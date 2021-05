Juutalaisten ja arabien väliset jännitteet kaupungissa ovat kasvaneet jo pitkään.

Samalla kun Hamas ampuu raketteja Israeliin ja Israelin armeija tekee ilmahyökkäyksiä Gazaan, väkivalta on nostanut päätään myös Israelin sisällä.

Erityisesti Lodin kaupungissa lähellä Tel Avivia äärinationalistiset juutalaiset ja arabiasukkaat ovat hyökkäilleet avoimen väkivaltaisesti toisiaan vastaan, kertovat uutistoimistot. Sosiaalisessa mediassa kiertävillä videoilla kivet ja polttopullot sinkoilevat, arabit hakkaavat juutalaisia ja juutalaiset hakkaavat arabeja.

Ainakin viisi synagogaa ja useita autoja ja kauppoja on tuhottu tai poltettu.

Israelin turvallisuusjoukot pidättivät ryhmän arabeja Lodin kaupungissa torstaina.­

Brittilehti The Guardianin mukaan äärioikeistolaiset juutalaiset ovat jalkautuneet aseistautuneina partioimaan Lodin arabialueille ja pyrkivät sisään arabien koteihin. Juutalaisryhmät kannustavat netissä aatetovereitaan muualta maasta matkustamaan Lodiin.

”Älkää tulko ilman suojavarusteita”, varoitti yksi ryhmä jäseniään The Guardianin mukaan.

Yhden aseistautuneen juutalaismiehen epäillään tappaneen arabimiehen ja ainakin kahden juutalaisen kerrotaan kuolleen. BBC:n mukaan arabimiehen kuolema nostatti kaupungissa mellakat, joissa loukkaantui ainakin 12 ihmistä.

Viranomaiset ovat julistaneet Lodiin hätätilan ja kotiintuloajat. Kaupunkiin on myös lähetetty lisäjoukkoja Länsirannan alueelta. Poliisi kertoo tilanteen karanneen jo viranomaisten käsistä ja väkivallan levinneen useisiin muihin kaupunkeihin.

Poliisi sanoo yrittävänsä estää ”mellakoita ja häiriköintiä”, mutta israelilaisten viranomaisten ei voi sanoa olevan puolueettomia. Lodin arabivähemmistö on pitkään syyttänyt poliisia suhteettomasta väkivallasta arabien rauhanomaisia mielenosoituksia ja kokoontumisia vastaan. Samasta ongelmasta raportoivat myös muiden alueiden arabit.

Tällä viikolla Lodin poliisin on nähty seuraavan aseistautuneiden juutalaisten katupartioita vierestä puuttumatta. Israelin turvallisuusministeri Amir Ohana on jopa kehunut aseistautuneiden kansalaisten olevan avuksi poliisille.

Israelin presidentti Reuven Rivlin kutsui keskiviikkona Lodin kaupungissa tapahtunutta toimintaa ”pogromiksi” eli juutalaisiin kohdistuvaksi vainoksi ja tuomitsi ”verenhimoisten arabijengien” hyökkäykset juutalaisten kauppoja ja koteja kohtaan.

Lodin pormestari Yair Revivo on kuvaillut tilannetta sisällissodaksi ja pyytänyt molempia osapuolia lopettamaan väkivaltaisuudet. Myös pääministeri Benjamin Netanjahu tuomitsi molempien osapuolten väkivallan.

”Se mitä on tapahtunut viime päivinä Israelin kaupungeissa ei ole hyväksyttävää. Mikään ei oikeuta sitä, että juutalaiset lynkkaavat arabeja ja arabit lynkkaavat juutalaisia”, Netanjahu sanoi.

Palomies tarkasti poltettua synagogaa Lodissa perjantaina.­

Tämän viikon väkivaltaisuudet ympäri Israelia saivat kipinän poliisin ja arabimielenosoittajien yhteenotoista Itä-Jerusalemin temppelivuorella. Mielenosoittajat vastustivat palestiinalaisperheitä uhkaavia häätöjä läheisellä Sheikh Jarrahin alueella, ja poliisi vastasi kyynelkaasulla ja kovilla otteilla.

Jerusalem on Israelin ja Palestiinan vuosikymmenten konfliktin ytimessä, sillä molemmat osapuolet pitävät kaupunkia ja sen pyhiä paikkoja ominaan.

Ongelmat ovat kuitenkin kyteneet Lodin naapurustoissa pitkään.

Kaupungin arabiyhteisö on enimmäkseen nykyisen Israelin alueelta vuoden 1948 sodassa häädettyjen palestiinalaisten jälkeläisiä. Arabien ja juutalaisten yhteiselo on pysynyt pintapuolin rauhanomaisena, mutta arabivähemmistöä syrjitään alueella avoimesti. Viime vuosina juutalainen äärioikeisto on myös saanut lisää jalansijaa ja hyväksyntää poliitikoilta.

Juutalaismies katsoi sisään poltetun synagogan ikkunasta Lodissa perjantaina.­

Kyse on myös reviirikiistasta. Kuten moniin köyhiin, osin arabien asuttamiin kaupunkeihin Israelissa, Lodiin virtaa juutalaisia, jotka haluavat vahvistaa kaupungin juutalaisenemmistöä asettumalla arabien asuinalueille.

Kaupungin kylmäävän tunnelman tiivistää vandalisoidun synagogan edessä The Guardianille haastattelun antanut juutalainen Eytan Schnur, joka kutsuu naapuruston arabinuoria useita kertoja eläimiksi.

“Ne eläimet tuhosivat ja polttivat synagogan”, Schnur sanoo The Guardianille.

Synagoga oli rakennettu keskelle arabialuetta, lähelle moskeijaa. Se on osa liikettä, joka pyrkii vahvistamaan juutalaisten asemaa Lodissa. Schnurin mukaan tuhopoltto vain vahvistaa juutalaisyhteisön päättäväisyyttä toteuttaa tätä tehtävää.

”Me jälleenrakennamme sen. Rakennamme siitä suuremman. Tänään meillä on 50 perhettä, mutta meillä tulee olemaan sata perhettä, kaksisataa perhettä.”