Suomi jatkaa yhä projektia lasten tuomiseksi Syyrian leireiltä, kertoo ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner. Tanskan suunnanmuutos ei yllättänyt Tanneria.

Tukholma

Tanska teki tiistaina täyskäännöksen, kun se kertoi tuovansa maahan useita äitejä ja lapsia Syyriassa sijaitsevilta leireiltä, joilla on vangittuina Isis-taistelijoiden perheenjäseniä.

Syyrian al-Holin leiri ja siellä asuvat Pohjoismaiden kansalaiset ovat pitkään olleet kuuma poliittinen kysymys sekä Tanskassa että muissa Pohjoismaissa.

Ruotsi ja Tanska eivät ole toistaiseksi tehneet leireihin liittyviä aikuisten kotiuttamisoperaatioita, mutta ovat auttaneet yksittäisissä tapauksissa lapsia pääsemään pois al-Holista. Norja kotiutti toissa vuonna äidin lapsineen lasten terveysongelmien takia.

Al-Holin leiriltä on tullut Suomeen yhteensä kuusi äitiä ja parisenkymmentä lasta, kertoo ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner, joka on vastuussa Suomen kotiutusoperaatioista.

Suomi on tehnyt Syyriasta kaksi kotiuttamisoperaatiota, minkä lisäksi leireiltä on tullut Suomen kansalaisia pois omin avuin kahteen otteeseen.

Edellinen Suomen aktiivinen kotiuttamisoperaatio oli viime joulukuussa, jolloin Suomi haki ensimmäistä kertaa leireiltä aikuisia naisia. Ensimmäisessä kotiuttamisoperaatiossa Suomi toi leireiltä kaksi orpolasta.

Nyt Tanska aikoo tuoda Syyriassa sijaitsevilta al-Holin ja al-Rojin leireiltä maahan 19 lasta ja kolme äitiä

Tanner ei ole yllättynyt Tanskan suunnanmuutoksesta kotiuttamisoperaatioiden suhteen.

”Tanskassa tästä on keskusteltu tiiviisti koko kevät. Meillä on hyvät yhteydet Tanskan kollegoihin, ja olemme seuranneet tiiviisti Tanskan ulkoministeriön valmistelutyötä kotiuttamisen mahdollisuuksista. Lopputulos oli odotettavissa”, Tanner sanoo.

Tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa noudattavan Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on aiemmin todennut useaan otteeseen, että Tanska ei ole noutamassa omia kansalaisiaan takaisin Syyrian leireiltä.

”He ovat jättäneet Tanskan ja lähteneet osaksi Islamilaista valtiota (äärijärjestö Isis). Lapset ovat kamalissa oloissa, mutta meidän näkemyksemme mukaan se ei tarkoita sitä, että ihmiset, jotka ovat kääntäneet selkänsä Tanskalle, tulisivat takaisin”, Frederiksen kommentoi vielä muutama kuukausi sitten.

Miksi Tanska muutti mieltään?

Päätökseen voi nähdä vaikuttaneen ainakin kaksi asiaa.

Yksi on se, että Tanskan poliisitiedustelu teki tilanteesta arvion, jonka mukaan lasten radikalisoitumisen uhka on suurempi Syyrian leireillä kuin Tanskassa.

Lisäksi Tanskan ulkoministeriön työryhmä tuli selvityksessään siihen lopputulokseen, että lasten kotiuttaminen leireiltä ei ole mahdollista ilman äitejä. Suomessa on päädytty samaan tulokseen. Lisäksi leirejä hallinnoiva kurdihallinto ei suostu erottamaan äitejä ja lapsia toisistaan.

Tanskan hallituksen tukipuolueet myös kohdistivat hallitusta johtaviin sosiaalidemokraatteihin poliittista painetta vaikeissa oloissa elävien lasten ja äitien kotiuttamiseksi.

Suomen erityisedustaja Jussi Tanner nostaa esiin, että Tanskan poliisitiedustelu ja Suomen ulkoministeriö ovat päätyneet samaan turvallisuusarvioon al-Holin tilanteesta.

”Kaikkein vaarallisin vaihtoehto kansallisen turvallisuuden kannalta on jättää nämä lapset leireille. Ja mitä pidempään he ovat siellä, sitä vaikeampaa väkivaltaisen ääriajattelun vastaisesta toiminnasta tulee”, Tanner sanoo.

Suomen suojelupoliisi on arvioinut, että palatessaan naiset todennäköisesti lisäävät Suomeen kohdistuvan terrorismin uhkaa.

Tannerin mukaan Suojelupoliisin tehtävä on varoittaa turvallisuusriskeistä, mutta ulkoministeriön tehtävä on tehdä kokonaisarvio.

”Ulkoministeriö on toimivaltainen viranomainen, jonka on pakko tehdä jokin ratkaisu. Myös toimimattomuudella on seurauksia turvallisuudelle. Ulkoministeriö tekee lisäksi kokonaisarvion, jossa on otettava huomioon muitakin kysymyksiä kuten lasten perustuslailliset oikeudet.”

Ruotsista on nyt tulossa ainoa Pohjoismaa, joka ei ole kotiuttamassa Syyrian leireillä vangittuina olevia aikuisia.

Helmikuussa Ruotsi sai YK:lta kritiikkiä asian hoitamattomuudesta. Tuolloin Ruotsin hallitus sai YK:n valtuuttaman kirjelmän, jossa useita maita kehotettiin hakemaan kansalaisensa Syyrian leireiltä. Ruotsin lehdistössä kirjettä kutsuttiin ”häpeälistaksi”.

Ruotsin hallitus vastasi YK:lle vastustavansa kaikkia vihjailuja ja syytöksiä, joiden mukaan maa ei olisi sitoutunut tilanteen ratkaisuun.

Ruotsin mukaan hallituksen tavoite on tuoda leireillä olevat lapset takaisin Ruotsiin, mutta leireillä olevat naiset puolestaan ovat saattaneet syyllistyä koviin rikoksiin. Ruotsin mukaan nämä naiset pitäisi viedä oikeuden eteen Syyriassa.

Ruotsi toivookin, että leirejä hallinnoiva kurdihallinto saisi perustettua paikallisia tuomioistuimia, joissa naisten tapaukset voitaisiin käsitellä.

Kurdihallinto on vaatinut länsimaita kotiuttamaan kansalaisensa Syyriasta. Leireillä on kuitenkin yhä yli 60 000 naista ja lasta, joten kurdihallinto on pyrkinyt edistämään myös paikallisten tuomioistuinten perustamista.

Viime vuoden lopulla Ruotsin yleisradio uutisoi, että oikeudenkäynnit Syyriassa voisivat alkaa jopa tämän vuoden alussa. Toistaiseksi prosessi ei kuitenkaan ole edennyt.

Tanskan päätöksen jälkeen Syyrian leireillä olevien Ruotsin kansalaisten tilanne noussee uudelleen keskusteluun Ruotsissakin.

Erityisedustaja Tanner kertoo, että Suomi on tehnyt Syyrian leirien suhteen tiivistä yhteistyötä kaikkien Pohjoismaiden kanssa, erityisesti Ruotsin ja Tanskan.

Yhteistyötä on ollut myös muiden Euroopan maiden sekä Yhdysvaltojen kanssa. Läheisintä yhteistyö on ollut Saksan kanssa, ja esimerkiksi viime joulukuun kotiutusoperaation Suomi toteutti yhdessä Saksan kanssa.

”Tietoja vaihdetaan. Lähimpien yhteistyökumppanien kanssa olemme yhteydessä jopa useamman kerran viikossa”, Tanner kuvailee yhteistyötä.

Suomen tavoite on yhä kotiuttaa Syyrian leireillä olevat lapset niin pian kuin mahdollista, Tanner sanoo.

Leireillä on tällä haavaa Tannerin mukaan alle 15 lasta ja puolenkymmentä äitiä.

”Meillä on perustuslailliset velvoitteet ja valtioneuvoston päätös heidän kotiuttamisekseen”, Tanner sanoo.