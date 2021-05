Israelin tilanne kytkeytyy nyt Yhdysvalloissa käytyyn rotukeskusteluun ja Black Lives Matter -liikkeeseen.

IsraeliN ja palestiinalaisten välien kärjistyminen tällä viikolla on pakottanut aiheen myös Israelin merkittävimmän liittolaisen Yhdysvaltojen agendalle.

Vastaanotto hallitsevan demokraattipuolueen riveissä on ollut kaikkea muuta kuin yhtenäinen: siinä missä presidentti Joe Bidenin hallinto seisoo pitkäaikaisen liittolaisen tukena, puolueen vasemmassa siivessä on noustu ennennäkemättömällä tavalla puolustamaan palestiinalaisia.

Torstaina ryhmä edistyksellisen siiven demokraatteja syytti kongressin edustajainhuoneessa Bidenia palestiinalaisten sorron ohittamisesta ja asettumisesta ”miehittäjien puolelle”. Alexandria Ocasio-Cortez tarttui Bidenin toistelemaan kantaan, että Israelilla ”on oikeus puolustaa itseään”.

”Onko palestiinalaisilla oikeus selviytyä? Ajattelemmeko niin? Jos ajattelemme, meidän on otettava siitäkin vastuu.”

Lisäksi Ocasio-Cortez twiittasi, että ”apartheidvaltiot eivät ole demokratioita”.

Myös senaattori Bernie Sanders vaatii Yhdysvaltoja lopettamaan Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun ja Israelin äärioikeiston tukemisen.

”Tämän vuosikymmenen oikeistovallan aikana Netanjahu on ajanut aina vain suvaitsemattomampaa ja autoritaarisempaa rasistista nationalismia”, Sanders kirjoitti loppuviikosta sanomalehti The New York Timesissa.

Useat demokraattikansanedustajat vaativat lisäksi Israelin armeijan Yhdysvalloilta saaman miljardien tuen käyttämistä neuvotteluvalttina palestiinalaisten tilanteen auttamiseksi.

Niin uuden polven kongressiedustajat kuin demokraattipuolueen vasemman laidan rivikannattajatkin näkevät Israel–Palestiina-konfliktin nyt aiempaa enemmän kysymyksenä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, arvelee Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.

”Aina demokraateissa on ollut jakautumista, mutta nyt vasemmistosiipi on tiukemmin kytkeytynyt yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja puhuu asiasta äänekkäämmin ja kärkevämmin kuin ennen”, hän sanoo.

”Ihmisoikeusretoriikka on muuttunut, eikä ihmisoikeusloukkauksia maailmalla ole Yhdysvaltojen nykyisessä mielipideilmastossa helppo sivuuttaa pelkästään ulkopoliittisina kysymyksinä.”

Israelin tilanne kytkeytyy nyt viime aikoina Yhdysvalloissa käytyyn rotukeskusteluun ja Black Lives Matter -liikkeen (BLM) viestiin. Liikkeitä yhdistävät heikomman puolelle asettuminen sekä poliisiväkivallan ja siirtomaavallan vastustaminen.

Sosiaalisessa mediassa on otettu käyttöön aihetunniste #PalestinianLivesMatter, ja palestiinalaisten mielenosoituksissa huudetaan BLM-liikehdinnästä tuttua iskulausetta ”Ei oikeutta – ei rauhaa”.

Mielenosoittajat puolustivat palestiinalaisia Bostonissa lauantaina.­

Teivaisen mukaan Biden jää tässä asetelmassa hankalaan paikkaan.

Yhdysvaltojen linjan peruskallio on se, että Israel nähdään Yhdysvaltojen tukialueena Lähi-idässä, eikä Biden lähde helposti sitä perustaa järkyttämään, Teivainen sanoo.

Biden on 50 vuoden poliittisella urallaan luvannut toistuvasti tukensa Israelille samoin kuin useimmat muut johtavat demokraatit. Viikon varrella sekä Biden että ulkoministeri Antony Blinken ovat kommentoineet vanhaan malliin, että taistelut pitäisi lopettaa mutta Israelilla on oikeus puolustaa itseään.

Bidenin hallinto myös perinteisesti tyrmäsi YK:n turvallisuusneuvoston toiminnan asiassa aiemmin tällä viikolla.

”Biden on tukenut Israelia julkisuudessa aika vahvasti”, Teivainen sanoo.

”Sehän on kiinnostavaa Bidenin imagon kannalta. Hän on tähän asti presidenttikaudellaan yllättänyt vasemmistosiiven positiivisesti kuuntelemalla heitä esimerkiksi talousasioissa. Tämä Israel-kuvio ehkä palauttaa ihmisiä maan pinnalle.”

Israel-kysymys on Teivaisen mukaan Bidenin presidenttikaudella ensimmäinen näkyvä kohta, jossa presidentti on valinnut muutoksen sijaan poliittisen jatkuvuuden.

”Bidenin ja vasemmistosiiven tietynlainen kuherruskuukausi saattaa olla ohi.”

Presidentti Joe Biden puhui Valkoisen talon ruusutarhassa torstaina.­

Teivaisen mielestä on kiinnostavaa, että juuri Alexandria Ocasio-Cortez nostaa esiin palestiinalaisten asiaa, vaikka hänen äänestäjäkunnassaan New Yorkissa on oletettavasti paljon juutalaisia. Juutalaiset ovat ylipäätään merkittävä äänestäjäkunta demokraateille.

”Häntä ei ole pidetty henkilönä, joka ottaisi kärkevästi kantaa Israel-kysymykseen. Nyt hän kuitenkin käyttää voimakasta apartheid-termiä, jonka käyttö näyttää muutenkin yleistyvän Israelin yhteydessä”, Teivainen sanoo.

”Toisaalta nuoret progressiiviset juutalaisryhmät ovat itsekin kritisoineet Israelin oikeistohallintoa.”

Muutosta on siis havaittavissa, mutta on epäselvää, pystyykö demokraattipuolueen sisäinen liikehdintä lopulta vaikuttamaan Yhdysvaltojen Israelin-politiikkaan.

Vakiintuneen linjan haastaneet nuoremmat demokraatit eivät välttämättä ole valmiita riskeeraamaan suhteitaan Bideniin, joka on ilmastoa ja sisäpolitiikkaa koskevissa kysymyksissä lähentynyt heitä, The New York Times analysoi.

Lehden mukaan Bidenin hallitukselle olisi kenties mieluisinta, jos taistelut taukoaisivat ja Israel–Palestiina-ongelman voisi toistaiseksi siirtää syrjään: hallituksen painopiste on muissa kysymyksissä, eikä se ole ehtinyt edes valita Israelin-suurlähettilästä.

Samoin uskoo Britannian yleisradion BBC:n haastattelema Yhdysvaltain entinen Israelin-suurlähettiläs Daniel Kurtzer.

”Hallinto haluaisi taistelujen loppuvan ja Jerusalemin tilanteen palaavan siihen, mitä nyt normaalina pidetään, jotta he voivat keskittyä muihin asioihin”, Kurtzer sanoo BBC:lle.

Vanhan tilanteen säilyttäminen ennallaan ei kuitenkaan ole välttämättä enää vaihtoehto. Sen tekee vaikeaksi demokraattien vasemmistosiiven kasvavien Palestiina-sympatioiden lisäksi Bidenin edeltäjä Donald Trump.

Trump otti kaudellaan selvän kannan Israelin oikeiston ja sitä johtavan pääministeri Netanjahun puolesta sekä hieroi sopua Israelin ja arabimaiden välille sivuuttaen palestiinalaiset kokonaan. Hän myös siirsi Yhdysvaltojen lähetystön Jerusalemiin, eikä Biden ole peruuttanut tätä päätöstä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu allekirjoitti sopimuksen arabimaiden kanssa syyskuussa 2020 vierellään Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.­

Israelin oikeisto on tulkinnut nämä toimet tueksi tavoitteelleen ajaa Israelin palestiinalaiset ahtaalle, erityisesti kiistellyssä Itä-Jerusalemissa, joka on tärkeä alue niin juutalaisille kuin muslimeillekin. Arab Gulf States -instituutin Hussein Ibish arvioi BBC:lle, ettei Bidenin hallinto ollut havainnut tätä viime vuosien muutosta tasapainossa.

”He eivät onnistuneet estämään Israelin oikeistoa, sekä siirtokuntaliikettä että hallitusta, edistämästä todella provokatiivisia toimiaan.”

Juuri Itä-Jerusalemin asumisoikeuksiin ja poliisivalvontaan liittyvä kiista toimi kipinänä nyt nähdyille taisteluille.