Israelin lippuja on poltettu synagogien edessä ja synagogia kohti on kivitetty. Israelin-vastaiset mielenosoitukset ovat jatkuneet eri puolilla Saksaa jo useita päiviä.

Juutalaisvastaisten iskulauseiden huutaminen on Saksassa historian takia erityisen kylmäävää. Israelia tukevia kannanottoja on julkisuudessa nyt paljon.

Juutalaisviha on Saksassa kiusallisen arkista myös silloin, kun Lähi-idässä on rauhallisempaa. Minkäänlaiselle kuumentumiselle ei olisi tilaa.

Liittokansleri Merkel tuomitsi aiemmin viikolla raketti-iskut Israelia vastaan ”jyrkimmällä mahdollisella tavalla”. Merkelin edustaja välitti perjantaina myös kannanoton mielenosoituksiin: ”Demokratiamme ei siedä antisemitistisiä mielenosoituksia.”

Merkelin puolue CDU ja sen sisarpuolue CSU ovat liputtaneet Israelin lipulla tuen merkiksi. Tuen osoitukset eivät rajoitu vain konservatiivisiin piireihin, minkä voi päätellä esimerkiksi Stand with Israel -tunnisteen käytöstä.

Kadulla kuuluu ääni palestiinalaisten puolesta. Samidoun-järjestön mukaan tästä lauantaista alkaa palestiinalaisten taisteluviikko.

Berliinin mielenosoituksessa iskulauseita huudettiin englanniksi, saksaksi ja arabiaksi.­

Sonnenalleen varrella mielenosoittajille hurrattiin parvekkeilta.­

Oikaisu 15.5.2021 kello 20.41: Jutussa luki virheellisesti, että Saksa olisi luokitellut Samidoun-liikkeen terroristijärjestöksi. Tosiasiassa Israel luokitteli liikkeen terroristijärjestöksi.