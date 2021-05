Israelin armeijan tiedottajan mukaan virheellinen väite maahyökkäyksestä oli ”harmillinen pikku erehdys”

Israelin armeija harhautti läntistä mediaa uutisoimaan perjantain vastaisena yönä maahyökkäyksestä Gazan kaistalle, väittävät uutistoimisto AP:n haastattelemat israelilaiset asiantuntijat. Muun muassa The Wall Street Journal ja The New York Times ehtivät uutisoimaan hyökkäyksestä ja korjasivat väitteensä muutamia tunteja myöhemmin.

Armeija julkaisi perjantain vastaisena yönä pian puolen yön jälkeen tiedotteen, jonka mukaan ”Israelin puolustusvoimien ilma- ja maajoukot ovat parhaillaan hyökkäämässä Gazan kaistalle”.

Yhdysvaltalaislehtien kirjeenvaihtajien mukaan armeijan tiedottaja, everstiluutnantti Jonathan Conricus vahvisti tiedon tuoreeltaan puhelimessa. ”Hän kertoi minulle, että Gazassa on maajoukkoja”, The Wall Street Journalin kirjeenvaihtaja Felcia Schwartz vahvisti AP:lle.

Väite maahyökkäyksestä oli uskottava, sillä Israel oli hieman aiemmin kutsunut tuhansia reserviläisiä palvelukseen ja siirtänyt runsaasti maajoukkoja Gazan rajalle. Lisäksi armeija levitti samaa tietoa Twitterissä sekä heprean- että arabiankielisissä twiiteissään.

Tietoja maajoukkojen hyökkäyksestä rajan ylitse ei kuitenkaan tullut yöllä. Sen sijaan Israelin ilmavoimat teki yöllä The Times of Israelin mukaan 160 pommituslennon hyökkäyksen, jolla tuhottiin Hamasin ”metroksi” kutsuttuja maanalaisia bunkkereita ja tunneleita Pohjois-Gazassa.

Israelilaisten asiantuntijoiden mukaan media vedettiin mukaan harhautusoperaatioon, jotta Hamas saataisiin uskomaan maahyökkäykseen ja lähettämään joukkojaan maanalaisiin asemiin eli surman suuhun. Kuolonuhrien määrästä ei ole tietoa.

”Se oli manipulaatiota”, Israelin tv-kanava 13:n sotilasasioiden toimittaja Or Heller kommentoi AP:lle. ”Se oli ovelaa, ja se onnistui.”

The Times of Israelin mukaan Hamasin johto ei kuitenkaan mennyt halpaan vaan uskoi omaa tilannearviotaan ja poliittista analyysia, jonka perusteella hyökkäykseen ei uskottu.

ISRAELIN armeijan mukaan kyseessä ei ollut hämäys vaan ”sisäisen tiedonkulun ongelma”.

”Joukot olivat hyvin hyvin lähellä rajaa ja minulla oli se tieto, että ne olisivat menneet sinne”, armeijan tiedottaja, everstiluutnantti Jonathan Conricus kommentoi USA Todaylle. Tiedottajan mukaan kyseessä oli ”harmillinen pikku virhe, josta tuli merkittävä, koska se sattui merkittävään aikaan”.

Sanomalehti Haaretz puolestaan arvioi, että länsimedian naruttaminen oli yhtä lailla hyökkäys länsimediaa vastaan kuten oli ulkomaisen median käyttämän kerrostalon pommittaminen Gazassa lauantaina. Conricusin edeltäjä Peter Lerner huomautti AP:lle lauantaina, että Israelissa yleisen mielipiteen mukaan länsimedia keskittyy liiaksi palestiinalaisten näkemyksiin Israelista raportoidessaan.

”Luotettavuus on teidän valuuttaanne”, Lerner sanoi. ”Ja tuon luotettavuuden kriisinä tätä nyt esitetään.”

Tiedotusvälineiden hyväksikäyttö aseellisissa yhteenotoissa ei ole ennenkuulumatonta. Esimerkiksi Israelin pieni mutta näyttävä hämäysoperaatio paljastui syyskuussa 2019, kun armeija väitti sotilaansa haavoittuneen libanonilaisjärjestö Hizbollahin ohjusiskussa Pohjois-Israelissa.

Tv-kamerat kutsuttiin paikalle, kun helikopteri toi haavoittuneen sotilaan sairaalan ensiapuun. Israelin tiedotusvälineet kertoivat pian, että kyseessä oli näytelmä, jonka tarkoituksensa oli säikäyttää Hizbollah neuvottelupöytään kostoiskun uhalla.