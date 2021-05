Gazaa hallitsevan Hamasin ja Israelin välit leimahtivat maanantaina.

Israelin armeija haluaa jatkaa iskujaan Gazaan ennen kuin Israel kiihdyttää neuvotteluja Hamasin kanssa, uutisoi israelilainen Haaretz-lehti. Lehden mukaan armeija suosittelee hallitukselle iskujen jatkamista Hamasin kohteisiin.

Hamas on lehden mukaan lähettänyt viime päivinä Israelille viestejä pyrkimyksestä pikaiseen tulitaukoon, mutta Israel on vastannut, ettei aika ole vielä kypsä.

Israelin armeija tiedotti uutistoimisto AFP:n mukaan iskeneensä Gazassa Hamasin poliittisen siiven johtajan Yahya Sinwarin asuinpaikkaan. Armeija sanoo paikan olleen myös Hamasin sotilaskäytössä.

Haaretzin mukaan Sinwar ei ollut iskun aikaan kotona.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu totesi lauantai-iltana Reutersin mukaan, ettei Israelin operaatio Gazassa ole vielä ohi ja että se jatkuu ”niin kauan kuin on tarpeen”.

YK:n mukaan 10 000 gazalaista on paennut kodeistaan Israelin rajan lähistöltä, koska he pelkäävät Israelin ryhtyvän maahyökkäykseen. YK:n edustaja kertoo heidän majoittuneen kouluihin, moskeijoihin ja muihin sellaisiin paikkoihin, joissa on tarjolla vain rajoitetusti vettä ja ruokaa ja hygieniasta on vaikea pitää kiinni.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskusteli lauantaina sekä Netanjahun että palestiinalaisten presidentin Mahmud Abbasin kanssa.

Keskustelu Abbasin kanssa oli Bidenin ensimmäinen sen jälkeen, kun hän astui virkaansa. Abbasin edustaja Nabil Abu Rudeina ei yksilöinyt keskustelun yksityiskohtia tarkemmin, vaan kertoi AFP:lle ainoastaan, että keskustelu oli tärkeä.

Netanjahun kanssa Biden keskusteli muun muassa Israelin iskusta kansainvälisen median tornitaloon Gazassa. Abbasille Biden korosti, että Hamasin rakettitulen Israeliin on loputtava.

Rakettien ammuskelua ja ilmaiskuja on nähty vuosien varrella toistuvasti, mutta nyt on kyseessä kolmas kerta vuoden 2008 jälkeen, kun tilanne kärjistyy sodaksi.

Uutistoimisto AFP kertoi lauantaina Israelin iskujen raunioittaneen Gazassa yli kymmenkerroksisen tornitalon, jossa kansainvälisen median edustajat ovat tehneet työtään. Noin kuuden iskun seurauksena täysin tuhoutuneessa talossa toimivat uutistoimisto AP ja qatarilainen uutiskanava Al Jazeera.

Talossa olleet ehdittiin evakuoida ennen iskua, ja kuolonuhreilta vältyttiin. Uutistoimisto Reutersin mukaan paikallinen media on kertonut yhden palestiinalaistoimittajan loukkaantuneen iskussa.

Iskua on laajalti pidetty toimena tiedonvälityksen vapautta vastaan.

Gazassa Israelin tekemissä iskuissa on Reutersin mukaan kuollut maanantaista lähtien yhteensä 153 ihmistä, joista 42 on lapsia. Noin 1 100 ihmistä on loukkaantunut.

Palestiinalaiset kertovat tehneensä tapauksen takia useisiin Israelin kaupunkeihin kostoiskuja.

Israelilaisia on kuollut tähän mennessä kymmenen, joista kaksi on lapsia. Haavoittuneita on noin 560.