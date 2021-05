Suezin kanavaa laajennetaan Ever Given -rahtialuksen varoittavan esimerkin jälkeen

Karilleajo tapahtui Ison Katkerajärven eteläpuolella, jonne myös laajennustyöt keskittyvät.

Satelliittikuva näyttää, kuinka Ever Given -alus tukki kanavan kulkuväylän maaliskuussa.­

Egypti on alkanut laajentaa Suezin kanavaa, jossa rahtiliikenne pysähtyi kuudeksi päiväksi maaliskuussa Ever Given -aluksen jäätyä jumiin kanavan eteläpuolelle. Asiasta kertoo The Guardian.

Suezin kanavaviranomaiset ilmoittivat viime viikolla suunnitelmista pidentää kanavan toista kulkuväylää kymmenellä kilometrillä. Väylä olisi pidennyksen jälkeen 82 kilometriä pitkä. Lisäksi kanavan eteläistä kulkuväylää aiotaan leventää ja syventää.

Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi ohjeisti kanavaviranomaisia aloittamaan työt mahdollisimman pian.

Ever Given -rahtialus ajoi karille ja pysäytti hetkeksi maailmankaupan Euroopan ja Aasian välisellä vilkkaalla merireitillä. Karilleajo tapahtui Ison Katkerajärven eteläpuolella, jonne myös laajennustyöt keskittyvät.

Ever Given saatiin irrotettua karilta, mutta alus odottaa yhä poispääsyä Isolla Katkerajärvellä. Kanavaviranomaiset ja aluksen omistava japanilaisyhtiö Shoei Kisen Kaisha kiistelevät karilleajon aiheuttamista korvausvaatimuksista.

Sadat rahtialukset odottivat Suezin kanavan sisääntuloaukoilla Ever Givenin irrotusoperaation päättymistä. Osa aluksista kiersi Afrikan eteläkärjen kautta, mikä vaati Suezin kanavaan verrattuna enemmän aikaa ja kustannuksia kuten polttoainekuluja.

Kanavan läpi kulkee noin 10 prosenttia globaalista kauppatavarasta, minkä takia karilleajo aiheutti merkittävää haittaa taloudelle.

Suomessa S-ryhmän tilaamia tuotteita on Ever Givenin kyydissä. HS kertoi aiemmin, että S-ryhmä joutuu maksamaan laivan pelastuskustannuksia ja muita korvauksia vakuutuksestaan.