Berliini

Vedetään Israelin lippu salkoon, koska Israelilla on oikeus puolustaa itseään!

Näin päätettiin viime viikolla Saksaa johtavassa kristillisdemokraattisessa unionissa CDU:ssa ja CSU:ssa, ja näin päättelivät myös Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz ja ulkoministeri Alexander Schallenberg määrätessään Israelin lipun hallintorakennusten salkoihin Wienissä.

Nyt on aiheellista kysyä, kuinka paljon näytösluontoinen tuki vuosikymmeniä jatkuneen konfliktin toiselle osapuolelle halvaannuttaa pyrkimystä rauhaan. Vai onko ajatus Lähi-idän rauhasta niin utopistinen, ettei poliittisten pisteiden keräilyllä ja Israel-poseerauksella sosiaalisessa mediassa ole väliä?

Saksan erityissuhde Israeliin on kipeä ja syvä. Monien saksalaisten sanat tulevat sydämen pohjasta, kun he toistavat, että Israelilla on oikeus puolustaa itseään.

Israelin lipun nosto salkoon on vastatoimi sille, että Israelin lippuja on myös poltettu viime viikolla Saksassa.

Saksa ei pysty unohtamaan eikä halua unohtaa, että Israelin valtio on perustettu ”saksalaisesta tuhoamisvimmasta syntyneen tuhkan päälle”, kuten saksalais-israelilaista suhdetta paljon analysoinut yhteiskuntatieteilijä Martin Kloke on todennut.

”Juutalaisten kansanmurha täyttää meidät saksalaiset häpeällä”, liittokansleri Angela Merkel sanoi Israelin parlamentissa knessetissä pitämässään puheessa vuonna 2008, kun Israelin valtion perustamisesta tuli kuluneeksi 60 vuotta.

Hän sanoi silloin, että Israelin turvallisuus ei ole hänelle Saksan liittokanslerina koskaan neuvottelukysymys, ja siitä Saksa on pitänyt kiinni. Israelin puolustaminen on Merkelin mukaan yksi Saksan olemassaolon syistä.

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu Jerusalemissa vuonna 2018.

Saksa tuomitsee juutalaisvastaisuuden lainsäädännössä ja poliitikkojen puheissa yksiselitteisesti. Tunnettu tosiasia on silti, että juutalaiset joutuvat taustansa takia Saksassa usein – vuosi vuodelta yhä useammin – vihan kohteeksi: äärioikeiston lisäksi myös muslimien toimesta.

Berliinin poliisi tunnisti viime lauantaina Palestiinaa puolustaneiden mielenosoittajien joukosta Israel-vihamielisiä viestejä, joista seuraa todennäköisesti rangaistusmenettely.

Mutta voiko Saksassa arvostella Israelin politiikkaa ilman antisemitismin leimaa? Moni sanoo, että ei. Olisi kuitenkin syytä yrittää.

On ongelmallista ja virheellistä vetää yhtäläisyys Israel-kritiikin ja antisemitismin välille. Israelin hallituksen linja ei ole sama kuin juutalaisuus, eivätkä kaikki juutalaiset tietenkään tue pääministeri Benjamin Netanjahun johtaman hallituksen politiikkaa.

Viime maaliskuussa suuri joukko Lähi-idän ja antisemitismin tutkijoita julkisti ”Jerusalemin julistuksen”, jossa listataan yksinkertaisin esimerkein, mitä antisemitismi on ja mitä se ei ole.

Julistuksen mukaan antisemitististä on olettaa Israelin valtion ja juutalaisten välille suora yhteys.

Antisemitismiä on esimerkiksi kaikkien juutalaisten leimaaminen samanlaisiksi ominaisuuksiltaan. Se on juutalaisten kimppuun tai synagogaan hyökkäämistä, hakaristien piirtämistä.

Julistuksen mukaan Israelin politiikan arvosteleminen tai edes vertaaminen apartheidiin ei ole antisemitismiä. Ei ole antisemitismiä vaatia palestiinalaisille ihmisoikeuksia.

Saksassa ongelma on se, että analyyttinen keskustelu jää usein menneisyyden, symbolien ja virallisten lausuntojen varjoon – tai sitä ei ole ollenkaan.

Menneisyydestä, vaikka se on kipeä, on Saksassa selvästi helpompaa puhua kuin nykyisyydestä. Menneisyys on helpompi pitää aisoissa.

”Monilla täällä on se tunne, että Euroopan toinen silmä on sokea”, sanoi entinen Fatah-taistelija, nykyinen rauhanaktivisti Sulaiman Khatib maanantai-iltana saksalaisen tv-kanavan ZDF:n haastattelussa.

”Mutta, kuten Saksa ja juutalaiset ovat pystyneet muuttumaan ystäviksi, ehkä mekin pystymme (Israelin kanssa). Jos oikeutemme vapaaseen elämään tunnustetaan.”

Merkelkin on sanonut, että kaksi diktatuuria 1900-luvulla kokenut Saksa on esimerkki siitä, että mahdoton voi muuttua mahdolliseksi. Saksalaisista ja juutalaisista on tullut ystäviä – miksei myös juutalaisista ja palestiinalaisista jonakin päivänä?

ENTÄ tehdäänkö sen eteen tarpeeksi? Saksan virallinen politiikka tukee niin sanottua kahden valtion ratkaisua, jossa molemmille kansoille annetaan oma valtio kiistellyltä alueelta.

Kaunis ajatus on muuttunut yhä utopistisemmaksi muun muassa Israelin siirtokuntapolitiikan sekä EU:n ja Yhdysvaltojen terroristijärjestönä pitämän Hamasin vahvan aseman takia.

EU:n ulkoministerit kokoontuivat tiistaina pohtimaan Lähi-idän tilannetta, laihoin tuloksin.

Itävallan entinen liittopresidentti Heinz Fischer arvosteli tiistaina Wiener Zeitung -lehden kirjoituksessaan Itävallan päähallituspuolueessa syntynyttä päätöstä vetää Israelin lippu salkoon hallintokortteleissa. Fischerin isoisä oli juutalainen.

Ennemmin kannattaisi pyrkiä yhteiseen, vahvaan, eurooppalaiseen rauhanaloitteeseen, Fischer kirjoittaa.

Muslimitaustaisten maahanmuuttajien juutalaisvihamielisten tekojen jälkeen Saksan konservatiivipiireissä on alettu puhua ”maahantuodusta antisemitismistä”.

Sosiaalidemokraattinen ulkoministeri Heiko Maas huomautti tiistaina Twitterissä, ettei Saksan ole tarvinnut tuoda juutalaisvihaa muualta.

Keskustelu juutalaisvihasta ja Israelin lippujen käyttö voikin helposti lipsahtaa sisäpolitiikan puolelle, mikä ei välttämättä edistä muuta kuin provokaatioiden kierrettä.

Lipunnostot eivät jääneet islamilaisissa maissa huomaamatta. Hamasia tukeva Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarif perui vierailunsa Itävaltaan ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ”kirosi” Itävallan.

Berliinissä CDU:n puoluetoimiston edessä salkoon vedetty Israelin lippu varastettiin ja Pankowin virastotalon edessä lippu yritettiin polttaa tankoon.

Symbolisten tekojen politiikka, provokaatiot sekä niihin reagointi jättävät itse ongelman kytemään.