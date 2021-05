Valtava määrä kasvomaskeja päätyy kaatopaikalle. Tutkijat ja yritykset eri puolilla maailmaa ovat löytäneet luovia ratkaisuja maskien aiheuttamaan jäteongelmaan.

Koronapandemian taltuttamiseen käytetyt kasvomaskit ovat pahentaneet toista maailmanlaajuista ongelmaa: muovijätteen määrää.

”Maailmassa käytetään noin 129 miljardia maskia joka kuukausi”, kerrottiin American Chemical Societyn julkaiseman Environmental Science & Technology -tiedelehden tutkimusartikkelissa kesäkuussa 2020. Asiasta kertoo myös uutistoimisto AFP.

Maskit on valmistettu yhdestä yleisimmästä muovityypistä, polypropeenista, ja sen lisäksi niissä on yleensä kuminauha ja metallia. Käytetyt maskit heitetään roskikseen, josta ne kulkeutuvat kaatopaikalle tai poltettavaksi.

Maskeja päätyy myös kaduille, jokiin ja meriin, missä ne aiheuttavat haittaa luonnolle ja eläimille.

Tutkijat ja yritykset ovat yrittäneet keksiä uusia tapoja uusiokäyttää maskeja, vaikka se ei tällä hetkellä ole kannattavaa.

Britanniassa maskeista tehdään puutarhatuoleja ja -pöytiä.

Useat brittisairaalat ovat hankkineet puristimia Thermal Compaction Groupilta, joka sulattaa suojavarusteet ja kirurgiset maskit sinisiksi levyiksi, minkä jälkeen materiaalia käytetään puutarhatuoleihin ja -pöytiin.

Ranskassa kierrätysyritys Tri-o et Greenwishes kerää maskeja, jotka on heitetty niille tarkoitettuihin roskiksiin 30:ssä eri asiakasyrityksessä, kuten pariisilaisissa sairaaloissa.

Kierrätyskeskuksessa henkilöstö kerää pois roskiksiin vahingossa heitetyt hanskat, käsipaperit ja kupit. Lajittelualue sterilisoidaan ultraviolettisäteilyllä. Maskit pidetään ”karanteenissa” viikon ajan ennen kuin niitä aletaan käsitellä.

Maskien lajittelun jälkeen työntekijä desinfioi itsensä kuivasumutetunnelissa Greenwishesin lajittelukeskuksessa.

Sen jälkeen kaksi pohjoisranskalaista yritystä silppuaa maskit, desinfioi ne ja erottelee muista materiaaleista polypropeenin, jota käytetään autojen lattiamattojen ja muoviosien tuotantoon.

Tri-o et Greenwishes on kierrättänyt tähän mennessä tuhat kiloa maskeja ja uskoo pystyvänsä käsittelemään vuoden loppuun mennessä 20 000 kiloa maskeja. Vaikka määrä kuulostaa suurelta, se on vain pieni pisara roskien valtameressä.

Pelkästään Ranskassa heitettiin viime vuonna roskiin noin 40 000 kiloa maskeja ilman mahdollisuutta kierrättää niitä.

Yhdysvalloissa Trentonin kaupungissa New Jerseyssä kierrätysyritys Terracycle myy ”nollahävikkilaatikkoa” kertakäyttöisille maskeille.

Maskit kierrätetään täyttymisen jälkeen muovirakeiksi, jotka myydään penkkejä, lattiamateriaaleja ja kuormalavoja tuottaville tehtaille.

Yrityksen toimitusjohtaja Tom Szaky sanoi AFP:lle, ettei esimerkiksi likaisia vaippoja tai polypropeenia yleensä kierrätetä, koska niiden keräämisestä ja käsittelystä ei saa riittävää tuottoa eikä lopputuloksesta tule niin hyvä.

”Mutta jos joku haluaa maksaa todellisen työn kustannukset, voimme tarjota palvelua”, hän sanoi.

Australiassa Royal Melbourne Institute of Technology -yliopiston tutkijat ovat kokeilleet erilaisia ratkaisuja. Desinfioidut ja silputut maskit voidaan sekoittaa kivimurskan sekaan, jolloin seoksesta muodostuu tutkijoiden mukaan joustavaa ja kestävää rakennusmateriaalia teihin.

”Kasvomaskeissa on hyvä vetokestävyys, ne parantavat betonin kestävyyttä”, kommentoi yliopiston tutkija Mohammad Saberian AFP:lle.

Useat teollisuudenalat ovat osoittaneet kiinnostusta materiaalia kohtaan, ja tutkijaryhmä hakee rahoitusta lisätutkimukseen.