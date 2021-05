Ruotsin radion toimittajalla oli läheinen suhde tuomittuun islamistiin, josta hän teki juttua. Paljastus käynnisti keskustelun journalistisesta riippumattomuudesta ja Ruotsin radion roolista.

Tukholma

Ruotsin radion toimittaja, tuomittu islamisti, Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo ja kaksi kiistelevää mediapomoa.

Näistä aineksista koostuu Ruotsissa nyt käynnissä oleva monipolvinen julkinen keskustelu, jonka ytimessä on kolme asiaa: journalistinen riippumattomuus, Ruotsin julkisen palvelun mahdolliset yhteydet maan turvallisuuspoliisiin ja ruotsalainen termi totalförsvar, kokonais­maanpuolustus.

Kaikki alkoi toukokuun alussa, kun radikaali-islamismiin keskittynyt tutkivan journalismin sivusto Doku paljasti, että Ruotsin radion toimittajalla oli suhde islamistiin, joka oli muun muassa saanut ehdollisen tuomion erään toisen toimittajan tappouhkauksesta.

Ruotsin radion toimittaja oli tehnyt useita juttuja, jotka käsittelivät Ruotsista karkotusmääräyksen saaneita islamisteja. Yksi karkotusmääräyksen saaneista haastatelluista oli islamisti, jonka kanssa toimittaja ystävystyi.

Toimittajan mukaan ystävyys ja suhde miehen kanssa alkoi vasta juttujen julkaisun jälkeen. Tiistaina ruotsalaislehti Dagens Nyheter kuitenkin paljasti, että suhde oli todennäköisesti alkanut jo aiemmin.

Lehden löytämät parkkisakot paljastivat, että islamistin auto oli ollut öisin toimittajan kodin edessä samaan aikaan, kun juttuprosessi oli käynnissä.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo piti kyseistä miestä turvallisuusuhkana. Ruotsin radion toimittaja puolestaan arvosteli jutuissaan turvallisuuspoliisia ja muita viranomaisia miehen tapauksen hoidossa.

Doku-sivusto paljasti myös, että islamisti asui toimittajan kanssa Tukholmassa asunnossa, jonka omistaa toimittajan äiti. Lisäksi toimittajan äiti oli kirjelmöinyt islamistin tapauksesta oikeusministerille ja sisäministerille.

Toimittaja lopetti työskentelyn Ruotsin radiolle lokakuussa 2020. Ruotsin radion mukaan toimittaja irtisanoutui, kun tapaus tuli sisäisesti ilmi. Ruotsin radio ei kuitenkaan kertonut tapauksesta julkisesti eikä esimerkiksi tehnyt muokkauksia toimittajan kirjoittamiin juttuihin. Radion mukaan kyseessä oli talon sisäinen henkilöstökysymys, ei julkisesti käsiteltävä asia.

Tapaus tuli ilmi vasta Doku-sivuston paljastusten kautta. Ruotsin radiota on sen jälkeen arvosteltu journalistisen riippumattomuuden vaarantamisesta. Dagens Nyheterin tiistaisen paljastuksen myötä Ruotsin radio kertoi selvittävänsä tapauksen kulun uudestaan.

Viime päivinä tapaus on saanut myös uusia tasoja. Yksi avoimista kysymyksistä liittyy siihen, miten tapaus tuli sisäisesti ilmi Ruotsin radiossa.

Sunnuntaina ruotsalaislehti Dagens Nyheterin päätoimittaja Peter Wolodarski nosti esiin Ruotsin radion historian toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina. Tuolloin useat Ruotsin radion työntekijät, muiden muassa ainakin neljä esimiestä, työskentelivät salaa Ruotsin turvallisuuspoliisin Säpon agentteina, jotka raportoivat kollegoidensa tekemisistä turvallisuuspoliisille.

Wolodarskin mukaan islamistin tapaus nostaa esille kysymyksen, millaiset ovat Ruotsin radion ja Säpon yhteydet tänä päivänä. Wolodarskin mukaan on epäselvää, miten Ruotsin radio sai tietää toimittajansa yhteydestä islamistiin.

Saiko Ruotsin radio vinkin suoraan turvallisuuspoliisilta?

Wolodarskin sunnuntaisen kirjoituksen jälkeen Ruotsin radion toimitusjohtaja Cilla Benkö julkaisi tiedotteen, joka oli otsikoitu: Ruotsin radiolla ei ole yhteyksiä Säpoon.

Benkö sanoi myös tiistaina Dagens Nyheterin haastattelussa, että Ruotsin radio ei ole saanut islamistin ja radion entisen toimittajan tapauksessa vinkkiä turvallisuuspoliisilta. Benkö ei kuitenkaan kertonut, miten tieto tapauksesta tarkalleen ottaen tuli toimituksen tietoon.

Dagens Nyheterin päätoimittajan Wolodorskin mukaan tapaus romuttaa yleisön luottamusta Ruotsin julkisen palvelun radioon.

Wolodarski nosti sunnuntaisessa tekstissään laajemminkin esille Ruotsin radion roolin tiedonvälittäjänä. Julkisen palvelun laitos ei ole samalla tavalla vapaa media kuin kaupalliset mediat. Wolodarskin mukaan Ruotsin radion korkean tason johtajat ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa toimia kokonaismaan­puolustuksellisessa (totalförsvar) roolissa sodan kaltaisessa tilanteessa.

”Vapaata ja riippumatonta journalismia – tiettyyn rajaan asti”, Wolodarski kirjoittaa.

Ruotsissa totalförsvar tarkoittaa koko yhteiskunnan kykyä vastata kriiseihin, esimerkiksi sotaan. Siinä omat roolinsa on sekä sotilas- että siviilialoilla.

Ruotsin radion toimitusjohtaja Cilla Benkö totesi lehdistötiedotteessaan, että Wolodarskin väite kirjallisesta suostumuksesta kokonaismaan­puolustukselliseen rooliin ei pidä paikkaansa.

”Minä olen Ruotsin radion korkein johtaja, enkä minä tai kukaan muukaan ole tehnyt sellaista", Benkö kirjoitti.

Maanantai-iltana Ruotsin radio julkaisi verkkosivuillaan tekstin, jossa se avasi rooliaan Ruotsin kokonaismaan­puolustuksessa.

”Ruotsin radio on riippumaton mediayhtiö, jolla on sama tehtävä niin sodassa kuin rauhassakin. Yhtiön ja sen työntekijöiden rooli ei muutu sen perusteella, että Ruotsin radio on osa kokonaismaan­puolustusta”, tekstissä todetaan.

Sen jälkeen Dagens Nyheter puolestaan julkaisi omilla verkkosivuillaan jutun, jonka otsikko kertoi Ruotsin radion vahvistavan roolinsa kokonaismaan­puolustuksessa.

Jutussa haastateltu toimitusjohtaja Benkö kuitenkin pitää kiinni kannastaan, jonka mukaan Wolodarski levitti tekstissään harhaanjohtavaa kuvaa Ruotsin radion roolista.

Keskustelu tapauksesta jatkuu yhä. Ruotsin radion entisen toimittajan ja islamistin suhteen nykytilasta ei ole tietoa. Se tiedetään, että islamistin karkotusmääräys on yhä voimassa, ja hänen tulee ilmoittautua poliisille useita kertoja viikossa.

Mies totesi tiistaina Dagens Nyheterille kirjallisesti lähettämässään vastineessa vastustavansa väkivaltaista islamia. Hän korosti saaneensa tuomion uhkauksesta mutta ei mistään väkivaltaiseen islamiin liittyvästä.