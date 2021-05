Humanitaarinen tilanne on pahenemassa, koska pommitukset ovat jatkuneet kymmenen päivää ilman tulitaukoja.

Kymmenen päivää jatkunut sota Israelin ja islamistijärjestö Hamasin välillä on johtanut vakavaan humanitaariseen kriisiin ja uhkaa romahduttaa koko Gazan terveydenhoitojärjestelmän, sanovat HS:n haastattelemat gazalaiset ja Gazassa toimiva Lääkärit ilman rajoja -järjestö.

Heidän mukaansa kyseessä on raskaampi Israelin pommitusoperaatio Gazaa vastaan kuin koskaan aiemmin.

Humanitaarista tilannetta vaikeuttaa, ettei keskiviikkoon mennessä ollut julistettu lyhyttäkään tulitaukoa, jonka aikana humanitaarista apua olisi voitu tuoda Gazaan tai ihmiset olisivat voineet turvallisesti täyttää ruoka- ja vesivarastojaan.

Tiheästi asutun Gazan kaistaleen pommituksissa on tullut lähes päivittäin siviiliuhreja. Heidän joukossaan ovat neljän lapsen äiti Miami Arafa ja hänen poikansa Hadeel Arafa, 27, jonka piti juhlia häitään toukokuun lopussa, kertoo Gazassa asuva Bayan Abusultan HS:lle sähköpostilla.

”Tätini ja serkkuni istuivat kotonaan al-Amalin lähiössä Khan Junisissa, kun Israelin asevoimat murhasi heidät ilman mitään ennakkovaroitusta”, Abusultan kirjoittaa.

HS ei pysty riippumattomasti vahvistamaan yksityiskohtia ilmaiskusta, jonka Abusultan kertoo tapahtuneen viime viikon keskiviikkona. Abusultanin lähettämässä kuvassa tapahtumapaikalta näkyy asuintalo, jonka kolmas kerros näyttää osittain tuhoutuneen.

Bayan Abusultanin lähettämässä kuvassa näkyy talo, jonka kolmanteen kerrokseen Israelin ilmaiskun kerrotaan osuneen viime viikolla.

Abusultan on kokenut aiemmatkin sodat Hamasin ja Israelin välillä vuosina 2008, 2012 ja 2014. Meneillään olevia pommituksia hän kuvailee ”pahimmiksi, mitä olemme kokeneet”.

”Gazassa ei ole turvallisia paikkoja”, hän kirjoittaa. ”Kun pommitus alkaa, halaamme toisiamme. Se on ainoa pommisuoja, mitä meillä on.”

Israel on saartanut kahden miljoonan asukkaan Gazaa maalta, mereltä ja ilmasta vuodesta 2008. Saarron vuoksi alueen humanitaarinen tilanne oli jo ennestään vaikea.

”On hyvin vaarallista mennä ulos kauppoihin, koska Israel saattaa pommittaa katuja ihan vain tuhotakseen teitä, jotta ambulanssit eivät pystyisi etenemään”, Abusultan kirjoittaa.

Sota puhkesi maanantaina 10. toukokuuta, kun Hamas ja radikaali asejärjestö Islamilainen jihad ryhtyivät ampumaan Gazasta raketteja Israeliin. Israel vastasi ylivoimaisella tulivoimalla.

Tätä ennen tunteet olivat kuumentuneet jo kuukauden ajan Itä-Jerusalemissa, jossa Israelin joukot tekivät ratsioita muslimeille tärkeään al-Aqsan moskeijaan ja palestiinalaisia perheitä uhkasi häätö kodeistaan.

Keskiviikkoon mennessä Israelin pommituksissa oli kuollut ainakin 219 palestiinalaista ja haavoittunut yli 1 500. Israelilaisia oli kuollut 12 ja haavoittunut 333.

Israel sanoo iskevänsä ”kirurgisen tarkasti” terroristijärjestöksi luokitellun Hamasin kohteisiin ja sanoo varoittavansa ennakkoon siviiliasukkaita. Palestiinalaistietojen mukaan iskuissa on kuollut silti ainakin 63 lasta.

Gazassa asuva palestiinalainen toimittaja vahvistaa käsityksen siitä, että kyseessä ovat aiempaa raskaammat pommitukset. Toimittaja, joka on työskennellyt useiden länsimedioiden avustajana, ei halua esiintyä jutussa omalla nimellään.

Hänen mukaansa sota käynnistyi ennennäkemättömän rajuilla pommituksilla, joissa tuhottiin kokonaisia tornitaloja.

”Se oli hulluutta alusta alkaen. Gazan kartta on pantu uusiksi. Israel on tuhonnut suuria rakennuksia ja osunut myös sairaaloihin ja terveysministeriöön. He ovat iskeneet islamilaisiin pankkeihin, joita on isoissa rakennuskomplekseissa, mutta niissä myös asuu ihmisiä. Iskuja on tehty myös ilman ennakkovaroituksia.”

Israel pommitti sodan ensimmäisellä viikolla tornitaloja, joissa oli muun muassa kansainvälisen median toimistotiloja. Israelin mukaan rakennuksissa oli myös Hamasiin kytköksissä olevien medioiden toimintaa.

”Israel tuhosi tornitalot tarkoituksellisesti, jotta häirittäisiin median toimintaa”, toimittaja sanoo. ”Niiden katoilta sai otettua laajaa kuvaa Gazan tuhoista. Kun tuhotaan toimistot, nettiyhteydet ja sähköt, niin totta kai se vaikeuttaa median työtä.”

Tulipallo nousi rakennusten ylle Gazan kaupungissa Israelin tekemän ilmaiskun jälkeen.

Palestiinalaistoimittajan mukaan pahimmat pommitukset tähän mennessä koettiin sodan alkupäivinä. Tällä viikolla pommitukset ovat sen sijaan kohdistuneet enimmäkseen Gazan pohjois- ja etelärajoille asumattomiin paikkoihin ja rakennusten väliin, hän sanoo puhelinhaastattelussa.

Israel on sanonut pyrkivänsä tappamaan Hamasin johtoa ja taistelijoita sekä tuhoamaan Hamasin tunneliverkostoja maan alla.

”On vaikea sanoa, tähdätäänkö tunneleihin. Kun F16-hävittäjä pommittaa, maahan tulee valtava kuoppa, eikä siitä pysty päättelemään mitään”, toimittaja sanoo.

Gazan terveysministeriöön kohdistuneita tuhoja. Israel pommitti aluetta aiemmin tällä viikolla.

Pahinta tuoreimmassa sodassa on, ettei kymmeneen päivään ole pidetty lyhyttäkään tulitaukoa. Palestiinalaistoimittajan mukaan aiemmissa sodissa sovittiin jo taistelujen alkupäivinä humanitaarisista käytävistä ja julistettiin lyhyitä tulitaukoja. Nyt pommitukset ovat jatkuneet lähes tauotta.

”Sähköverkot, viemäri- ja vesiverkostot on tuhottu. Ihmisten pitäisi päästä turvallisesti ulos hakemaan ruokaa ja vettä, mutta se on vaikeaa. En ole yli viikkoon nukkunut yhtäjaksoisesti tuntia pidempään. Ihmiset ovat aivan lopussa.”

Myös Hamas ja Islamilainen jihad ovat ampuneet raketteja Israelin puolelle enemmän kuin koskaan. Sodan alkupäivinä raketteja ammuttiin satoja päivässä, mutta Rautakupoliksi kutsuttu Israelin puolustusjärjestelmä pysäytti niistä valtaosan.

Palestiinalaistoimittajan mukaan Hamasin rakettituli on tyrehtynyt muutamiin kymmeniin raketteihin päivässä.

”Hamas on puhunut uudesta strategiasta, jossa käytetään myös miehittämättömiä lennokkeja. Mitä tahansa Hamas sanookin, tosiasia on se, että heidän aseensa ovat alkeellisia eikä niitä voi verrata Israelin aseiden tuhovoimaan.”

Osansa iskuista ovat saaneet myös puolueettomat avustusjärjestöt. Viime sunnuntaina Lääkärit ilman rajoja (MSF) -järjestön klinikka tuhoutui osittain ilmaiskussa Gazan kaupungissa.

Järjestön palestiinalaisalueilla toimivan osaston johtaja Ely Sok sanoo, että klinikka ei ollut iskun kohteena, mutta kärsi tuhoja. Sen sijaan klinikan vieressä ollut rakennus tuhoutui täysin.

”Räjähdys oli niin voimakas, että se tuhosi täysin klinikkamme sterilointihuoneen”, Sok kertoo puhelimessa Jerusalemista.

”Ketään ei ollut sisällä eikä kukaan kuollut, mutta huone ja työkalut ja tarvikkeet tuhoutuivat.”

Lääkärit ilman rajoja -järjestön klinikka kärsi tuhoja, kun Israel iski vieressä olevaan rakennukseen sunnuntaina.

Ensiapuun ja palovammojen hoitoon erikoistunut klinikka joutui keskeyttämään toimintansa väliaikaisesti. Sokin mukaan tarkoituksena oli avata klinikka uudestaan jo tiistaina ja tuoda Israelin puolelta tarvikkeita. Suunnitelma keskeytyi, kun Gazasta ammuttiin raketteja Erezin raja-asemalle ja Israel sulki lyhyeksi ajaksi avatun raja-aseman uudelleen.

Sok vahvistaa käsityksen, että meneillään olevat pommitukset ovat pahempia kuin aiemmin.

”Pommitukset ovat olleet hyvin raskaita alusta alkaen, ja ne ovat jatkuneet lähes tauotta”, hän sanoo.

Koska tulitaukoja ei ole pidetty, edessä voi olla ”täydellinen humanitaarinen kriisi”, Sok sanoo.

Hän luettelee samoja asioita, joita muutkin HS:n haastattelemat gazalaiset sanovat: infrastruktuuria on tuhottu, teitä on pommitettu niin, etteivät ambulanssit pääse liikkumaan eikä haavoittuneita saada sairaalaan.

Vakavinta on se, että polttoaine on loppumassa. Gazan sähköverkko on täysin riippuvainen polttomoottoreilla pyörivistä voimaloista.

”Polttoainetta ei ole paljoa jäljellä, ja sairaalat joutuvat toimimaan rajoitetulla kapasiteetilla. Koko järjestelmä on vaarassa romahtaa”, Sok sanoo.

Kaikki tämä tapahtuu tilanteessa, jossa koronaepidemia on pahenemassa Gazassa. Muutama viikko sitten Lääkärit ilman rajoja varoitti, että tartuntojen määrä oli kohonnut Gazassa jo yli tuhanteen päivässä.