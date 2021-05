Vessapaperia taiwanilaiset hamstraavat kuin suomalaiset konsanaan.

Taipei, Taiwan

Tuli lähes nostalginen olo, kun näin täällä Taiwanissa koronauutisten valokuvia viikonloppuna. Niissä oli kauppojen tyhjiä hyllyjä. Kansalaiset kävivät hamstraamassa pikanuudeleita, maskeja ja käsidesiä. Ja tietenkin vessapaperia.

Suur-Taipeihin nimittäin julistettiin ensimmäistä kertaa ”tason 3” pandemiatoimia. Taso 4 on asteikon ankarin.

Taiwanilaiset kokevat nyt samanlaista kauhua tuntemattoman edessä kuin suomalaiset runsas vuosi sitten. Taiwan oli tähän asti säästynyt sangen hyvin covid-19:ltä, ja Taiwania on pidetty epidemian estämisen mallimaana.

Paikalliset ihmiset suhtautuvat uuteen tautiin pelokkaasti kuin ruttoon. Se on ollut heille aiemmin tuttu lähinnä kuvista Kiinan Wuhanin sinetöidyistä kaduista, Italian täpötäysistä sairaaloista ja Intian ruumisrovioista.

Taiwanin uudet, ennätykselliset tautiluvut ovat pandemiamaailmasta tulleen silmiin yhä pieniä. Lauantaina 24 miljoonan asukkaan maassa ilmoitettiin tautiryppään ympärillä tehtyjen tehotestausten jälkeen 180 kotimaassa saatua tartuntaa, sunnuntaina runsaat 200, maanantaina yli 300.

Mutta toki yhtäkkiä hypänneet luvut saivat niskavillat pystyyn, kun aiempi ennätys perjantailta oli 29 ja yleisesti ottaen Taiwanissa on vietetty nollan tai parin tartunnan päiviä.

Taiwanin tilanne on ”todella, todella” vakava, viestitti maanantaina etätöihin siirtynyt paikallinen ystäväni. Välttääkseen ihmisiä hän suunnitteli lenkkeilevänsä jo aamulla kello viisi, maski naamalla, tietysti. Maskeja on nyt pakko pitää ulkonakin.

Kun ystäväni menee kotiin, hän riisuu vaatteensa ovella suoraan pesuun ja menee suihkuun. Siitä tuli juuri sangen yleinen tapa Taiwanissa.

Kaupungilla isot autot ruiskuttavat desinfiointiainetta puistojen pientarille. Sen sijaan käsidesiä tirautetaan vain pari tippaa kämmenelle, käsienpesu on lyhyttä, ja turvaväleissä taiwanilaisilla vasta petrattavaa onkin.

Taudin uhka opettaa nopeasti. Sen tiedämme me kaikki, jotka laulamme parit hämähämähäkit käsiä pestessämme.

Kaikkiaan tartuntoja oli ollut ennen viikonloppua Taiwanissa vain noin 1 200 – suurin osa ulkomailta tulleilla – ja kuolleita ainoastaan 12. Se on käsittämättömän vähän 24 miljoonan asukkaan maassa.

Salaisuus oli siinä, että Taiwan alkoi kontrolloida rajaliikennettään heti, kun Kiinasta kuului viestejä oudoista oireista. Maahantulijat ovat edelleen yli kaksi viikkoa valvotussa karanteenissa.

Uusi, isompi ryväs sai alkunsa lentoyhtiöiden työntekijöistä, joilla on muita lyhempi karanteeni. Tauti on levinnyt sittemmin myös Taipein Wanhuan alueella, jossa on tarjolla maksullista seuraa ja seksiä.

Nyt Suur-Taipeissa pantiin kiinni päiväkodit, koulut, baarit, elokuvateatterit ja liikuntapaikat. Ruokaravintolat saavat olla yhä auki, mutta kun sunnuntaina noudin ruokaa suositusta ravintolasta, olin ainut kävijä. Sisätiloissa saa kokoontua viisi ihmistä, ulkona kymmenen – mutta eivät ihmiset tapaa senkään vertaa.

Viikonloppuna kaikki tämän viikon haastateltavani ja lounasseuralaiseni peruivat tapaamisemme. Moni kertoi jäävänsä etätöihin. Metrossa ja kaduillakin on hiljaista.

Viikon lopulla taiwanilaisille alkoivat rokotteetkin vihdoin maistua. Sen seurauksena minun aikoja sitten varaamani rokotukseni peruttiin maanantailta, kun jakelu takkuili.

Jos taiwanilaisten taudinpelko pitää heidät kotonaan pari viikkoa, Taiwan voi vielä onnistua tukahduttamaan roihahduksen.

Siksipä en kerrokaan heille sitä lohdullista uutista, että monessa maassa pandemiankin kanssa on jo opittu jotenkuten elää kitkuttamaan.