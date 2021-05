Clarksdale / Mound Bayou / Cleveland

Päivän ensimmäinen rokotettava on Willie Jones, 72-vuotias Mississippin suiston maanviljelijä.

Olkapää paljaaksi, piikki ihoon ja sen jälkeen vartin odotus. Poika Kenzo Jones, 34, on tullut isänsä seuraksi tämän ensimmäiseen koronarokotukseen. Hoitajat tarjoavat pojallekin rokotetta, mutta tämä kieltäytyy.

Jones on kyllä nähnyt, miten vaarallinen koronavirus voi olla. Se tappoi hänen setänsä.

”Kyllä minä vielä otan rokotuksen, mutta en tänään”, hän sanoo.

Syytä odottamiselle Kenzo ei kerro, mutta hänen kaltaisiaan on Yhdysvalloissa paljon. Maan rokotustahti on viime viikkoina hidastunut puoleen.

Diann York antoi maanviljelijä Willie Jonesille ensimmäisen koronarokoteannoksen Clarksdalessa Mississippissä.

Huhtikuun puolivälissä Yhdysvalloissa annettiin 3,2 miljoonaa koronarokoteannosta päivässä. Nyt niitä annetaan 1,6 miljoonaa, joista ainoastaan puoli miljoonaa on ensimmäisiä rokoteannoksia.

Alkuvuodesta rokotteiden kysyntä ylitti tarjonnan. Nyt on päinvastoin. Rokotteita on yllin kyllin, mutta ottajista on pulaa.

Taistelut ajanvarauksen kanssa ovat ohi. Rokotteen voi ottaa vaikka kauppareissulla Walmart-supermarketissa.

Samalla, kun muu maailma kaipaa kiihkeästi lisää rokotteita, yhdysvaltalaisia houkutellaan kylkiäisillä ottamaan niitä. Rokotetut voivat saada alennuskuponkeja ruokakauppoihin, ilmaisia donitseja tai ilmaista viinaa.

Sekä rokotus että viinaryyppy on englanniksi shot. Eri puolilla maata luvataan ilmainen olut rokotuksen eli shotin kaveriksi. Bilekaupunki New Orleansissa taas jaetaan shotteja rokotetuille.

Ohion osavaltio taas avasi arvonnan, jossa rokotettujen kesken arvotaan viisi miljoonan dollarin palkintoa.

Miljoonille olisi käyttöä myös täällä Mississippin köyhällä maaseudulla, mutta toistaiseksi rokotettu saa vain vastustuskyvyn koronavirusta vastaan.

Hoitaja Loreather Stackert ojentaa rokotuskortin Willie Jonesille. Hänen poikansa Kenzo Jones ei vielä halunnut rokotusta, vaikka rokottajat muistuttivat sen olevan ilmainen.

Kun vartti on kulunut, isä-Jones saa rokotuskortin mukaansa ja poistuu. Sen jälkeen Delta Health -sairaalan koronarokotuspaikalla Clarksdalen pikkukaupungissa on hiljaista.

Sitten ovelle saapuu Yvonne Brooks. Hän tuntee hoitaja Loreather Stackerin ja on edellisenä iltana kysynyt viestissä, onko hoitaja itse ottanut rokotteen. Kun vastaus oli myönteinen, Brooks päätti tulla.

Silti jännittää.

”Rukoilen, että kaikki menee hyvin.”

Tunnin aikana paikalle tulee vielä kolmas rokotettava. Hoitajat ottavat hänet vastaan hurraa-huudoin.

Rokotuspaikka on auki neljä tuntia kerrallaan eikä ajanvarausta tarvita. Kaikki aikuiset ovat tervetulleita. Silti on ollut päiviä, jolloin paikalle ei tule yhtään rokotettavaa. Parikymmentä on jo hyvä määrä.

Yhdestä Moderna-rokotepullosta saa kymmenen annosta. Viimeistään päivän päätteeksi hoitajat etsivät rokotettavia ympäri sairaalaa.

”Emme todellakaan halua, että annoksia menee hukkaan”, hoitaja Stacker sanoo.

Clarksdale kuuluu Coahoman piirikuntaan, jossa vasta 23 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokotuksen. Mississippin osavaltiossa rokotuskattavuus on maan huonoin. Vasta kolmannes väestöstä on saanut vähintään yhden rokotuksen.

Yhdessä pullossa on kymmenen annosta Modernan rokotetta. Henkilökunta joutuu tekemään töitä saadakseen kaikki annokset käyttöön avatusta pullosta.

Koko Yhdysvalloissa jo lähes puolet on saanut ainakin yhden annoksen ja 37 prosenttia on rokotettu kokonaan.

Osavaltioiden välillä on suuria eroja rokotuskattavuudessa. Koillisnurkan Vermontissa ja Massachusettsissa jo yli 60 prosenttia asukkaista on saanut vähintään yhden annoksen.

Mississippin kanssa pohjalla ovat naapurit Alabama ja Louisiana. Sama maankolkka pitää usein perää erilaisissa yhteiskunnallista kehitystä mittaavissa vertailuissa. Rokotuskattavuudessa etelän osavaltioiden joukkoon ovat liittyneet myös konservatiiviset Idaho ja Wyoming.

Demokraatti Joe Biden voitti viime syksyn vaalit kymmenessä eniten rokottaneessa osavaltiossa. Republikaani Donald Trump taas sai enemmän ääniä yhdeksässä kymmenestä hitaimmin rokottaneesta.

Ero ei ole sattumaa. Kaiser Family Foundationin kyselytutkimuksen mukaan republikaanien kannattajissa on eniten rokotevastaisia. Viidennes republikaaneista sanoo, ettei aio missään tapauksessa ottaa rokotetta. Demokraattien kannattajista niin ajattelee vain neljä prosenttia.

Kaikkein epäileväisimpiä ovat maalla asuvat republikaaneja kannattavat miehet. Sellaiset kuin Jimmy McClellan.

McClellan omistaa liikkeen, joka myy hälytysjärjestelmiä ja satelliittitelevisioita 11 000 asukkaan Clevelandissa.

Liikkeen seinällä on Yhdysvaltain lippu, johon on painettu lippuvala. Oven yläpuolelle ripustetussa kellossa on konservatiivien rakastama Don’t Tread on Me -tunnus.

”En ole rokotetta vastaan”, McClellan sanoo. ”En vain tarvitse sitä.”

Yrittäjä Jimmy McClellan on sitä mieltä, että koronaviruspandemiaa on liioiteltu, eikä hän siksi usko tarvitsevansa rokotteen suojaa.

Trump, monet republikaanipoliitikot ja konservatiivinen media ovat laajasti kyseenalaistaneet koronarajoitusten tarpeellisuutta ja epidemian vaarallisuutta. McClellan uskoo, että ”vähintään 60 prosenttia” koko pandemiasta on median liioittelua.

”Ja mediaa taas kontrolloidaan. Joku vetelee naruista.”

Hänestä pandemia on yritys lyödä tavalliset ihmiset maanrakoon. Valtaapitävät kokeilevat, mihin kaikkeen saavat ihmiset taipumaan. Politiikkaakin voi olla pelissä, McClellan epäilee. Trump oli hänestä juuri saanut asiat rullaamaan, kun pandemia iski.

”Jos joku olisi yrittänyt sulkea minun liikkeeni, olisin varmaan ollut aseen kanssa kadulla.”

Kolmella McClellanin työntekijällä on vuoden aikana diagnosoitu koronavirustartunta. Pomo tosin laittaa lainausmerkit ”diagnosoinnin” ympärille. Kaikki pääsivät taudista vähällä.

”Olen aina ollut skeptinen. En usko, jos en itse näe.”

Yhdysvalloissa koronavirukseen on kuollut vähintään 580 000 ihmistä. Kolmen miljoonan asukkaan Mississippissäkin yli 7 000.

McClellanilla on verenpainelääkitys ja sepelvaltimoissa stentti, mutta hänen mielestään mitään vaaraa ei ole. Siksi rokotekaan ei kiinnosta.

”En usko ongelmaan, niin en usko myöskään ratkaisuun.”

McClellanin kaltaiset ovat vähemmistössä myös republikaanien joukossa. 55 prosenttia puolueen kannattajista sanoi huhtikuussa, että on joko ottanut rokotteen tai ottaa sen heti kun mahdollista. 14 prosenttia halusi odottaa ja katsoa. Kahdeksan prosenttia lupasi ottaa rokotteen, jos siitä tulee pakollinen.

Epäileväisten osuus on kevään aikana laskenut. Vielä maaliskuussa 29 prosenttia republikaaneista sanoi, ettei missään nimessä halua rokotetta.

McClellanin lapset ovat ottaneet rokotteen. Hänen vaimonsa taas ei halua sitä.

”En tuputa näkemystäni. Kukin tyylillään.”

Lääkäri Allison Doyle on kuullut monenlaisia näkemyksiä.

”Kampaajani kertoi juuri pelkäävänsä, että rokotteessa on elohopeaa ja se saa ihon loistamaan.”

Trumpin aloittaman rokoteohjelman nimi Warp Speed eli Poimunopeus herättää monessa epäilyksiä, Doyle sanoo. Ihmiset pelkäävät, että rokote on kehitetty liian nopeasti. Myös se, että rokote on ilmainen, on joistakin epäilyttävää.

Ja sitten on niitäkin, jotka uskovat, että hallitus aikoo seurata kansalaisia rokotteeseen asennetun mikrosirun avulla.

”Sitä oikeasti kuulee.”

Lääkäri Allison Doyle pyrkii rauhoittamaan ihmisten pelkoja kertomalla faktoja.

Doyle on huolissaan siitä, nouseeko rokotuskattavuus riittävän korkeaksi. Toistaiseksi koronavirustartunnat ovat Yhdysvalloissa jatkaneet vähentymistään, mutta kansanterveyden asiantuntijat pelkäävät, että maahan voi jäädä suojattomia taskuja, joihin voi jatkossakin syntyä paikallisia epidemioita.

Doylen työpaikka on historiallinen Delta Health Center peltojen keskellä Mound Bayoussa. Terveyskeskus perustettiin 1960-luvulla palvelemaan ennen kaikkea Mississippin deltan köyhää mustaa väestöä, joka kärsi aliravitsemuksesta ja hoidon puutteesta.

Silloin se oli ensimmäinen laatuaan Yhdysvalloissa. Nyt vastaavia on ympäri maata.

Terveyskeskuksella on pitkä kokemus hoidon viemisestä ihmisten luo. Tänä vuonna se on perustanut drive in -rokotuspaikkoja, joihin on helppo tulla. Rokotuspaikoille tarjotaan myös ilmaisia kyytejä, jottei etäisyys tai rahan puute jäisi esteeksi. Parhaillaan harkitaan lahjakortteja houkuttimeksi. Kaikkiin koteihin on lähdössä tiedote rokotusajoista.

Delta Health Center on palvellut Mississippin syrjäseutuja 1960-luvulta asti.

Terveyskeskuksen historialla on merkitystä koronarokottamisessa. Mississippissä mustien osuus väestöstä on maan suurin, ja mustien amerikkalaisten joukossa on myös paljon niitä, jotka epäilevät rokotetta. 19 prosenttia heistä kertoi huhtikuussa aikovansa odottaa ja katsoa ennen kuin ottaa rokotteen.

Epäilyn taustalla on historiasta johtuva epäluottamus terveydenhoidon instituutioihin. Kuuluisin esimerkki lääketieteen rasistisesta väärinkäytöstä on Tuskegeen kuppakoe, jossa mustia miehiä käytettiin osana vaarallista ihmiskoetta heidän tietämättään.

Lue lisää: Rasistinen kuppakoe varjostaa amerikkalaista pikkukaupunkia

Mississippissä rokottamista varjostaa osavaltion terveysviranomaisten syrjivä toiminta aids-epidemian aikaan, kertoo Delta Health Centerin ohjelma- ja kehitysjohtaja Robin Boyles.

”Pyysimme osavaltiota alusta asti antamaan rokotteita meille, koska meihin ihmiset luottavat”, Boyles kertoo.

Luottamusta tarvitaan. Kun lääkäri Doyle kohtaa potilaan, joka ei luota rokotteisiin, hän alkaa puhua tätä ympäri.

”Kerron, että 7 000 mississippiläistä on kuollut koronavirukseen ja että me olemme antaneet yli 6 500 rokotetta ja nähneet vain kaksi vakavaa allergista reaktiota.”

Puhuminen lääkärin kanssa auttaa. Keskustelun jälkeen arviolta 70 prosenttia epäileväisistä päättää ottaa rokotteen. Mutta kampaajansa päätä Doyle ei saanut käännettyä.