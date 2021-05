Kukaan ei tiedä, miten mies kuoli tai miksi hänellä oli taskussaan pala 1100-luvulla kirjoitettua persiankielistä teosta.

Etelä-Australiassa sijaitsevan Adelaiden kaupungin hautausmaalla sijaitseva tunnistamattoman miehen hauta ja erityisesti miehen outo kuolema ovat herättäneet mitä erilaisimpia teorioita jo yli 70 vuoden ajan.

Nyt kaupungin poliisi on päättänyt avata haudan ja käyttää dna-tunnistusta ruumiin henkilöllisyyden selvittämiksi, kertoo uutistoimisto Reuters.

Joulukuussa 1948 Somerton Parkin hiekkarannalta puoli-istuvasta asennosta kuolleena löydettyä ruumista on saanut paikallisilta lempinimen ”Somertonin mies”.

Kukaan ei tiedä, kuka noin 40-vuotias mies oli tai edes sitä, kuinka hän kuoli. Lennokkaimpien teorioiden mukaan hän on saattanut olla merimies, armeijan sotilas tai jopa itsemurhan tehnyt Neuvostoliiton vakoilija.

Joka tapauksessa mies oli pukeutunut hienoon pukuun, eikä ruumiinavauksessa löydetty merkkejä väkivallasta tai myrkystä.

Mysteeriä on syventänyt se, että miehen taskusta löytyi persian kielellä kirjoitettu lappu, johon oli kirjoitettu teksti ”tamám shud” eli ”se on loppu” tai ”loppunut”. Kyseessä on 1100-luvulla kirjoitetun runoteoksen Rubaiyatin viimeinen lause. Kyseinen teos löydettiin sattumalta ruumiin löytöpaikan läheisyydestä eräästä autosta.

Teoksen viimeiseltä sivulta oli revitty pala – juuri samainen, joka oli miehen taskussa. Auto ei kuulunut miehelle.

Kirjasta taas löydettiin salakielellä kirjoitettu viesti, jonka sai näkyviin ultraviolettivalolla. Vuosien varrella useat asiantuntijat ovat turhaan yrittäneet ratkoa viestiä.

Kuukautta myöhemmin, tammikuussa 1949 Adelaiden rautatieaseman säilytystilasta löydettiin ruskea matkalaukku, jonka uskotaan kuuluneen miehelle. Sen sisältä ei kuitenkaan löydetty hyödyllisiä vihjeitä miehen henkilöllisyydestä.

Lopulta miehen ruumis haudattiin nimettömään hautaan. Hautakiveen kaiverretiin teksti ”Tässä lepää tuntematon mies, joka löydettiin Somerton Beachilta 1. joulukuuta 1948”.

Virallisesti kuolemansyyntutkinta lopetettiin vuonna 1958, mutta tapaus on noussut uudelleen julkisuuteen aika ajoin. Miehen sukulaisistakin on epäilyjä. Dna-tutkimusten toivotaan nyt tarjoavan lopullisen vastauksen mysteeriin.