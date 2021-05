Pohjois-Afrikasta lähtevät nyt Eurooppaan sekä muualta tulleet että maiden omat kansalaiset. Pandemia on vienyt monelta elannon, ja epätoivo on kasvanut.

Espanjalle kuuluva pieni Ceutan kaupunki Marokon rannikolla koki suuren yllätyksen alkuviikosta. Tarkasti vartioidulle alueelle ui parin päivän aikana 8 000 ihmistä.

Viime syksynä myös Kanariansaarilla alkoi tapahtua. Kun vuonna 2019 saarille oli saapunut 2 700 siirtolaista, kasvoi määrä viime vuona 23 000:een. Valtaosa saapui parin kuukauden aikana.

Toukokuun alkupuolen aikana Italian Lampedusalle tulijoita on ollut yli 2 000. Se on iso määrä lyhyessä ajassa pienelle saarelle, jossa asuu vain 6 000 ihmistä.

Näiden kolmen paikan tilanteet eroavat toisistaan siten, että Ceutan kohdalla kyse vaikuttaa olleen Marokon ja Espanjan poliittisesta kiistasta, jonka nappuloiksi epätoivoiset siirtolaiset joutuivat. Marokon epäillään päästäneen ihmiset tahallaan läpi, koska Espanja otti Länsi-Saharan kapinapäällikön sairaalahoitoon Espanjaan koronatartunnan takia.

Tapaus muistuttaa vahvasti Turkin vastaavia toimia Kreikan rajalla.

Tuhansia siirtolaisia kerääntyi Kreikan ja Turkin rajalle Edirnessä helmikuussa 2020, kun Turkki päästi ihmiset läpi. Pyrkimyksenä oli painostaa EU:ta uuden pakolaissopimuksen tekemisessä.

Ceutassa, Lampedusalla ja Kanariansaarilla on myös yksi yhteinen tekijä: tulijat ovat kotoisin Afrikan maista ja moni sellaisilta alueilta, joissa ei ole sotaa. Vain harva tulija on oikeutettu turvapaikkaan.

Pohjois-Afrikan valtiot ovat olleet aiemmin pääasiassa kauttakulkumaita. Saharan eteläpuolisen Afrikan maista on saavuttu Marokkoon, Algeriaan, Tunisiaan ja Libyaan tarkoituksena edetä Eurooppaan.

Nyt tulijat ovat yhä enemmän myös Marokon, Algerian ja Tunisian kansalaisia. Ceutaan ja Kanariansaarille tulleet ovat olleet pääosin marokkolaisia.

Syyt viimeaikaiseen liikehdintään kytkeytyvät pandemiaan.

”Kanariansaarten tilanne heijastelee monia asioita. Koronapandemia on vaikuttanut Afrikan mantereella hirveästi, kun toimeentulon edellytykset lyhyelläkin tähtäimellä ovat heikentyneet. Entistä epätoivoisemmat merimatkat ovat käytössä”, kertoo tutkija Anitta Kynsilehto Tampereen yliopistosta.

Reitti Kanariansaarille Atlantin valtamerellä on huomattavasti pidempi ja vaarallisempi kuin reitti Välimeren puolella.

Yli 50 siirtolaista Mauritaniasta saapui veneellä Teneriffaan Kanariansaarille 10. toukokuuta.

Vuosien varrella Marokko on vienyt siirtolaisia pois maan pohjoisrannikolta, viimeksi vuonna 2019. Taustalla ovat EU:n ja Espanjan kanssa tehdyt sopimukset, joiden tavoitteena on estää matkantekoa Eurooppaan. Vastaavia sopimuksia on tehty myös Turkin ja Libyan kanssa.

Saapumiset Espanjaan Välimeren puolelta vähenivät, mutta samaan aikaan ne moninkertaistuivat Atlantilla.

”Prosessit ja väylät rakentuvat luovasti. Jos yksi tukkeutuu, toinen löydetään jostain, ja se voi olla vaarallisempi”, Kynsilehto sanoo.

Marokossa moni on menettänyt elantonsa pandemian seurauksena. Maan rannikkokaupungeissa merkittävä elinkeino on turismi, joka on ollut täysin pysähdyksissä.

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM arvioi, että moni Kanariansaarille saapunut on työskennellyt kalastuksessa ja maataloudessa, joihin koronarajoitukset ovat vaikuttaneet erityisen paljon.

Kynsilehto kertoo, että viime aikoina ahdinkoa Pohjois-Afrikan muslimimaissa on lisännyt koronarajoitusten yhdistäminen muslimien paastokuukauteen ramadaniin.

Rajoitusten takia ravintolat eivät saa olla auki kuin alkuiltaan asti. Kuitenkin ramadanin aikana ruokaillaan vasta auringonlaskun jälkeen.

Poliisit partioivat Casablancan kaupungissa Marokossa 27. maaliskuuta, kun koronarajoituksia kiristettiin, ja yhteiskunta suljettiin.

Siirtolaisista suurin osa jää naapuri- tai kauttakulkumaihin. Näin myös Marokossa, jossa vuodesta 2015 alkaen luvattomasti maassa olevat ovat voineet hakea oleskelulupaa vuodeksi kerrallaan.

Kriteerejä tulkittiin aluksi löyhästi, ja moni sai oleskeluluvan, Kynsilehto sanoo. Pandemian alussa oleskelulupia jatkettiin automaattisesti koronaviruskiireiden takia.

Viime kesänä lupaprosessit käynnistettiin uudelleen, mutta yllättäen tulkinnat kiristyivät. Virallisia papereita, kuten työsopimuksia, alettiin vaatia aiempaa enemmän. Virallista työsopimusta ei kuitenkaan Marokossa ole juuri kenelläkään, ei edes omilla kansalaisilla. Siksi moni päättää jatkaa matkaa.

Algeriassa ihmiset ovat osoittaneet mieltään maan hallintoa kohtaan. Kyltissä on kuvia aktivisteista, joita pidetään vangittuina. Moni lähtee Eurooppaan, koska uudistuksia ei ole vaatimuksista huolimatta tehty, ja osa myös pakenee pidätyksiä.

Tiukat liikkumisrajoitukset ovat vaikuttaneet laajasti. Viime vuodesta odotettiin poikkeuksellisen hiljaista siirtolaisvuotta, mutta lukujen valossa tulijoiden määrä väheni vain hieman.

Kreikkaan, Italiaan ja Espanjaan saapui vuonna 2019 YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n tietojen mukaan 112 252 siirtolaista. Vuonna 2020 tulijoita oli 90 176.

Parin viime vuoden aikana siirtolaisten reiteissä on tapahtunut merkittävä muutos. EU:n ja Turkin vuonna 2016 tekemän sopimuksen nojalla Turkki pyrkii estämään ihmisiä lähtemästä Kreikkaan.

Kreikkaan tulevien määrä romahti sopimuksen jälkeen, ja tämän vuoden alussa maahan on saapunut vain alle 3 000 ihmistä.

Kreikan sijaan Syyriasta ja Afganistanista tulijat haluavat yhä enemmän päästä Keski-Eurooppaan.

Vaikka siirtolaismäärät eivät korona-aikana ole vähentyneet merkittävästi, on yhä useamman tilanne muuttunut sellaiseksi, että he pyrkivät muualle paremman toimeentulon perässä. Koronarajoitusten hellittäessä Eurooppa saattaa näyttäytyä taas entistä houkuttelevammalta kohteelta.

Italian tiedustelupalvelun mukaan jopa 50 000–70 000 ihmistä odottaa Libyan rannikolla salakuljettajien kyytiin pääsemistä, kertoi BBC.

Tulijoiden määrän kasvaessa ja reittien muuttuessa EU pyrkii sopimuksilla tilkitsemään vuotavia reikiä. Torstaina Italian ja EU:n edustajat vierailijat Tunisiassa ja lupasivat maalle rahallista tukea, jolla luotaisiin työpaikkoja nuorille, ja sitä kautta hillittäisiin erityisesti Lampedusaan ja Sisiliaan lähtemistä.

EU:n sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson (vas.), Italian sisäministeri Luciana Lamorgese ja Tunisian pääministeri Hichem Mechichi tapasivat Tunisian pääkaupungissa Tunisissa torstaina.

EU-komissio on suunnitellut pitkään turvapaikka- ja muuttoliikepakettia. Sopimukset lähtömaiden kanssa ovat olleet EU:n tapa ostaa aikaa uuden turvapaikkajärjestelmän kehittämiseen, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Saila Heinikoski.

"EU:n ongelma on se, ettei se ole onnistunut tekemään yhteistä siirtolais- tai turvapaikkapolitiikkaa. Hallinnan ulkoistaminen kolmansille maille tekee EU:sta riippuvaisen ja haavoittuvan.”

Komission ehdottamassa paketissa esimerkiksi turvapaikkahakemukset käsiteltäisiin nopeutetusti rajalla hakijan saavuttua EU-maahan, jos hakija on kotoisin maasta, josta vain harva on oikeutettu turvapaikkaan.

Heinikosken mukaan paketissa panostetaan erityisesti palautuksiin. Hakijoiden kotimaiden kanssa tehtävät sopimukset voisivat jatkossa olla vahvemmin ehdollisia niin, että jos maa ei ottaisi vastaan palautettavia kansalaisiaan, EU voisi vaikeuttaa viisumien saamista tai heikentää kauppasopimuksia.

Italiaan, Kreikkaan ja Espanjaan saapuneiden ihmisten vastaanottaminen on ollut vaikea aihe EU-maille. EU-komissio on korostanut, että solidaarisuudesta Välimeren maille tulijoita pitäisi jakaa jäsenmaiden kesken, mutta moni on ollut haluton tähän.

Uusimmassa ehdotuksessa solidaarisuus on määritelty eri tavalla. Komissio ehdottaa, että jäsenmaat voisivat osallistua taakanjakoon joko ottamalla turvapaikanhakijoita tai ottamalla vastuulleen palautuksia ja niiden käsittelyjä. Vasta jos palautus ei onnistuisi, siirrettäisiin palautuspäätöksen saanut käsittelijämaahan.

On ennakoitu, että poliittinen yhteisymmärrys paketista voitaisiin saada kesään mennessä.

Italiaan tänä vuonna saapuneista 22 prosenttia on ollut lapsia, 10 prosenttia naisia ja 68 prosenttia miehiä. Kuvan lapsi odotti pääsyä laivaan, joka veisi ryhmän lapsia Lampedusasta Manner-Italiaan 16. toukokuuta.

Käytännössä sopu paketista jäsenmaiden kesken ja hyväksyntä EU-parlamentissa sekä lopullinen käyttöönotto kestävät vielä pitkään. Siihen asti EU on sopimusten varassa, ja Heinikoski uskoo, että Ceutan kaltaisia tapauksia nähdään vielä lisää.

Samalla sopimukset kuitenkin hillitsevät muuttoliikettä niin, että vaikka tulijoiden määrä kasvaisi pandemian jälkimainingeissa, Heinikosken mukaan vuoden 2015 lukuihin tuskin päästään.

Vaaralliset merimatkat, salakuljetukset ja luvattomat rajanylitykset eivät lopu EU:n paketista huolimatta, arvioi Kynsilehto.

”Olen aika skeptinen, että se vaikuttaisi. Olen tehnyt tutkimusta Marokossa vuosia ja haastatellut siellä lukuisia ihmisiä. He tietävät riskit ja silti ovat valmiina yrittämään useita kertoja. Tunnen ihmisiä, jotka eivät esimerkiksi koskaan tule kävelemään enää toisella jalallaan, mutta silti he ovat valmiita yrittämään uudelleen piikkilankojen yli.”

Kaikki eivät selviä matkoista. Tässä jutussa mainitut luvut sisältävät vain perille päässeet siirtolaiset. Tänä vuonna arviolta 700 ihmistä on kuollut tai kadonnut matkalla Välimeren maihin. Vuosina 2015–2020 määrä on noin 17 000 ihmistä.