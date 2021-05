Monet osavaltiot ovat pyrkineet rajaamaan abortin kuuden viikon raskauteen, mutta lait ovat törmänneet oikeusistuimiin. Suomessakin on vaadittu aborttilainsäädännön uudistamista.

Texasin republikaanikuvernööri Greg Abbott allekirjoitti keskiviikkona lain, joka kieltäisi abortit kuuden viikon raskauden jälkeen. Kyseessä on yksi Yhdysvaltain tiukimmista aborttilaeista, amerikkalaismedia kertoo.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kyse on yhdestä monista ”sydämenlyöntilaeista”, joita republikaanien johtamissa osavaltioissa on säädetty. Ajatuksena on, että abortti kielletään, kun sikiön sydäntoiminto alkaa.

Tiukat aborttilait ovat yleensä juuttuneet oikeusistuimiin, sillä Yhdysvalloissa aborttioikeus taattiin korkeimman oikeuden Roe v. Wade -päätöksellä vuonna 1973.

Abortin vastustajat ovat kuitenkin rohkaistuneet, kun tämän viikon maanantaina korkein oikeus ilmoitti ottavansa käsittelyyn Mississippin osavaltion tiukkana pidetyn aborttilain, joka kieltäisi lähes kaikki abortit 15 raskausviikon jälkeen.

Mississippin aborttilaki on tyrmätty kahdessa alemmassa oikeusasteessa, mutta sen päätymistä korkeimpaan oikeuteen pidetään merkittävänä käänteenä Yhdysvaltain aborttitaisteluissa.

Kyseessä on ensimmäinen suuri aborttioikeutta käsittelevä kiista sen jälkeen kun korkeimman oikeuden valtasuhteet keikahtivat 6–3-asentoon konservatiivien hyväksi republikaanipresidentti Donald Trumpin kolmen tuomarinimityksen seurauksena.

Abortin vastustajat odottavat tapauksen käsittelyä innokkaina, sillä Trump onnistui nimittämään oikeuteen esimerkiksi syvästi uskonnollisen katolilaisen Amy Coney Barrettin, joka vastustaa abortteja.

Texasin uusi laki sallisi abortit kuuden raskausviikon jälkeen sellaisissa tapauksissa, että raskaus on vaaraksi naisen terveydelle.

”Luojamme on suonut meille oikeuden elämään, mutta siitä huolimatta joka vuosi miljoonat lapset menettävät oikeutensa elämään abortin vuoksi. Texasissa teemme töitä noiden elämien pelastamiseksi”, kuvernööri Abbott sanoi Facebookissa julkaisemallaan videolla.

Sikiö voi pysyä hengissä kohdun ulkopuolella karkeasti ottaen 24 raskausviikon jälkeen. Sitä pidetään yleisesti ottaen aikarajana, jonka jälkeen aborttia ei voi enää Yhdysvalloissa tehdä, mutta lainsäädännöt ja käytännöt eri osavaltioissa vaihtelevat runsaasti, kuten asiaa kartoittava Guttmacher Institute kertoo verkkosivuillaan.

Instituutin mukaan yhteensä kuusitoista osavaltiota on yrittänyt kieltää abortit ennen kuin sikiö on elinkelpoinen kohdun ulkopuolella. Kolmessa osavaltiossa abortit on yritetty kieltää kokonaan ja kahdeksassa osavaltiossa kuudennen raskausviikon kohdalla.

Suomessa abortin saa nykylain mukaan ennen 12. raskausviikkoa, mutta raskaudenkeskeytystä varten on ilmoitettava peruste.

Vuonna 2018 yli 93 prosenttia keskeytykseen hakeutuneista ilmoitti perusteeksi sosiaaliset syyt eli sen, että raskauden jatkaminen on hakijan elämäntilanteessa huomattava rasite.

Keskeytykseen tarvitaan lisäksi kahden lääkärin päätös. Yhden lääkärin päätös riittää vain, jos keskeytystä hakeva on alle 17-vuotias, yli 40-vuotias, synnyttänyt neljä lasta tai jos kyseessä on raskaana olevan terveydentilaan liittyvä raskauden hätäkeskeyttäminen.

Jos raskaus on kestänyt yli 12 viikkoa, keskeyttämiseen voi ennen 20. raskausviikkoa hakea lupaa sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta. Lupaa voi hakea myös, jos sikiöllä todettu vaikea sairaus tai ruumiin vika ja raskaus on kestänyt yli 20 viikkoa, mutta alle 24 viikkoa.

Suomessa on vaadittu aborttilainsäädännön uudistamista. Viime vuoden lokakuussa uudistusta vaativa kansalaisaloite OmaTahto2020 sai kokoon eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 allekirjoitusta.

Aloite vaatii, että jatkossa abortin saamiseksi riittää raskaana olevan oma tahto ja että kahden lääkärin lausunnon vaatimisesta luovutaan.