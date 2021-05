Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Tanska

Tanska peruu syyrialaisten oleskelulupia, pakkopalautuksia ei vielä näköpiirissä

Tanska on toistaiseksi ainoa EU-maa, joka on arvioinut, että Syyrian Damaskos on ”turvallinen” palata. Tanskassa on noin 32 000 turvapaikan saanutta syyrialaista, joista noin 5 000 on saanut jäädä maahan Syyrian yleisen turvattomuuden takia, eikä esimerkiksi henkilökohtaisen vainon takia.

Sabriya al-Fayyad (oik.) sai maaliskuussa tiedon Tanskalta, että hänen ja hänen tyttäriensä oleskeluluvat on peruttu. Perhe asuu Tanskan Vejlessä.­

Tanskan Vejlessä asuva syyrialainen Sabriya al-Fayyad sai maaliskuun lopussa huonoja uutisia. Sähköpostiviestin mukaan hänen ja hänen kahden tyttärensä oleskeluluvat on peruttu, sillä Tanska pitää Syyrian Damaskosta lähialueineen "turvallisina" palata. Damaskosissa ei ole sodittu pitkään aikaan. Tämä ei kuitenkaan lohduta Tanskassa traumaperäiseen stressiin hoitoa saavaa al-Fayyadia, jonka aviomies ja tämän veli kuolivat nykyisen presidentti Bashar al-Assadin hallinnon käsissä. Al-Fayyadin kahta poikaa oleskeluluvan peruminen ei koske, koska nämä joutuisivat ikänsä puolesta todennäköisesti astumaan Syyrian asevoimien palvelukseen. ”Pelkään, että minut pidätetään, ja että he kysyvät: Missä poikasi ovat? Heidän pitää suorittaa asevelvollisuutensa”, al-Fayyad sanoo AFP:n haastattelussa. Hän miettii, kuka huolehtisi siinä tilanteessa hänen 10- ja 12-vuotiaista tyttäristään, jotka ovat käyneet koulua vain Tanskassa, eivätkä osaa kirjoittaa tai lukea arabiaa. Tanskan tiukkaa maahanmuutto- ja turvapaikkalinjaa ovat ajaneet jo edelliset hallitukset. Maan parlamentissa linjalla on enemmistön tuki. Myös sosiaalidemokraattien pääministeri Mette Frederiksen on ollut tiukkana: hänen mukaansa Tanskan tavoitteena pitää olla se, että maahan saapuisi "nolla turvapaikanhakijaa". "Meillä on ollut lisääntyviä integraatio-ongelmia, työttömyyttä, korkeita rikollisuuslukuja, kulttuurista vastakkainasettelua, emmekä haluaa näiden ongelmien kasvavan entisestään”, perustelee sosiaalidemokraattisessa puolueessa maahanmuuttoasioista vastaava Rasmus Stoklund AFP:lle. Tiukkaa pakolaislinjaa ja syyrialaisten mahdollisia palautuksia on myös vastustettu mielenosoituksissa, jollainen järjestetään jälleen myöhemmin keskiviikkona Kööpenhaminassa. Tanskan lain mukaan henkilölle voidaan myöntää turvapaikka ja tilapäinen oleskelulupa, jos olot lähtömaassa ovat yleisesti liian levottomat ja väkivaltaiset. Oleskeluluvassa ei ole päivämäärää päättymiselle, mutta lupa voidaan perua, jos olosuhteiden katsotaan lähtömaassa kohentuneen. Sabriya al-Fayyad pelkää tyttäriensä puolesta, jotka eivät osaa kirjoittaa tai lukea arabiaa.­ Tanska on toistaiseksi ainoa EU-maa, joka on tehnyt tällaisen johtopäätöksen Syyrian, tai tarkemmin ottaen Damaskoksen alueen osalta. Tanskassa on noin 32 000 turvapaikan saanutta syyrialaista, joista noin 5 000 on saanut jäädä maahan Syyrian yleisen turvattomuuden takia, eikä esimerkiksi henkilökohtaisen vainon takia. Linjauksen perusteella satoja syyrialaisten oleskelulupia on tullut uudelleen arvioitaviksi. Kielteisestä päätöksestä voi valittaa pakolaisneuvostoon, ja monet ovatkin saaneet alkuperäisen päätöksen kumotuksi. Silti esimerkiksi Amnesty Internationalin tietojen mukaan useiden kymmenien osalta oleskeluluvan päättyminen on lopullista. Perinteisesti ihmisoikeuksien puolustajana pidetyn Tanskan Syyria-linjaus on sikäli paradoksaalinen, ettei maa halua edelleenkään olla missään tekemisissä Damaskoksessa valtaa pitävän al-Assadin hallinnon kanssa. Näin ollen oleskelulupansa menettäneitä syyrialaisia ei aiota palauttaa pakolla, koska Tanskalla ja Syyrialla ei ole nykyisellään diplomaattisuhteita. Vapaaehtoinen palaaminen on toki mahdollista mutta epätodennäköistä. Tämän vuoksi oleskelulupansa menettäneet sijoitettaneen erityisiin palautuskeskuksiin odottamaan olosuhteiden muuttumista. Odotuksesta uhkaa tulla pitkä, sillä hallinnon vaihtumisesta ei ole Syyriassa merkkejä. Vankeinhoitolaitoksen ylläpitämissä palautuskeskuksissa Tanskaan jo monella tapaan kotoutuneilla syyrialaisilla ei ole oikeutta tehdä työtä tai opiskella, myös tanskan kielen kurssit on kielletty. Karujen olojen tarkoituksena arvioidaan olevan pyrkimys taivuttaa oleskelulupansa menettäneet lähtemään Tanskasta vapaaehtoisesti ja toimia muille ennaltaehkäisevänä pelotteena ylipäänsä pyrkiä Tanskaan.