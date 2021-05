USA:ssa on käynnistymässä abortti­taistelu: Korkein oikeus ottaa tarkasteluun lain, joka haastaa vuonna 1973 hyväksytyn aborttioikeuden

Mississippissä säädettiin laki, joka kieltäisi lähes kaikki abortit viidentoista raskausviikon jälkeen. Aborttia vastustavat amerikkalaiset odottavat innolla, kuinka Donald Trumpin nimittämät tuomarit linjaavat.

Yhdysvaltain korkein oikeus päätti maanantaina, että se ottaa tarkasteluun Mississippin osavaltiossa säädetyn lain, joka kieltää suurimman osan yli viisitoista viikkoa kestäneiden raskauksien aborteista, kertovat amerikkalaisviestimet.

CBC-kanavan mukaan päätös tarkoittaa, että Yhdysvalloissa käynnistyy merkittävä uusi taistelu aborttioikeudesta. Vaakakupissa on nyt Roe v. Wade -nimellä tunnettu korkeimman oikeuden vuoden 1973 päätös, joka on taannut aborttioikeuden koko liittovaltion alueella.

Kyseessä on ensimmäinen suuri aborttioikeutta käsittelevä kiista sen jälkeen kun korkeimman oikeuden valtasuhteet keikahtivat 6–3-asentoon konservatiivien hyväksi republikaanipresidentti Donald Trumpin kolmen tuomarinimityksen seurauksena.

Abortin vastustajat odottavat tapauksen käsittelyä innokkaina, sillä Trump onnistui nimittämään oikeuteen esimerkiksi syvästi uskonnollisen katolilaisen Amy Coney Barrettin, joka vastustaa abortteja.

Abortin vastustajia mielenosoituksessa Bostonissa vuonna 2014. ­

Mississippin tiukka aborttilaki on tyrmätty kahdessa alemmassa oikeusasteessa. Niiden mukaan laki ei ole linjassa Roe v. Wade -päätöksen kanssa, kertoo The Washington Post -lehti.

Vuonna 2018 säädetty laki kieltää abortit, joissa raskaus on kestänyt yli viisitoista viikkoa, paitsi silloin kun kyseessä on naisen terveyttä uhkaava tilanne tai sikiö on merkittävän epämuodostunut.

Uutistoimisto AP:n mukaan Mississippin aborttilakia käsiteltäneen korkeimmassa oikeudessa ensi syksynä.

Vaikka aborttioikeus on taattu Yhdysvalloissa, osavaltiot ovat säätäneet lukuisia lakeja, joilla abortin saamista yritetään rajoittaa. Mississippin lakia on aiemmin arvosteltu röyhkeäksi yritykseksi saada korkein oikeus muuttamaan kantaansa Roe v. Wade -päätöksessä.

Aborttioikeuden puolesta taisteleva Planned Parenthood -järjestö twiittasi maanantaina, että nyt 25 miljoonan amerikkalaisen oikeus aborttiin on uhattuna.

Aborttia vastustavan Live Action -järjestön perustaja Lila Rose katsoi puolestaan, että nyt suuri epäoikeudenmukaisuus voidaan korjata.

”Korkeimmalla oikeudella ei koskaan ollut oikeutta sallia yli 60 miljoonan lapsen tappamista Roe v. Waden jälkeen, mutta se teki niin silti. Toivottavasti nämä uudet tuomarit oikaisevat edeltäjiensä hirvittävän vääryyden”, Rose twiittasi.

Yhdysvalloissa tehtiin vuonna 2018 noin 620 000 aborttia, kertoo tautien­hallinta­viraston CDC:n katsaus viime vuoden lopulta.

Noin viidennes amerikkalaisista ajattelee, että abortit pitäisi kieltää kokonaan. Gallup-yhtiön tuoreimman kyselyn mukaan 29 prosenttia taas on sitä mieltä, että abortti tulisi sallia kaikissa tapauksissa.