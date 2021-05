The Atlantic -lehden toimittajan tuoreessa kirjassa kerrotaan, että Barack Obama lausui rajuimmat tähän asti tunnetut kommentit Donald Trumpista sen jälkeen, kun Trumpin kerrottiin puhuneen Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ilman avustajiaan.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama on käyttänyt seuraajastaan Donald Trumpista paljon kovempaa kieltä kuin aiemmin on tiedetty, kertoo brittilehti The Guardian.

Obaman väitetään esimerkiksi yhdessä yksityistilaisuudessa luonnehtineen Trumpia ”mielipuoleksi” ja ”rasistiseksi seksistiseksi siaksi”, kerrotaan The Atlantic -lehden politiikantoimittajan Edward-Isaac Dovere uudessa kirjassa Battle for the Soul: Inside the Democrats’ Campaigns to Defeat Donald Trump.

The Guardian oli saanut ensi viikolla julkaistavan kirjan ennalta nähtäväksi. Kirjan mukaan Obama käytti Trumpista ilmauksia, jotka ovat osin painokelvottomia.

Kirjassa kerrotaan myös demokraattipuolueen kovasta sisäisestä taistelusta, kun puolue haki ehdokasta Trumpin kaatajaksi viime marraskuun presidentinvaalien edellä.

Kirjan mukaan vaalit voittaneen Joe Bidenin vaimo Jill Biden oli todennut esivaalien aikana myöhemmin varapresidentiksi nousseesta Kamala Harrisista, että tämä saisi ”suksia vitt---”.

Jill Biden oli esittänyt purkauksensa sen jälkeen, kun Harris hyökkäsi rajusti Joe Bidenia vastaan esivaaliväittelyssä.

The Guardianin mukaan kirjassa kerrotaan myös, kuinka Obama olisi epäillyt äänekkäästi, että 78-vuotias Biden olisi liian vanha presidentin tehtävään. Kirjan mukaan Obaman ja Bidenin suhde ei ollut lainkaan niin hyvä kuin mitä kahdeksan vuotta kestäneestä presidentti-varapresidentti-asetelmasta on julkisuuteen välitetty, kuten myös muissa yhteyksissä on aiemmin jo kerrottu.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sai lahjaksi jalkapallon Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta Helsingissä pidetyssä huippukokouksessa 16. heinäkuuta 2018. Venäjän isännöimät jalkapallon MM-kisat olivat päättyneet päivää aiemmin.

Kirjassa kerrotaan, että Obama lausui rajuimmat tähän asti tunnetut kommentit Trumpista sen jälkeen, kun Trumpin kerrottiin puhuneen Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ilman avustajiaan. Tuolloin Yhdysvalloissa tutkittiin Venäjän sekaantumista vuoden 2016 presidentinvaaleihin, jotka Trump voitti.

”Se korruptoitunut paskiainen”, Obama oli sanonut Trumpista tapaamisessaan lahjoittajien kanssa toimittaja Doveren lähteiden mukaan.

Obaman penseä suhtautuminen Trumpiin ei ole uutinen. Hän on usein naljaillut Trumpista, joskus myös tälle itselleen suoraan. Mutta tuoreen kirjan välittämä sävy kertoo paljon katkerammista tuntemuksista ja kovemmasta kielestä kuin aiemmin on kerrottu.

Trump on myös suhtautunut Obamaan hyvin vihamielisesti. Hän käynnisti politiikkaan pyrkimisensä väitteillä, joiden mukaan Obama ei olisi syntynyt Yhdysvalloissa ja niin ollen hän ei olisi voinut palvella laillisesti presidenttinä.

Obama nosti Trumpin syntyperäpuheet näkyvästi esille Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella vuonna 2011, jolloin hän teki armotonta pilkkaa silloisesta liikemiehestä ja tosi-tv-tähdestä. Yhdysvaltain lehdistössä on spekuloitu vuosikaudet sillä, että nöyryytys sai Trumpin pyrkimään toden teolla politiikkaan.

Otteita kyseisestä Obaman esiintymisestä voi katsella tästä Youtube-videosta.