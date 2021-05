Netanjahun mukaan Israel on valmis myös lyömään Hamasin

Ranska ehdottaa YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselmaa Israelin ja Gazan tulitauosta

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mukaan Israel pyrkii iskuillaan Gazaan pidättelemään äärijärjestö Hamasia. Pääministerin mukaan Israel ei kuitenkaan ole sulkenut pois mahdollisuutta Hamasin lyömisestä.

"Hamasin kanssa toimiessa on olemassa kaksi tapaa: heidät voi joko lyödä, mikä on aina avoin mahdollisuus, tai heitä voi pidätellä. Parhaillaan pidättelemme heitä väkisin, mutta emme sulje pois mitään”, sanoi ryhmälle ulkomaisia lähettiläitä Tel Avivissa puhunut Netanjahu.

Uutistoimisto AFP kertoi aikaisemmin omiin sotilaslähteisiinsä vedoten, että Israelin asevoimat ja maan hallinto pohtivat parhaillaan, ovatko ne valmiita tulitaukoon Gazan kaistaa hallitsevien militanttien kanssa.

Lähteiden mukaan parhaillaan arvioidaan, ovatko tehdyt iskut heikentäneet äärijärjestö Hamasia niin paljon, että se lopettaa rakettitulen Israeliin. Lähteet kertovat Israelin olevan tarvittaessa valmis jatkamaan iskuja vielä useita päiviä.

Toista viikkoa jatkuneissa yhteenotoissa on saanut surmansa ainakin 219 palestiinalaista ja 12 israelilaista.

Ranska on ehdottanut YK:n turvallisuusneuvostolle Israelin ja Gazan sotatoimiin liittyvää päätöslauselmaa. Presidentti Emmanuel Macronin kanslia kertoi tulitaukoa peräänkuuluttavasta lauselmasta myöhään tiistaina paikallista aikaa.

Lausunnossa kerrotaan, että Macron oli päässyt yhteisymmärrykseen Egyptin presidentin Abdel Fattah al-Sisin ja Jordanian kuningas Abdullahin kanssa.

"Kolme maata on samaa mieltä kolmesta yksinkertaisesta elementistä: ampumisen on loputtava, on aika tulitauolle ja YK:n turvallisuusneuvoston täytyy tarttua aiheeseen”, kansliasta sanottiin.

Ranska on vaatinut välitöntä tulitaukoa jo useiden päivien ajan. Se on tukenut Egyptiä sovittelemaan tahojen välejä

Kiinan YK-lähettiläs Zhang Jun kertoi, että ehdotusta oli käsitelty suljettujen ovien takana ja että Kiina on tukemassa kaikkia pyrkimyksiä kriisin päättämiseen.

Turvallisuusneuvosto ei ole kyennyt tekemään yhteistä julkilausumaa tilanteesta, sillä Israelia tukeva Yhdysvallat on jo kolmesti estänyt sen.

