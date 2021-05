Tuhansien siirtolaisten ryntäys Espanjalle kuuluvaan Ceutan kaupunkiin tuli alkuviikosta yllätyksenä. Marokon rannikolla sijaitsevien Ceutan ja Melillan espanjalaisalueiden suosio EU:n alueelle pyrkivien afrikkalaisten keskuudessa on vähentynyt parin vuoden aikana EU:n ja Marokon päästyä rahan avulla sopuun siirtolaisvirtojen valvonnasta.

Maanantain ja tiistain aikana Ceutaan ui, kahlasi tai souti kumiveneellä noin 8 000 ihmistä, kun koko viime vuonna heitä tuli 1 755 ja pääasiassa raja-aidan yli. Marokon rajavartijat eivät ainakaan aluksi näyttäneet puuttuvan alkuviikon tapahtumiin erityisen innokkaasti.

Pian paljastui, että tulijoista suuri osa oli marokkolaisia nuoria miehiä. Aiemmin Espanjan maaperälle ovat pyrkineet Ceutan ja Melillan kautta lähinnä vaeltajat Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. Heräsi epäilys Marokon tahallisesta operaatiosta.

Espanjan ja Marokon välit olivat valmiiksi tulehtuneet, sillä Espanja päästi Marokkoa vastustavan Länsi-Saharan kapinaliikkeen Polisarion 71-vuotiaan johtajan Brahim Ghalin vaivihkaa Espanjaan hoitoon koronatartunnan vuoksi.

Ghali lennätettiin 21. huhtikuuta Länsi-Saharan pakolaishallituksen leiripäämajasta Algerian Tindoufista väärän henkilöyden turvin sairaalaan Logroñoon Espanjaan. Marokko protestoi ja julisti myöntäneensä kostoksi turvapaikan Katalonian entiselle aluejohtajalle, nykyiselle europarlamentaarikolle Carles Puigdemontille, joka julisti Katalonian yksipuolisesti itsenäiseksi syksyllä 2017 ja pakeni Espanjan nostamia rikossyytteitä Belgiaan.

Tiistaina Espanjan pääministeri Pedro Sanchez lensi Rabatiin muistuttamaan Marokkoa sen kansainvälisistä velvoitteista. Ulkoministeri Arancha González Laya kutsui Marokon Madridin-lähettilään puhutteluun. Rabat vastasi kutsumalla Espanjan-lähettiläänsä kotiin.

Tuhannet Ceutaan uineet siirtolaiset, pakolaiset tai sellaista esittävät näyttävät olevan osa diplomaattista kriisiä, joka koskee Marokon omanaan pitämää Espanjan entistä siirtomaata Länsi-Saharaa.

Espanjan siirtomaavalta Länsi-Saharassa loppui 45 vuotta sitten, ja alueen itsenäisyyttä ajavan Polisarion aselepo Marokon kanssa on pitänyt ainakin pääosin jo kolmekymmentä vuotta.

Miksi siis riita alkoi keväällä 2021? Vastaus on Donald Trump.

Yhdysvaltain edellinen presidentti Trump päätti kautensa viimeisenä vuotena järjestää rauhan Lähi-itään. Hän julkisti tammikuussa 2020 rauhansuunnitelmansa, jossa Yhdysvallat antoi tukensa Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun vaatimuksille Länsirannan palestiinalaisalueella.

Seuraavaksi Trump ryhtyi hankkimaan Israelille uusia tukijoita, tyylinsä mukaisesti erilaisilla kahdenvälisillä diileillä.

Ensimmäisenä vuorossa oli Kosovo, joka suostui syyskuussa tunnustamaan Israelin. Serbia kertoi samalla siirtävänsä suurlähetystönsä Tel Avivista Jerusalemiin. Trump pani rahaa peliin: Serbian ja Kosovon talousyhteistyön lisäksi myöhemmin sovittiin Kosovon miljardin dollarin sijoitusohjelmasta ja talouskehitysyhteistyöstä Belgradissa.

Muslimienemmistöisen Kosovon Israel-ystävyys oli saavutus. Seuraavaksi Trump houkutteli Arabiemiraatit, Bahrainin ja Sudanin avaamaan suhteet Israeliin. Neljäntenä arabimaana vuorossa oli Marokko.

Trump ja Marokon kuningas Mohammed VI sopivat viime joulukuun 10. päivänä puhelinkeskustelussa, että Marokko tunnustaa Israelin. Samalla Trump lupasi, että Yhdysvallat kääntää kelkkansa ja tunnustaa Länsi-Saharan kuuluvan Marokolle – vastoin YK:n ja EU:n vanhaa kantaa.

”Tänään jälleen historiallinen läpimurto!” Trump twiittasi uutistoimisto Reutersin mukaan. ”Valtava voitto rauhalle Lähi-idässä!”

Asia ei jäänyt Trumpin lupailuksi. Yhdysvallat tunnusti virallisesti Länsi-Saharan osaksi Marokkoa 9. tammikuuta.

Seuraavana päivänä – kymmenen päivää ennen Joe Bidenin virkaanastujaisia – Yhdysvaltain Marokon-lähettiläs David Fischer matkusti seurueineen yhdessä Marokon ulkoministerin Nassir Bouritan kanssa Länsi-Saharan rannikkokaupunkiin Dakhlaan ”vihkimään” sinne suunnitellun Yhdysvaltain konsulaatin, jolle tosin ei vielä löydetty kiinteistöä.

Kaupungin valinta oli kannanotto koko alueen kuulumisesta Marokolle. Länsi-Saharan pääkaupunkina pidetty parinsadan tuhannen asukkaan El Aaiún sijaitsee alueen pohjoisosassa, lähellä Marokon rajaa. Kaksi kolmannesta Länsi-Saharasta on Marokon hallussa.

”Matkamme on uusi historiallinen virstanpylväs Marokon kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen 200-vuotisessa ystävyydessä”, Fischer hehkutti Yhdysvaltain lähetystön verkkosivulla.

Bidenin kanta asiaan ei ole selvinnyt, ja EU on ollut hiljaa. ”Saharan arabitasavallan” johtajaksi julistautuneen Ghanin sairaalahoito Espanjassa merkitsikin sitten Marokon johdolle suurta pettymystä.

”Marokon vallanpitäjien odotus on ollut, että muut länsimaat seuraavat Yhdysvaltojen esimerkkiä”, Exeterin brittiyliopiston kansainvälisten suhteiden professori Irene Fernández-Molina kommentoi tiistaina uutistoimisto AFP:lle. Professorin mukaan Ghali on Marokon johdolle ”päävihollinen” ja hänen sairaalahoitonsa on Marokon näkökulmasta Espanjalta ”vihamielinen teko”.

Marokon reipasotteinen politiikka saattaa tuottaa tulostakin, sillä se vetää oikeasta narusta: Välimeren pakolaisasiat ovat EU:lle kaikkea muuta kuin yhdentekeviä.

”Mitä Espanjaan tulee, Marokolla on käsissään vahvat kortit eli toisin sanoen siirtolaisten kontrollointi”, Fernández-Molina huomauttaa.

”Viesti kuuluu, että ilman Marokon kanssa tehtävää siirtolaisvalvonnan yhteistyötä Espanja on vaikeuksissa”, madridilaisen Complutensen yliopiston professori Isaias Barrenada kommentoi AFP:lle.

Espanjan korkein oikeus vaati Ghalia viime kesänä vastaamaan Polisarion ihmisoikeusrikkomuksista kansalaisjärjestön kanteen perusteella. Oikeus uudisti vaatimuksen tiistaina saatuaan tietää, että epäilty on Espanjan maaperällä.

