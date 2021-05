Bengalinlahdella itärannikon puolella on syntymässä toinen sykloni.

Rajun syklonin kuolonuhrien määrä Intian länsirannikolla on noussut ainakin 110:een, kertoo uutistoimisto AFP.

Länsirannikon Tauktae-sykloni on rauhoittunut, mutta nyt tutkijat ennustavat Bengalinlahdelle Intian itärannikolle toista syklonia, kertoo AFP.

Viimeisimpien tietojen mukaan avomerellä uponneen proomun miehistöstä 188 on onnistuttu pelastamaan, 37 on löydetty kuolleena ja laivasto etsii vielä 63:a kadonnutta, kertoo The Times of Mumbai.

Toisessa operaatiossa laivaston helikopteri pelasti 35 miehistön jäsentä toiselta proomulta. Kummatkin laivat työskentelivät yhdelle Intian suurimmista öljy-yrityksistä, kertoo brittilehti The Guardian.

Intian hallitus sanoi keskiviikkona aloittavansa tutkinnan siitä, miksi alusten kiinnikeankkurit olivat katkenneet myrskyn aikana. Molemmat alukset olivat valtion omistamia, kertoo AFP.

Hallitus julisti 137 miljoonan euroa taloudellista tukea Gujaratin hätäapuun. Myös kuolleiden omaisille tarjotaan rahallista tukea.

Intialaiset viranomaiset sanoivat keskiviikkona, että 53 ihmistä oli kuollut syklonin seurauksena 12 piirikunnan alueella Gujaratissa, kertoo AFP. Paikalliset sanomalehdet kertovat, että jo lähes 80 olisi kuollut talojen romahduksissa.

Nainen istuu telttasängyllä ja suree tuhoutunutta kotiaan Timbin kylässä läntisessä Gujaratissa 19. toukokuuta.

Intian ilmatieteen laitos varoitti, että Bengalinlahdelle Intian itärannikolle muodostuu todennäköisesti matalapainealue lauantaina, sanoo AFP.

Luokitus voimistuu ”melko varmasti” asteittain sykloniksi, joka saapuisi Intian itärannikolle osapuilleen 26. toukokuuta.

Tauktae-sykloni nostatti avomerellä voimakkaimmillaan 15 metrin korkuisia aaltoja, jotka iskivät Maharastran ja Gujaratin rantaan, kertoo Indian Express. AFP:n mukaan tuuli oli voimakkaimmillaan yli 51 metriä sekunnissa tiistain vastaisena yönä.

Trooppiset hirmumyrskyt ovat harvinaisempia Arabianmerellä kuin Intian itärannikolla, ja yleensä ne syntyvät vasta myöhemmin vuoden aikana. The Guardianin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutos on tehnyt niistä rajumpia.

Reutersin mukaan Intian koronatilanne on maailman pahin: joka toinen tartunta maailmassa todetaan tällä hetkellä Intiassa. Sykloni on pahentanut jo valmiiksi kärsineen maan tilannetta.